Luyện đề, củng cố kiến thức giúp học sinh lớp 12 tự tin "vượt vũ môn"

Tại Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Hà Huy Tập), không khí học tập những ngày này trở nên khẩn trương hơn khi kỳ thi quan trọng đang cận kề. Song song với việc đảm bảo chương trình chính khóa, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học, linh hoạt theo từng giai đoạn và phù hợp với năng lực của từng nhóm học sinh.

Trên cơ sở phân loại đối tượng, giáo viên tập trung củng cố kiến thức trọng tâm, bồi dưỡng nâng cao hoặc hỗ trợ bổ sung cho từng nhóm, giúp các em hệ thống lại nội dung đã học, khắc phục những phần còn hạn chế và rèn luyện kỹ năng làm bài.

Cô Từ Thị Hải Hà – giáo viên môn Tiếng Anh Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: “Bên cạnh việc củng cố kiến thức cốt lõi, giáo viên các bộ môn chủ động cập nhật cấu trúc đề thi, tổ chức nhiều buổi luyện và chữa đề ngay trên lớp. Qua đó, học sinh được tiếp cận với các dạng câu hỏi thường gặp, rèn luyện kỹ năng xử lý bài làm, đồng thời biết cách phân bổ thời gian hợp lý trong quá trình làm bài thi”.

Không chỉ tập trung vào kiến thức, nhà trường và giáo viên còn chú trọng đồng hành, hỗ trợ học sinh về mặt tâm lý trong giai đoạn ôn tập căng thẳng. Sự quan tâm, động viên kịp thời từ thầy cô đã giúp học sinh ổn định tinh thần, giữ được sự tập trung và quyết tâm trước kỳ thi quan trọng.

Em Nguyễn Tuấn Hùng – học sinh lớp 12B, Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ: “Thời điểm này chúng em có phần áp lực vì khối lượng kiến thức khá lớn. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy cô và việc được luyện đề thường xuyên, em cảm thấy tự tin hơn, biết cách hệ thống lại kiến thức cũng như khắc phục những phần còn hạn chế trong quá trình làm bài”.

Ở Trường THPT Cẩm Bình (xã Cẩm Bình), sau hai lần tổ chức thi thử liên trường trong cụm Cẩm Xuyên (cũ), nội dung ôn tập cho học sinh lớp 12 đang được nhà trường tiếp tục điều chỉnh. Mỗi giáo viên giảng dạy khối 12 đều phát huy tinh thần trách nhiệm trong mỗi giờ học, ôn tập nhằm giúp học sinh nhận diện rõ những phần kiến thức còn hạn chế để kịp thời bổ sung.

Bà Đào Thị Phương Lan – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học, phù hợp với từng đối tượng học sinh. Đồng thời tăng cường kiểm tra, đánh giá để kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy học, giúp các em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới”.

Để tạo điều kiện cho giáo viên bộ môn chủ động tổ chức các đợt kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh, Trường THPT Cẩm Bình đã bố trí 3 phòng rộng với sức chứa mỗi phòng khoảng 100 chỗ ngồi phục vụ các đợt thi thử. Sau mỗi lần kiểm tra, giáo viên chủ nhiệm tiến hành phân tích kết quả chung của lớp, giáo viên bộ môn đánh giá chi tiết từng bài làm, điểm số của từng học sinh. Từ đó, nhà trường và giáo viên đưa ra giải pháp phù hợp cho từng em, giúp khắc phục điểm yếu, phát huy thế mạnh trong quá trình ôn tập. Bên cạnh đó, nhà trường cũng có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với các lớp và học sinh đạt kết quả cao trong các đợt thi thử, qua đó tạo thêm động lực cho cả thầy và trò.

Em Dương Thị Quỳnh Anh – học sinh lớp 12A9 Trường THPT Cẩm Bình chia sẻ: “Nhờ việc tăng cường ôn tập, luyện đề và được thầy cô chấm chữa bài kỹ lưỡng, qua các lần thi em nhận ra rõ những phần kiến thức còn hạn chế để kịp thời bổ sung, qua đó từng bước nâng cao kết quả học tập và tự tin hơn trước kỳ thi”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 11-12/6, sớm hơn khoảng hai tuần so với các năm trước. Để chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh, ngay từ đầu năm học, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 12; xây dựng hệ thống câu hỏi, đề thi tham khảo để các trường và các đơn vị thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT khai thác, sử dụng trong quá trình ôn tập.

Việc tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến cũng được triển khai đến tất cả các lớp 12 trong toàn tỉnh, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận kiến thức một cách linh hoạt và hiệu quả. Trên cơ sở đó, các nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, tăng cường kiểm tra, đánh giá để kịp thời điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học.