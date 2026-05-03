Tăng tốc ôn tập trước các kỳ thi quan trọng

​Ngay trong kỳ nghỉ lễ, học sinh cuối cấp vẫn duy trì nhịp học, chủ động ôn tập cho các kỳ thi quan trọng sắp tới. Nhiều em tranh thủ từng khoảng thời gian để hệ thống kiến thức, luyện đề, rèn kỹ năng làm bài để sẵn sàng cho "chặng nước rút".

Em Nguyễn Thị Hà Linh – lớp 12A6, Trường THPT Cẩm Xuyên chia sẻ: “Trong kỳ nghỉ lễ, em tranh thủ rà soát lại kiến thức theo từng chuyên đề, xem lại các bài đã làm và đối chiếu với nhận xét, chữa bài của thầy cô để điều chỉnh cách trình bày, rèn kỹ năng làm bài chắc chắn hơn. Em cũng chủ động sắp xếp lại kế hoạch học tập để sẵn sàng bắt nhịp trở lại cho giai đoạn ôn tập cao điểm".

Không chỉ học sinh, đội ngũ giáo viên ở các nhà trường cũng đang chủ động chuẩn bị các điều kiện để tăng tốc ôn luyện cho học sinh. Giáo viên các tổ bộ môn rà soát, sắp xếp lại nội dung kiến thức theo hướng phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh.

Cô Nguyễn Thị Cẩm – giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Kỳ Anh cho biết: “Ngày nghỉ cuối cùng, tôi tranh thủ sắp xếp lại giáo trình, giáo án để tiếp tục triển khai việc ôn tập, hệ thống kiến thức cho học sinh theo nhóm năng lực để vừa củng cố kiến thức nền, vừa nâng cao kỹ năng làm bài cho từng nhóm. Ngay sau kỳ nghỉ lễ, bên cạnh các tiết học chính khóa, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục duy trì các "giờ học không đồng" vào buổi tối tại trường. Riêng tổ Ngữ văn, việc ôn tập được bố trí vào tối thứ Sáu hằng tuần; nhiều thầy cô không trực tiếp giảng dạy lớp 12 cũng tham gia hỗ trợ các nhóm học sinh”.

Xác định việc hỗ trợ học sinh bước vào kỳ thi với nền tảng kiến thức vững vàng và kỹ năng làm bài thành thạo là nhiệm vụ trọng tâm, Trường THPT Hàm Nghi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ôn tập. Công tác theo dõi, đánh giá năng lực từng em được thực hiện sát sao, qua đó kịp thời có phương án hỗ trợ phù hợp, nhất là đối với những học sinh còn hạn chế về kiến thức.

Thầy Trần Trọng Thanh – Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Nghi cho hay: “Trong những ngày nghỉ lễ, thông qua các nhóm lớp, nhóm ôn tập theo năng lực, giáo viên và học sinh vẫn duy trì trao đổi, giải đáp kiến thức thường xuyên, nhờ đó nhịp ôn tập được giữ ổn định, không bị gián đoạn. Bước vào giai đoạn bứt tốc, nhà trường sẽ tiếp tục tập trung củng cố kiến thức trọng tâm, rèn luyện kỹ năng làm bài, đồng thời tổ chức ôn luyện phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh. Dự kiến, công tác ôn tập sẽ kết thúc vào ngày 6/6”.

Đối với học sinh lớp 9, ngay trước kỳ nghỉ lễ, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã công bố kế hoạch tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026–2027, đồng thời công khai số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường. Những con số cụ thể về mức độ cạnh tranh khiến áp lực đối với học sinh lớp 9 càng gia tăng rõ rệt. Chính vì vậy, với nhiều em, kỳ nghỉ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là giai đoạn tăng tốc quan trọng để hệ thống kiến thức, củng cố kỹ năng, sẵn sàng bước vào chặng về đích.

Em Trần Thị Thanh Thảo – lớp 9G, Trường THCS Nguyễn Tất Thành (xã Can Lộc) chia sẻ: “Năm nay, Trường THPT Nghèn – nơi em đăng ký nguyện vọng 1 có 631 thí sinh đăng ký, trong khi chỉ tiêu là 535. Điều đó đồng nghĩa sẽ có gần 100 bạn không đạt được nguyện vọng, khiến em không khỏi lo lắng. Vì vậy, em xác định phải tập trung hơn cho việc ôn tập. Ngoài thời gian học trên lớp, buổi tối em sẽ tập trung luyện đề, rèn kỹ năng trình bày để làm bài chắc chắn hơn”.

Tiếp sức cho học sinh trong chặng bứt tốc này, nhiều trường THCS trên địa bàn đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch ôn tập theo hướng phù hợp với năng lực từng nhóm học sinh. Trên cơ sở kết quả các lần kiểm tra, giáo viên phân tích điểm mạnh, điểm yếu để xây dựng nội dung ôn luyện sát thực tế, tránh dàn trải.

Thầy Hà Văn Sáng – Hiệu trưởng Trường THCS Đại Thành (xã Cẩm Bình) cho biết: “Áp lực kỳ thi là rất lớn, vì vậy, để đồng hành với học sinh, sau kỳ nghỉ này, ngoài việc tiếp tục tăng cường các buổi luyện đề bám sát cấu trúc đề thi, rèn kỹ năng xử lý câu hỏi và phân bổ thời gian làm bài, chúng tôi cũng chỉ đạo giáo viên thường xuyên trao đổi, tư vấn trực tiếp, giúp các em ổn định tâm lý, xây dựng kế hoạch học tập khoa học, qua đó tạo nền tảng vững chắc để tự tin bước vào kỳ thi”.

Kỳ nghỉ lễ khép lại cũng là thời điểm hành trình chinh phục các kỳ thi quan trọng bước vào giai đoạn nước rút. Việc duy trì nhịp ôn tập liên tục, ổn định giúp học sinh không bị gián đoạn mạch học và nhanh chóng bắt nhịp trở lại. Đây cũng là “thời điểm vàng” để các em tăng tốc, củng cố kiến thức trước khi bước vào các kỳ thi chính thức.