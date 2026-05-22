UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ thị tổ chức tốt các kỳ thi vào lớp 10, tốt nghiệp THPT

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành chỉ thị về tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026 - 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại Hội đồng thi Trường THPT Cẩm Bình.

Theo đó, Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường điều động lực lượng làm nhiệm vụ tại hội đồng thi và các ban của hội đồng thi, bao gồm cả phương án điều động cán bộ dự phòng đến tại các hội đồng thi, điểm thi; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức các kỳ thi, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bất thường; bảo đảm các quy định phòng chống dịch bệnh, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự, giao thông, thông tin liên lạc, truyền thông, kinh phí,… để tổ chức, thực hiện các kỳ thi tuyệt đối an toàn, công bằng, nghiêm túc, trung thực, khách quan, hiệu quả, đúng quy định và quy chế thi.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện kế hoạch dạy và học, tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh lớp 10, kiểm tra đánh giá học sinh bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; tổ chức thi thử đảm bảo hiệu quả; tăng cường tư vấn hướng nghiệp, định hướng phân luồng vào giáo dục nghề nghiệp phù hợp với năng lực người học; tuyển sinh sát với nhu cầu thực tế của địa phương; xây dựng phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết khác, nhất là các phương án ứng phó với tình huống bất thường để tổ chức các kỳ thi đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Thông báo, hướng dẫn và giải đáp cụ thể để thí sinh biết về những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027; chỉ đạo, tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho các kỳ thi; thành lập hội đồng thi và các ban của hội đồng thi; tổ chức làm đề thi, vận chuyển đề thi, coi thi, vận chuyển bài thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo bài thi, công bố kết quả thi, công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT, cấp giấy chứng nhận kết quả thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn, nghiêm túc theo đúng quy chế; quán triệt đầy đủ quy chế, tập huấn nghiệp vụ thi cho tất cả những người tham gia tổ chức các kỳ thi.

Thực hiện tốt công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi theo đúng quy định; tổ chức quán triệt, phổ biến để 100% thí sinh nắm vững quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi, không vi phạm quy chế thi; có giải pháp hiệu quả trong công tác coi thi nhằm phòng, chống việc sử dụng thiết bị, công nghệ cao để gian lận trong các kỳ thi; việc chấm thi môn tự luận cần thực hiện nghiêm theo đúng biểu điểm, hướng dẫn bảo đảm tính phân loại, công bằng.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường trong việc dạy và học, ôn tập cho học sinh, hoàn thành chương trình theo quy định; tăng cường truyền thông trước, trong và sau kỳ thi, tạo sự đồng thuận xã hội và sự ủng hộ, hỗ trợ của Nhân dân; kiểm tra hoạt động dạy học và tuyển sinh, việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh ở các cơ sở giáo dục đảm bảo đúng quy định; tổ chức kiểm tra các khâu của các kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và các cơ quan đảm bảo an toàn, nghiêm túc, giảm áp lực, không chồng chéo, giữ nguyên kỷ luật, kỷ cương trường thi...

Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng, triển khai phương tiện, biện pháp, phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp đảm bảo an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ cho các kỳ thi. Phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh xử lý và kiến nghị xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các kỳ thi; phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật và tập huấn các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Phối hợp hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các điểm thi về kỹ năng phát hiện, nhận diện thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng để gian lận trong các kỳ thi. Cử người tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các ban của hội đồng thi theo đúng quy định của quy chế thi.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở y tế cử cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại các điểm làm đề thi, điểm thi/hội đồng thi, điểm làm phách, điểm chấm thi, chấm phúc khảo trên địa bàn theo đề nghị của Sở GD&ĐT; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư y tế để sơ cấp cứu các bệnh thông thường, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, cán bộ coi thi, chấm thi và giải quyết các tình huống đột xuất về y tế trong thời gian thi; chuẩn bị phương án dự phòng cấp cứu đông người nếu có sự cố xảy ra; căn cứ tình hình thực tế và các quy định hiện hành để xác nhận kịp thời, chính xác những thí sinh ốm đột xuất không thể dự thi theo đúng quy định; tăng cường phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm tại những nơi tổ chức hội đồng thi, điểm thi, các nhà hàng, khách sạn bố trí ăn, nghỉ cho cán bộ coi thi, chấm thi; đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm trước và trong thời gian thi; cử người tham gia các ban của các hội đồng thi theo đúng quy định của quy chế.

Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện, trung tâm y tế kiện toàn các tổ cấp cứu ngoại viện, chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư y tế và thiết bị thiết yếu, xe cứu thương để kịp thời hỗ trợ chuyên môn cho cán bộ y tế tại các hội đồng thi, điểm thi trên địa bàn khi được điều động; có phương án vận chuyển, tiếp nhận cấp cứu, điều trị khi xảy ra tình huống cần cấp cứu đông người. Chỉ đạo, hướng dẫn trạm y tế xã, phường kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau thời gian thi; thành lập các tổ cấp cứu, chuẩn bị thuốc, phương tiện, vật tư y tế thiết yếu để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các điểm thi tổ chức trên địa bàn xã, phường...

UBND các xã, phường nơi đặt điểm thi bố trí lực lượng điều tiết giao thông để tránh ùn tắc tại các hội đồng thi, điểm thi, thành lập bộ phận bảo vệ tại các hội đồng thi, điểm thi, nghiêm cấm việc tụ tập đông người trước các hội đồng thi, điểm thi trong thời gian diễn ra các kỳ thi, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí quá 23 giờ đêm trên địa bàn có điểm tổ chức các kỳ thi...

Phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát và hỗ trợ các trường đặt hội đồng thi, điểm thi đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ các kỳ thi như: điện chiếu sáng, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các hội đồng thi, điểm thi theo hướng dẫn của cơ quan y tế; chịu trách nhiệm rà soát trên địa bàn và phối hợp với các địa phương không đặt điểm thi nhưng có học sinh cư trú, dự thi, kịp thời hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh người dân tộc, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai có điều kiện tham dự các kỳ thi; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại hoặc những lý do khác.

Cung cấp số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ học sinh khi gặp khó khăn; chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch dự phòng đưa thí sinh đến hội đồng thi, điểm thi trong trường hợp mưa lớn, giông bão, ngập lũ mà phương tiện vận tải đường bộ không thể hoạt động được; phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo công tác đảm bảo y tế phục vụ các kỳ thi; đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm trước, trong và sau thời gian tổ chức thi; phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT xây dựng phương án tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, đúng quy chế; phối hợp với BTV Tỉnh đoàn thành lập các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi hỗ trợ các thí sinh trong việc đi lại, ăn, nghỉ tại tất cả các điểm thi và đảm bảo an toàn...

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các ngành, đơn vị và các địa phương không đặt điểm thi triển khai các phần việc liên quan nhằm tổ chức tốt 2 kỳ thi sắp tới.

Toàn văn chỉ thị mời xem tại đây.