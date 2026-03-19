[Infographics] 6 thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

12/03/2026 17:09
Võ Sỹ Quốc Anh - học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã lọt top 10 thí sinh đạt điểm cao nhất của đoàn học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á -Thái Bình Dương năm 2026.
11/03/2026 17:36
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Quy chế thi tốt nghiệp THPT sửa đổi từ năm 2026.
10/03/2026 16:33
Trước áp lực cạnh tranh tăng cao, các trường THCS ở Hà Tĩnh tăng cường tổ chức ôn tập, giúp học sinh lớp 9 vững kiến thức, chắc kỹ năng trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
10/03/2026 13:50
Với tâm niệm "nghề giáo là hành trình gieo hạt", thầy Phạm Hồng Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ (Hà Tĩnh) luôn tâm huyết, trách nhiệm với trường lớp, giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ.
10/03/2026 10:25
Những trường không hoạt động giảng dạy vào thứ bảy, học sinh được nghỉ 3 ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 4 ngày dịp 30/4-1/5.
10/03/2026 08:11
Những ngày giữa tháng 3, tại các trường THPT trên địa bàn Hà Tĩnh, không khí chụp ảnh kỷ yếu của học sinh cuối cấp rộn ràng, sôi động.
09/03/2026 15:07
Từ giữa năm 2026, kỳ thi tiếng Anh quốc tế IELTS sẽ chính thức "khai tử" hình thức thi trên giấy và chuyển sang thi trên máy tính.
09/03/2026 05:15
Từ ngày 4/3/2026, theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, giáo viên mầm non được giảm 30 phút đứng lớp mỗi ngày. Thông tin này khiến nhiều phụ huynh băn khoăn liệu thời gian đến trường của trẻ có thay đổi?
08/03/2026 08:00
Việc tuyên truyền về bầu cử cho học sinh lớp 12 trên địa bàn Hà Tĩnh không chỉ giúp các em nắm được kiến thức pháp luật mà còn góp phần bồi dưỡng ý thức công dân cho thế hệ trẻ ngày nay.
08/03/2026 06:00
Trong xu thế chuyển đổi số của ngành giáo dục, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã tích cực triển khai số hoá thư viện, đưa kho tri thức từ những kệ sách truyền thống lên không gian số.
07/03/2026 13:04
Là người khiếm thị từ nhỏ nhưng 'bằng đôi tay' của mình, Đồng Thị Hải Yến đã trúng tuyển hàng loạt đại học danh tiếng như Harvard, Stanford, Columbia, Yale, Brown và Johns Hopkins (Mỹ).
06/03/2026 15:02
Đam mê toán học từ nhỏ, 12 tuổi, Nguyễn Đức Tài - lớp 6A2, Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã sở hữu bộ sưu tập gồm 21 huy chương ở các kỳ thi Toán quốc tế.
06/03/2026 08:48
Giai đoạn 2025 - 2030, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh phấn đấu mở thêm 1 lớp chuyên ngoại ngữ (tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Nhật Bản hoặc tiếng Đức).
04/03/2026 18:11
Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng tổ chức lễ khởi công xây dựng các trường học biên giới vào ngày 19/3 tới đây.
04/03/2026 17:07
Học trực tuyến dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều học sinh và phụ huynh Hà Tĩnh bởi những ưu thế về mặt thời gian, khả năng tự học và cơ hội tiếp cận công nghệ số.
03/03/2026 20:54
Quy chế văn bằng, chứng chỉ mới của hệ thống giáo dục quốc dân chính thức bãi bỏ bằng tốt nghiệp cấp trung học cơ sở.
02/03/2026 05:30
Năm học 2025-2026, công tác tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Tĩnh được dự báo sẽ chịu nhiều áp lực khi số lượng học sinh lớp 9 tăng thêm gần 4.000 em so với năm trước.
28/02/2026 05:20
Khi bản nhỏ vẫn còn rộn ràng dư âm ngày Tết, cán bộ, giáo viên Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh lại bắt đầu hành trình ngược núi, băng rừng, bám bản vận động học sinh dân tộc Chứt trở lại lớp. Từ những con đường hun hút đến từng nếp nhà nép mình bên sườn núi, bước chân thầy cô bền bỉ, mang theo niềm tin và khát vọng gieo chữ giữa đại ngàn.
26/02/2026 15:19
Hội Toán học Việt Nam vừa có quyết định trao Giải thưởng Lê Văn Thiêm – giải thưởng cao quý nhất của ngành Toán học cho 2 giáo viên và 4 học sinh có thành tích xuất sắc trên toàn quốc.
26/02/2026 13:31
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh Trường Albert Einstein (Hà Tĩnh) đã trở lại trường với nhiều hoạt động học tập, ngoại khóa sôi nổi, tạo động lực sẵn sàng chinh phục những mục tiêu mới.
25/02/2026 14:47
Dạy âm nhạc theo hướng tăng cường trải nghiệm giúp học sinh Hà Tĩnh được trực tiếp sử dụng nhạc cụ, tự tin cất cao tiếng hát và cảm nhận nghệ thuật bằng trọn vẹn cảm xúc của mình.