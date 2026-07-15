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Khẩn trương hoàn thiện các điều kiện vận hành trường nội trú liên cấp vùng biên

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Để trường nội trú liên cấp ở vùng biên Hà Tĩnh đi vào vận hành thuận lợi trong thời gian tới, các ban, ngành, địa phương liên quan đang khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất.

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Đại biểu tham dự cuộc họp.

Chiều 15/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai xây dựng, chuẩn bị các điều kiện đưa các trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại xã Sơn Kim 1 và xã Hương Khê đi vào vận hành.

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Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hồng Cường báo cáo về điều kiện vận hành 2 trường phổ thông nội trú liên cấp.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay, Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 đạt khoảng 70% khối lượng thi công, giá trị giải ngân đạt 52%; Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê đạt khoảng 78% khối lượng, giải ngân đạt 54%, tuy nhiên các hạng mục chính vẫn chậm khoảng 15 ngày so với tiến độ.

Công tác tuyển sinh cơ bản hoàn thành, trong đó, Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 đã tiếp nhận 1.309 hồ sơ theo kế hoạch; Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê tiếp nhận 1.620 hồ sơ.

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Chủ tịch UBND xã Hương Khê Trần Quốc Bảo phát biểu tại cuộc họp.
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Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 Lương Sỹ Hiệp phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo xã Hương Khê và xã Sơn Kim 1 cho biết vẫn còn một số khó khăn trong quá trình chuẩn bị vận hành. Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 hiện còn thiếu 4 giáo viên chuyên môn. Xã Sơn Kim 1 đang tiếp tục rà soát để bổ sung cơ sở vật chất và xây dựng phương án tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Trong khi đó, xã Hương Khê kiến nghị xem xét tăng chỉ tiêu tuyển sinh do phát sinh thêm học sinh có nhu cầu theo học. Địa phương cũng đề nghị sớm tháo gỡ những bất cập về bố trí nhân sự kế toán, thư viện và hoàn thiện trang thiết bị phục vụ hoạt động của nhà trường.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh (đơn vị chủ đầu tư) đang chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, triển khai đồng thời nhiều mũi thi công, hoàn thiện các hạng mục theo hình thức cuốn chiếu, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/8. Đồng thời, đơn vị sẽ tham mưu phương án mua sắm bổ sung thiết bị phục vụ dạy và học.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát toàn diện các điều kiện để đưa các trường vào vận hành đúng thời gian, bảo đảm đúng quy định và phát huy hiệu quả đầu tư. Đối với những khó khăn, vướng mắc về cơ chế vận hành, các địa phương cần tổng hợp, tham mưu bằng văn bản để Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu xây dựng phương án điều động, bố trí giáo viên phù hợp, ưu tiên khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở các vị trí chủ chốt; rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc bàn giao cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tận dụng tối đa trang thiết bị hiện có nhằm tránh lãng phí. Đồng thời, nghiên cứu, cân đối các chế độ, chính sách phục vụ học sinh bán trú, bảo đảm các trường nội trú liên cấp vùng biên đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

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Tags:

#xây dựng 100 trường nội trú vùng biên #Hoàn thành 100 trường nội trú vùng biên giới #trường phổ thông nội trú liên cấp

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