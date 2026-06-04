Những “điểm hẹn mùa hè” của học sinh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới 02/06/2026 13:33 Sáng 2/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.

"Chia lửa" cùng học sinh lớp 12 01/06/2026 09:15 Giai đoạn cuối cùng của đợt ôn tập kiến thức chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các thầy cô giáo ở Hà Tĩnh đang dốc toàn lực, đồng hành với học sinh lớp 12 bằng nhiều giải pháp.

Giảm trẻ nhẹ cân, thấp còi: Câu chuyện từ Trường Mầm non 1 30/05/2026 06:40 Từ những giải pháp đồng bộ trong chăm sóc, dinh dưỡng Trường Mầm non 1, phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) đã tạo chuyển biến tích cực trong giảm trẻ nhẹ cân, thấp còi.

Phường Thành Sen tuyên dương 280 học sinh giỏi các cấp 29/05/2026 17:27 Phường Thành Sen tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi 2025–2026 và ra mắt Quỹ Khuyến học, khuyến tài nhằm thúc đẩy phong trào học tập và phát triển nguồn nhân lực.

Lễ trưởng thành tuổi 18: Tri ân và lưu luyến 28/05/2026 17:24 Cùng với việc miệt mài ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh khối 12 ở Hà Tĩnh đang có các hoạt động chia tay mái trường với nhiều cảm xúc đan xen.

Để mùa hè không trở thành “học kỳ thứ 3” 27/05/2026 15:24 Cùng với nhu cầu tạo mùa hè an toàn, bổ ích cho trẻ, nhiều phụ huynh ở Hà Tĩnh trăn trở chọn cho con các lớp học kỹ năng để kỳ nghỉ hè không trở thành “học kỳ thứ 3".

[Infographic] Những lưu ý quan trọng sau ngày thi vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh 27/05/2026 09:00 Việc chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh sẽ bắt đầu từ ngày 29/5, kết quả dự kiến công bố trước ngày 11/6. Ngành giáo dục cũng quy định rõ thời gian phúc khảo, nguyên tắc xét tuyển vào các trường THPT công lập và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Khép lại Kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh - Đón chờ hành trình mới! 26/05/2026 18:02 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh đã khép lại trong niềm vui, sự nhẹ nhõm của thí sinh, phụ huynh và sự đồng thuận cao của dư luận về một kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Sức nóng trường chuyên và những cung bậc cảm xúc 26/05/2026 12:18 Khép lại buổi thi đầu tiên vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2026 - 2027, hơn 400 thí sinh rời phòng thi với nhiều trạng thái khác nhau: nhẹ nhõm, hồi hộp, tiếc nuối xen lẫn hy vọng...

Hơn 400 thí sinh hoàn thành bài thi chuyên Toán và Ngữ văn 26/05/2026 11:24 Sau 150 phút áp lực, căng thẳng chạy đua với thời gian, trưa nay (26/5), hơn 400 thí sinh tham gia 2 môn thi chuyên Toán và Ngữ văn đã hoàn thành buổi thi đầu tiên Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Gần 1.500 thí sinh so tài giành "vé" vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh 26/05/2026 07:34 Hôm nay (26/5), tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen), gần 1.500 thí sinh bước vào ngày thi môn chuyên để giành 455 “vé” vào ngôi trường THPT danh giá nhất.

Thí sinh Hà Tĩnh hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên 25/05/2026 17:37 Với việc hoàn thành bài thi môn Ngữ văn vào chiều 25/5, thí sinh đã chính thức hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên ở Hà Tĩnh.

Giáo sư người Hà Tĩnh giữ chức Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội 25/05/2026 16:53 GS. TS Lê Anh Tuấn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà khoa học có tầm ảnh hưởng lớn, được bổ nhiệm Giám đốc đại học nhiệm kỳ 2026-2030.

Phụ huynh "đội nắng", đồng hành cùng con trong kỳ thi 25/05/2026 13:49 Dưới cái nắng như đổ lửa, sự kiên trì và lặng thầm đợi chờ của cha mẹ là minh chứng cho tình yêu thương, sự đồng hành vô điều kiện dành cho con trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

PGS.TS quê Hà Tĩnh giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế 25/05/2026 12:29 PGS. TS Nguyễn Trúc Lê, quê Hà Tĩnh giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, sau thời gian làm Chủ tịch Hội đồng trường.

Buổi thi đầu tiên vào lớp 10: đề Toán, Tiếng Anh vừa sức, trường thi an toàn 25/05/2026 12:28 Trưa 25/5, hơn 21.000 thí sinh tại 39 hội đồng thi trên địa bàn Hà Tĩnh đã hoàn thành buổi thi đầu tiên với 2 môn Toán và Tiếng Anh. Đây cũng là lúc các sĩ tử có nguyện vọng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên đã chính thức đi được 2/3 chặng đường.

Thanh niên tình nguyện tiếp sức thí sinh "vượt vũ môn" 25/05/2026 10:29 Giữa nắng nóng gay gắt, lực lượng thanh niên tình nguyện ở Hà Tĩnh miệt mài tiếp sức, động viên tinh thần, đồng hành cùng sĩ tử trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Những lớp dạy bơi “0 đồng” cho trẻ em nghèo 25/05/2026 08:43 Những lớp dạy bơi miễn phí được triển khai ở nhiều địa phương Hà Tĩnh góp phần trang bị kỹ năng sống, phòng đuối nước cho trẻ em trong mùa hè.

Thông báo mới nhất về sách giáo khoa năm học 2026–2027 25/05/2026 08:39 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có thông báo về việc sử dụng sách giáo khoa năm học 2026 - 2027.

Sĩ tử Hà Tĩnh chính thức bước vào "cuộc đua" lớp 10 THPT công lập 25/05/2026 08:28 Sáng 25/5, hơn 21.000 sĩ tử Hà Tĩnh đã có mặt tại các hội đồng thi từ sớm với tâm thế chủ động, sẵn sàng chinh phục môn thi đầu tiên.

Hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 25/05/2026 05:15 Trong tổng số hơn 21.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 năm nay, có hơn 19.700 em đăng ký nguyện vọng thi vào các trường THPT công lập không chuyên, gần 1.500 em thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Thí sinh làm thủ tục thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh 24/05/2026 16:01 Chiều 24/5, hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh đăng ký thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 đã có mặt tại 39 hội đồng thi để xem số báo danh, phòng thi, đính chính sai sót (nếu có).

Mùa hè bổ ích từ các lớp kỹ năng cho trẻ 24/05/2026 14:25 Trong dịp hè, các lớp học kỹ năng, năng khiếu đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình ở Hà Tĩnh, nhằm giúp con em có một mùa hè bổ ích, thiết thực và phát triển toàn diện.

Việt Nam nằm trong Top 8 Olympic Vật lí châu Á lần thứ 26 24/05/2026 10:55 Ngày 24/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chính thức về kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lí châu Á lần thứ 26 - APhO 2026, tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17 - 25/5/2026.

[Motion Graphic] Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh: Những lưu ý quan trọng 24/05/2026 08:43 Trong hai ngày (25 - 26/5), hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TPHT năm học 2026 - 2027. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã ban hành văn bản hướng dẫn thí sinh thực hiện các quy định trong phòng thi.

Lan tỏa lối sống xanh từ mô hình tái chế phế liệu thành đồ dùng học tập 23/05/2026 16:48 Không chỉ tạo nên những món đồ chơi, đồ dùng học tập, hoạt động tái chế phế liệu tại nhiều trường mầm non ở Hà Tĩnh còn giúp trẻ hình thành ý thức bảo vệ môi trường ngay từ nhỏ.

12 đội giành giải xuất sắc giao lưu “Bé với vũ điệu Aerobic” 22/05/2026 17:14 Giao lưu “Bé với vũ điệu Aerobic” cấp cụm năm học 2025-2026 tạo sân chơi bổ ích cho trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động trong các cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Hà Tĩnh.

Sinh viên nữ nghiên cứu khoa học: Rèn tư duy, nuôi khát vọng 22/05/2026 14:46 Năm học 2025 - 2026, tại Trường Đại học Hà Tĩnh, sinh viên nữ chiếm gần 90% số người tham gia nghiên cứu khoa học, cho thấy sự chủ động và tự tin trong môi trường học thuật.

Sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 22/05/2026 11:12 Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 39 hội đồng thi đã hoàn tất, sẵn sàng đón thí sinh.