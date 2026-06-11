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Đề Ngữ văn tạo bất ngờ với thí sinh Hà Tĩnh về chủ đề trí tuệ nhân tạo

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(Baohatinh.vn) - Thí sinh tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh đã hoàn thành buổi thi đầu tiên với môn Ngữ văn, được đánh giá là đề mở, có độ phân hoá rõ nét.

Sáng nay, buổi thi đầu tiên ở Hà Tĩnh diễn ra trong thời tiết có mưa. Cơn mưa tuy gây chút bất tiện trong việc di chuyển, nhưng bù lại mang đến bầu không khí mát mẻ, dễ chịu, giúp giải tỏa bớt áp lực và căng thẳng cho thí sinh. Cùng đó, nhờ công tác chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, không khí tại các điểm thi vẫn diễn ra rất nghiêm túc, an toàn.

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Các thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngữ Văn.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, môn Ngữ văn vẫn thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Bám sát tinh thần đổi mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cấu trúc đề thi gồm hai phần rõ rệt: đọc hiểu và viết. Đặc biệt, toàn bộ ngữ liệu được sử dụng trong đề thi đều nằm ngoài sách giáo khoa.

Ở phần đọc hiểu, ngữ liệu được lựa chọn ngoài sách giáo khoa, mang tính thời sự và gần gũi với đời sống. Các câu hỏi được xây dựng theo hướng phát huy năng lực đọc, hiểu, phân tích và vận dụng của học sinh.

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Nhiều thí sinh đánh giá đề thi môn Ngữ Văn khơi gợi được nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo.

Bước ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh bày tỏ sự hứng thú đặc biệt với câu hỏi đầu tiên của phần viết: Làm thế nào để có những "Steve Jobs của Việt Nam"?. Đây được đánh giá là một đề tài mang tính thời sự cao, vừa gần gũi với thế hệ trẻ, vừa khơi gợi được nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo và góc nhìn cá nhân sắc sảo khi làm bài.

Trong khi đó, câu số 2 (4 điểm) lại được xem là một thử thách dành cho các sĩ tử.

Nhiều em thừa nhận đã vô cùng bất ngờ trước sự thay đổi cấu trúc giữa câu nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Sự đổi mới này chính là điểm nhấn tạo nên tính phân hóa rõ rệt cho toàn bộ bài thi. Theo cảm nhận chung của các thí sinh, tác phẩm "Những chiếc lá" của nhà thơ Nguyễn Đình Thi sở hữu nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc, đòi hỏi người viết không chỉ cảm tính mà phải biết đào sâu suy nghĩ, có tư duy phản biện và một góc nhìn thực sự tinh tế mới có thể chinh phục được điểm số tối đa.

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Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Cẩm Bình rời trường thi với tâm lý thoải mái.

Nhìn chung, đề thi Ngữ văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đảm bảo đúng các yêu cầu về nội dung đổi mới. Đề hay và ý nghĩa, bám sát nội dung kiến thức đã được học và ôn luyện, tuy nhiên độ phân hóa khá cao.

Kết thúc buổi thi, công tác coi thi tại các điểm thi trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Không ghi nhận sự cố bất thường ảnh hưởng đến quá trình làm bài của thí sinh. Toàn tỉnh có 44 thí sinh vắng thi.

Chiều nay (11/6), các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán vào lúc 14 giờ 30 phút, thời gian làm bài 90 phút.

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#Kỳ thi THPT #Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 #Thi tốt nghiệp THPT Hà Tĩnh #Đề thi tốt nghiệp THPT

Chủ đề Đổi mới giáo dục

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