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Gần 18.600 thí sinh Hà Tĩnh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

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(Baohatinh.vn) - Tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh, các thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã có mặt để thực hiện các thủ tục.

Chiều nay (10/6), tại 35 điểm thi trên toàn tỉnh, gần 18.600 thí sinh đã có mặt để hoàn tất các thủ tục tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng có 895 thí sinh, bố trí 38 phòng thi.

Điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng có 895 thí sinh, bố trí 38 phòng thi.

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Các thí sinh tiến hành xem sơ đồ phòng thi, số báo danh, đối chiếu thông tin cá nhân và kịp thời điều chỉnh sai sót (nếu có).
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Trong chiều nay, lực lượng giám thị đã phổ biến, quán triệt lần cuối nội quy và quy chế thi nhằm giúp các em tự tin, chủ động bước vào ngày thi chính thức.
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Để phục vụ tốt nhất cho kỳ thi, Hà Tĩnh đã bố trí 797 phòng thi, 70 phòng chờ và huy động hơn 2.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ.
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Điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng có 755 thí sinh, bố trí 32 phòng thi.
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Các trường THPT được chọn làm điểm thi đã chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện hậu cần.
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Phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường thi và chăm sóc sức khỏe cho thí sinh được chuẩn bị chu đáo. Các sở, ban, ngành liên quan đã bố trí đủ lực lượng bảo vệ đề thi, bài thi 24/24 giờ; phối hợp phân luồng giao thông và chuẩn bị sẵn sàng phương tiện vận chuyển an toàn.
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Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo về tăng cường phòng chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao, tất cả các điểm thi năm nay đều được trang bị máy quét an ninh cầm tay để kiểm soát nghiêm ngặt các thiết bị điện tử trước khi thí sinh vào phòng thi.
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Nhiều thí sinh có tâm thế thoải mái trước kỳ thi.
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Bên cạnh đó, ngành điện lực cam kết đảm bảo nguồn điện ổn định tại 100% điểm thi. Ngành y tế tập trung cao cho công tác an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho cả thí sinh và hội đồng coi thi. Lực lượng thanh niên tình nguyện cũng đã ra quân cắm chốt tại các điểm trường, sẵn sàng tiếp sức mùa thi. Trong ảnh: Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng kiểm tra số báo danh và phòng thi.

Ngày mai (11/6), gần 18.600 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên. Buổi sáng, vào lúc 7 giờ 35 phút, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian 120 phút. Buổi chiều, vào lúc 14 giờ 30 phút, thí sinh làm bài thi môn Toán trong thời gian 90 phút.

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Tags:

#kỳ thi #Hà Tĩnh #thi tốt nghiệp THPT

Chủ đề Kỳ thi THPT Quốc gia

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