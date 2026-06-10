Bên trong các điểm thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh trước giờ đón sĩ tử

(Baohatinh.vn) - Trước giờ đón gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đến làm thủ tục dự thi vào chiều nay (10/6), các điểm thi trên toàn tỉnh đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.
Năm nay, tất cả các điểm thi ở Hà Tĩnh đều trang bị máy quét an ninh nhằm kiểm soát thiết bị điện tử, chủ động phòng chống gian lận công nghệ cao. Trong ảnh: Lực lượng công an và cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra thiết bị tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi và Trường THPT Phan Đình Phùng.
Cán bộ điểm thi Trường THPT Kỳ Anh kiểm tra, rà soát lần cuối tại khu vực trường thi, tủ để đề, bài thi.
Để phục vụ hơn 900 thí sinh, điểm thi Trường THPT Kỳ Anh đã bố trí 38 phòng thi và 2 phòng chờ. Hiện tại, lực lượng hậu cần đã hoàn tất việc niêm phong các phòng không sử dụng và giăng dây phân luồng để kiểm tra thiết bị của thí sinh trước khi vào khu vực thi.
Việc niêm yết số phòng, nội quy, quy chế tại các phòng thi đã hoàn tất. Cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Can Lộc cũng đã rà soát lần cuối cơ sở vật chất tại phòng thi.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hà Tĩnh có gần 18.600 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh đã bố trí 35 điểm thi chính thức, 2 điểm thi dự phòng với 797 phòng thi, 70 phòng chờ, đồng thời bố trí hơn 2.700 cán bộ, giáo viên và nhân viên làm nhiệm vụ. Với sự chuẩn bị chu đáo của ngành giáo dục, lực lượng an ninh cùng các ngành, địa phương, tất cả các điểm thi đã sẵn sàng vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và khách quan.
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