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Toàn quốc sắp xếp trường học theo hai mô hình trước 30/8

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Thủ tướng giao các tỉnh, thành sắp xếp trường học mầm non, phổ thông công lập theo hai mô hình, hoàn thành trước 30/8.

Văn bản của Thủ tướng ngày 10/7 nhấn mạnh, cùng với hoàn thành sắp xếp trường công lập trên toàn quốc trước 30/8, các địa phương cần chuẩn bị tốt điều kiện cho năm học 2026-2027 và sáp nhập trường dạy nghề trong quý III năm nay. Kết quả trên cả nước được báo cáo Thủ tướng trước 6/9.

Mốc thời gian Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sắp xếp trường công trên toàn quốc được rút ngắn 8 tháng so với hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đầu tháng 7.

Một tuần trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 15 tỉnh/ thành sẽ thí điểm sắp xếp, giảm đầu mối trường công trước 30/8. Sau đó, ngành giáo dục sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai trên cả nước, dự kiến hoàn thành trước 30/4/2027.

Tại văn bản, Thủ tướng yêu cầu đảm bảo giảm 30% đầu mối trường học công lập so với thời điểm 1/7/2025. Việc sắp xếp trường học cần phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy mô dân số, không gian phát triển từng địa phương, với tinh thần "giảm biên chế quản lý, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy".

Thủ tướng nhấn mạnh, việc sắp xếp trường học phải đảm bảo mục tiêu đến năm 2030 đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3, 4 tuổi và 85% người trong độ tuổi hoàn thành trung học phổ thông.

Trường tiểu học Dịch Vọng B, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành
Trường tiểu học Dịch Vọng B, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Với trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, Thủ tướng yêu cầu sắp xếp theo hai mô hình. Mô hình thứ nhất là trường một cấp học quy mô lớn, có các phân hiệu, điểm trường. Mô hình thứ hai là trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn, được thực hiện tại một địa điểm hoặc các địa điểm khác nhau.

Cơ cấu nhân sự trường lớn sau sắp xếp gồm một hiệu trưởng, các hiệu phó; một bộ phận hành chính nhân sự như kế toán, thủ quỹ, văn thư dùng chung; nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù; tổ chuyên môn phù hợp với phân hiệu, điểm trường. Tùy theo quy mô lớp, học sinh, khoảng cách địa lý, mỗi phân hiệu sẽ có một phó hiệu trưởng phụ trách.

Các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, sẽ được giải thể để hình thành các trường nội trú, bán trú cho học sinh tại điểm trường chính. Nơi nào chưa chuẩn bị được cơ sở vật chất thì sớm hoàn thiện, đảm bảo sắp xếp cho năm học sau.

Thủ tướng lưu ý, không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà. "Ưu tiên tổ chức lại các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc có vị trí địa lý gần nhau", văn bản nêu, sau sắp xếp đảm bảo mỗi xã, phường, đặc khu có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở hoặc một trường phổ thông nhiều cấp học.

Các trường dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên được sáp nhập để mỗi tỉnh thành có 3 trường. Trong đó, các trường trung cấp nghề đảm bảo chi thường xuyên, sẽ được duy trì; trường còn lại giải thể nếu không hiệu quả hoặc sáp nhập với cao đẳng hoặc tổ chức lại để lập trường trung học nghề.

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, giáo dục thường xuyên, sẽ sáp nhập thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

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