Gần 18.600 thí sinh Hà Tĩnh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

(Baohatinh.vn) - Tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh, các thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã có mặt để thực hiện các thủ tục.
Chiều nay (10/6), tại 35 điểm thi trên toàn tỉnh, gần 18.600 thí sinh đã có mặt để hoàn tất các thủ tục tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Các thí sinh tiến hành xem sơ đồ phòng thi, số báo danh, đối chiếu thông tin cá nhân và kịp thời điều chỉnh sai sót (nếu có).
Để phục vụ tốt nhất cho kỳ thi, Hà Tĩnh đã bố trí 797 phòng thi, 70 phòng chờ và huy động hơn 2.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ.
Nhiều thí sinh có tâm thế thoải mái trước kỳ thi.
Ngày mai (11/6), gần 18.600 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên. Buổi sáng, vào lúc 7 giờ 35 phút, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian 120 phút. Buổi chiều, vào lúc 14 giờ 30 phút, thí sinh làm bài thi môn Toán trong thời gian 90 phút.
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