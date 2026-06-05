Trao 87 giải thưởng tại Hội thi Tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

(Baohatinh.vn) - Hội thi Tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 thu hút gần 600 thí sinh. Kết thúc hội thi, có 87 giải thưởng thuộc về tác giả, nhóm tác giả đạt thành tích xuất sắc.
Chiều 5/6, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Hội Tin học tỉnh phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải Hội thi Tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXIX, năm 2026.
Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị.
Năm nay, Hội thi Tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh thu hút gần 600 thí sinh tham gia tranh tài tại vòng sơ loại (đông nhất trong 29 năm tổ chức). Sau đó, 227 thí sinh xuất sắc đã được lựa chọn tham gia vòng chung kết, tranh tài ở các bảng thi lập trình và phần mềm sáng tạo.
Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 17 giải Nhì, 26 giải Ba và 40 giải Khuyến khích cho các thí sinh, nhóm tác giả có thành tích xuất sắc tại các bảng thi lập trình (theo bảng A, B, C1, C2) và phần mềm sáng tạo; đồng thời lựa chọn các thí sinh tiêu biểu tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2026.
Hội thi Tin học trẻ là sân chơi trí tuệ bổ ích dành cho thanh thiếu nhi, góp phần khơi dậy niềm đam mê công nghệ, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng tin học trẻ; đồng thời thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thanh thiếu nhi toàn tỉnh.
Sáng 2/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.
Việc chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh sẽ bắt đầu từ ngày 29/5, kết quả dự kiến công bố trước ngày 11/6. Ngành giáo dục cũng quy định rõ thời gian phúc khảo, nguyên tắc xét tuyển vào các trường THPT công lập và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Sau 150 phút áp lực, căng thẳng chạy đua với thời gian, trưa nay (26/5), hơn 400 thí sinh tham gia 2 môn thi chuyên Toán và Ngữ văn đã hoàn thành buổi thi đầu tiên Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Hôm nay (26/5), tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen), gần 1.500 thí sinh bước vào ngày thi môn chuyên để giành 455 “vé” vào ngôi trường THPT danh giá nhất.
Trưa 25/5, hơn 21.000 thí sinh tại 39 hội đồng thi trên địa bàn Hà Tĩnh đã hoàn thành buổi thi đầu tiên với 2 môn Toán và Tiếng Anh. Đây cũng là lúc các sĩ tử có nguyện vọng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên đã chính thức đi được 2/3 chặng đường.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!