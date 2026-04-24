Sôi nổi hội thi sử dụng năng lượng tiết kiệm trong trường học

Dương Phương
(Baohatinh.vn) - Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh Hà Tĩnh trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Chiều 24/4, Sở Công thương phối hợp với Sở GD&ĐT, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học năm 2026 tại Trường THCS Tân Vịnh (phường Trần Phú).

bqbht_br_trac-nghiem1.png
Ba đội tập trung trả lời câu hỏi ở phần thi kiến thức.

​Tham gia hội thi có 15 học sinh của Trường THCS Tân Vịnh, chia thành 3 đội: Biệt đội sinh thái, Hoa hướng dương và Năng lượng xanh. Các đội trải qua 3 phần thi: khởi động, kiến thức và chung sức. ​

Ở phần khởi động, trong thời gian từ 7-10 phút, mỗi đội phải thể hiện một tiểu phẩm truyền tải thông điệp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Phần thi kiến thức được chia làm 2 lượt thi, trong đó các đội lần lượt lựa chọn các gói câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến tiết kiệm năng lượng. Ở phần chung sức, mỗi đội phải vẽ một bức tranh cổ động và thuyết trình ý tưởng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

bqbht_br_ve-biet-doi-sinh-thai.png
Phần thi chung sức của đội Biệt đội sinh thái.

Kết thúc hội thi, đội Biệt đội sinh thái giành giải nhất, đội Hoa hướng dương giành giải nhì và đội Năng lượng xanh giành giải ba.

bqbht_br_khan-gia-co-vu1.png
Đông đảo học sinh Trường THCS Tân Vịnh (phường Trần Phú) tham gia cổ vũ cho các đội thi.

Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả như: tắt một số thiết bị điện khi không sử dụng, đặt điều hoà ở chế độ hợp lý.

bqbht_br_trao-giai.png
Ban Tổ chức hội thi trao giải cho các đội tham gia.

Trước đó (ngày 23/4), trong khuôn khổ kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học năm 2026, Sở Công thương phối hợp với Sở GD&ĐT, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng đã tổ chức hội thi tại Trường THCS Thạch Đài (phường Hà Huy Tập).

