Thí sinh làm thủ tục thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 24/5, hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh đăng ký thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 đã có mặt tại 39 hội đồng thi để xem số báo danh, phòng thi, đính chính sai sót (nếu có).
Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại Hà Tĩnh có hơn 21.000 thí sinh đăng ký dự thi (hơn 19.700 em đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT không chuyên, gần 1.500 em dự thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh). Toàn tỉnh bố trí 39 hội đồng thi ở các trường THPT và một số trường THCS. Ngành GD&ĐT điều động khoảng 2.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên và phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các hội đồng thi, các điểm in sao đề thi.
Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, các địa phương, đơn vị và trường học đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ thí sinh, đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự và an toàn giao thông được thực hiện chu đáo trước ngày thi.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Hà Tĩnh, các sở, ngành và địa phương đã huy động tối đa lực lượng phục vụ kỳ thi; bố trí các tổ bảo vệ tại khu vực hội đồng thi, tăng cường lực lượng phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trong và ngoài khu vực thi.
Ngành xây dựng chủ động xây dựng phương án vận chuyển đề thi, bài thi an toàn; ngành điện bố trí lực lượng trực nhằm xử lý kịp thời các sự cố phát sinh; lực lượng thanh niên tình nguyện cũng được huy động để hỗ trợ, tiếp sức cho thí sinh tại các hội đồng thi.
Ngành y tế tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men và phương tiện cần thiết để chăm sóc sức khỏe cho cán bộ coi thi và thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh kiểm tra số báo danh và phòng thi.
Theo lịch thi, sáng mai (25/5), từ 7 giờ 15 phút, thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là Toán với thời gian làm bài 90 phút, sau đó tiếp tục làm bài thi môn tiếng Anh với thời gian làm bài 60 phút. Buổi chiều cùng ngày, thí sinh dự thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.
Theo Sở GD&ĐT, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại Hà Tĩnh có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng gần 4.000 em so với năm trước. Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên đạt 74% số học sinh hoàn thành chương trình THCS, tăng 2% so với năm học trước.
