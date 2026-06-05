Trao 87 giải thưởng tại Hội thi Tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

Đại biểu tham dự lễ tổng kết và trao giải.

Chiều 5/6, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Hội Tin học tỉnh phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải Hội thi Tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXIX, năm 2026. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị.

Hội thi là sân chơi trí tuệ được tổ chức hằng năm với mục đích đồng hành cùng thanh thiếu nhi Hà Tĩnh trên con đường tìm tòi, học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng.

Năm nay, Hội thi Tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh thu hút gần 600 thí sinh tham gia tranh tài tại vòng sơ loại (đông nhất trong 29 năm tổ chức). Sau đó, 227 thí sinh xuất sắc đã được lựa chọn tham gia vòng chung kết, tranh tài ở các bảng thi lập trình và phần mềm sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng lãnh đạo các đơn vị trao giải Nhất cho thí sinh.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 17 giải Nhì, 26 giải Ba và 40 giải Khuyến khích cho các thí sinh, nhóm tác giả có thành tích xuất sắc tại các bảng thi lập trình (theo bảng A, B, C1, C2) và phần mềm sáng tạo; đồng thời lựa chọn các thí sinh tiêu biểu tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2026.

Đại biểu cùng Ban Tổ chức chụp hình lưu niệm với các thí sinh đạt giải.

Hội thi Tin học trẻ là sân chơi trí tuệ bổ ích dành cho thanh thiếu nhi, góp phần khơi dậy niềm đam mê công nghệ, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng tin học trẻ; đồng thời thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thanh thiếu nhi toàn tỉnh.