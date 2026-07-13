Trường học duy nhất ở Hà Tĩnh nhận giải thưởng “Trường học xanh - Cộng đồng học tập bền vững 2026”

​Diễn đàn do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tại Hà Nội với chủ đề “Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero”, quy tụ các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục trên cả nước tham gia trao đổi về phát triển bền vững và chuyển đổi xanh.

Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Châu nhận giải thưởng “Trường học xanh - Cộng đồng học tập bền vững 2026”.

Trường THCS Mỹ Châu là một trong bốn cơ sở giáo dục trên cả nước được vinh danh tại chương trình và là cơ sở giáo dục duy nhất của Hà Tĩnh nhận giải thưởng “Trường học xanh – Cộng đồng học tập bền vững 2026”.

Cô Lê Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Châu cho biết: "Giải thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường trong xây dựng môi trường giáo dục xanh, thân thiện. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới các hoạt động dạy học, tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, lồng ghép các nội dung về phát triển bền vững vào các hoạt động giáo dục, giúp học sinh hình thành lối sống xanh và ý thức trách nhiệm với cộng đồng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường".

Môi trường xanh - sạch - đẹp là không gian học tập lý tưởng cho học sinh Trường THCS Mỹ Châu.

Thời gian tới, Trường THCS Mỹ Châu sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp; duy trì, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường; khuyến khích học sinh thực hành các thói quen sống xanh, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc, thân thiện và phát triển bền vững.

Giải thưởng “Trường học xanh - Cộng đồng học tập bền vững 2026” không chỉ là niềm tự hào của Trường THCS Mỹ Châu mà còn góp phần khẳng định những kết quả tích cực của ngành giáo dục Hà Tĩnh trong việc xây dựng môi trường học tập xanh, an toàn và phát triển bền vững.