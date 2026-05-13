Tiếp sức học sinh giáo dục thường xuyên trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thuý Ngọc
(Baohatinh.vn) - Thời gian này, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trường nghề ở Hà Tĩnh đang tăng cường ôn tập kiến thức, tiếp sức cho học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Với đặc thù phần lớn học sinh có học lực đầu vào còn hạn chế, nền tảng kiến thức chưa đồng đều, trong khi không ít em còn tâm lý học đối phó, thiếu động lực với việc học văn hóa, vì vậy công tác ôn thi tốt nghiệp tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) gặp nhiều áp lực và khó khăn hơn so với mặt bằng chung.

Giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Hà Tĩnh miệt mài hướng dẫn, sửa bài, luyện đề cho học sinh.

Trong bối cảnh đó, với đội ngũ cán bộ, giáo viên các trung tâm GDNN-GDTX, ôn thi tốt nghiệp THPT không chỉ là nhiệm vụ hoàn thành chương trình học, mà còn là hành trình bền bỉ cùng học sinh củng cố kiến thức nền, khơi dậy tinh thần học tập, giúp các em từng bước lấy lại tự tin và nâng cao kết quả trước kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

Tại Trung tâm GDTX tỉnh Hà Tĩnh, không khí ôn tập đang bước vào giai đoạn cao điểm. Trong lớp học cuối cấp, giáo viên miệt mài hướng dẫn, sửa bài, luyện đề cho học sinh theo hướng “học chắc kiến thức cơ bản”. Với nhiều em, đây không chỉ là cuộc chạy đua kiến thức mà còn là hành trình vượt qua áp lực để tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Em Nguyễn Văn Đức - lớp 12K5, Trung tâm GDTX tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Em cùng một số bạn là thành viên đội trẻ U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nên thời gian này, lịch tập luyện khá dày đặc. Nhiều hôm em không thể theo học đầy đủ trên lớp, việc bám sát chương trình vì thế gặp không ít khó khăn, nhất là khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần. Để hỗ trợ chúng em, các thầy cô luôn động viên, thăm hỏi lịch tập luyện, tranh thủ những khoảng thời gian nghỉ ngơi để gửi bài, chữa đề online và hướng dẫn thêm vào buổi tối, giúp chúng em bổ sung kiến thức, theo kịp tiến độ ôn tập”.

Em Nguyễn Văn Đức (ngoài cùng bên trái) cùng các bạn tập trung bổ sung kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi .

Tại Trung tâm GDNN-GDTX Thạch Hà, không khí ôn thi tốt nghiệp THPT cho 268 học sinh lớp 12 đang bước vào giai đoạn nước rút với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao. Giữa thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, thầy cô vẫn miệt mài trên từng lớp học, hệ thống kiến thức cốt lõi, chỉnh sửa từng lỗi nhỏ, hướng dẫn học sinh làm quen cấu trúc đề và rèn kỹ năng làm bài.

Cô Nguyễn Thị Thanh Lương - giáo viên môn Toán, Trung tâm GDNN-GDTX Thạch Hà cho biết: Với học sinh hệ giáo dục thường xuyên, chúng tôi luôn lựa chọn cách dạy “chậm mà chắc”, bám sát năng lực của từng em. Nếu đẩy nhanh tiến độ hoặc đưa kiến thức quá nặng, nhiều em sẽ khó tiếp thu, dễ hụt hơi và mất tự tin trong giai đoạn nước rút. Vì vậy, giáo viên tập trung củng cố kiến thức nền, chú trọng các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu để học sinh có thể “ăn điểm”.

Sau mỗi đợt thi thử do ngành và nhà trường tổ chức, giáo viên lại dành thời gian rà soát kết quả, phân loại từng nhóm học sinh để điều chỉnh kế hoạch ôn tập phù hợp. Với những em có nguy cơ trượt tốt nghiệp, thầy cô kiên trì kèm cặp, củng cố kiến thức cơ bản, giúp học sinh “gom nhặt”, chắt chiu từng điểm số để tăng thêm cơ hội vượt qua kỳ thi quan trọng.

Không khí ôn thi nghiêm túc tại lớp học ở Trung tâm GDNN-GDTX Thạch Hà.

Đối với nhóm học sinh khá hơn, nội dung ôn tập được nâng dần mức độ nhằm cải thiện phổ điểm chung. Sự đồng hành sát sao, tận tình của giáo viên không chỉ giúp học sinh tiến bộ về kiến thức mà còn tiếp thêm sự tự tin trong chặng nước rút.

Em Võ Phương Thùy - lớp 12B, Trung tâm GDNN-GDTX Thạch Hà chia sẻ: “Thầy cô luôn động viên, hướng dẫn rất tận tình sau mỗi lần thi thử. Những lỗi sai đều được giáo viên phân tích kỹ để chúng em rút kinh nghiệm. Nhờ vậy, em dần cải thiện điểm số và có thêm động lực để cố gắng trong giai đoạn ôn tập cuối cùng”.

Cùng mục tiêu nâng tỷ lệ tốt nghiệp và cải thiện phổ điểm, những ngày này, đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh đang dồn sức đồng hành cùng học sinh lớp 12 trong chặng nước rút trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngay sau khi kết thúc học kỳ I, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn thi theo hướng tinh gọn, bám sát cấu trúc đề thi và năng lực của từng nhóm học sinh.

Học sinh Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh rèn luyện kỹ năng làm đề, chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thầy Nguyễn Viết Duẩn - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh thông tin: “Để học sinh theo được chương trình cho đến ngày thi là hành trình đầy vất vả, đòi hỏi sự kiên trì rất lớn từ giáo viên. Vì vậy, cùng với việc động viên thầy cô bám lớp, bám học sinh, nhà trường đặc biệt chú trọng duy trì sĩ số và nền nếp học tập trong giai đoạn nước rút.

Giáo viên không chỉ dạy trên lớp mà còn thường xuyên liên hệ với phụ huynh để nắm bắt tâm lý, tình hình học tập của từng em, kịp thời động viên những học sinh có biểu hiện chểnh mảng, thiếu chuyên cần hoặc nguy cơ bỏ học. Ngoài giờ học chính khóa, nhiều thầy cô vẫn tranh thủ buổi tối giao đề, chữa bài trực tuyến, theo dõi tiến độ học tập qua các nhóm để nhắc nhở, hỗ trợ học sinh ôn tập”.

Học sinh Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh duy trì nền nếp học tập, chuyên cần.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hà Tĩnh có hơn 3.300 học sinh hệ GDTX đăng ký dự thi. Với các em, tấm bằng tốt nghiệp THPT không chỉ là kết quả của 12 năm học tập mà còn là “tấm vé” quan trọng để mở ra cơ hội nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm và định hình tương lai phía trước. Vì thế, mỗi tiết học được kéo dài, mỗi lần gọi điện phối hợp với phụ huynh hay những buổi miệt mài chữa bài… đều là sự đồng hành đầy trách nhiệm của thầy cô dành cho học sinh có xuất phát điểm còn nhiều thiệt thòi.

Chính sự bền bỉ ấy đang từng ngày góp phần nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp, mở thêm cơ hội cho nhiều học sinh tiếp tục hành trình học tập, nghề nghiệp và khẳng định giá trị bản thân. Đó cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần nhân văn không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

