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Những “điểm hẹn mùa hè” của học sinh Hà Tĩnh

Văn Chung
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(Baohatinh.vn) - Với hệ thống phòng đọc được bố trí khoa học cùng nguồn tài liệu phong phú, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn đọc, nhất là các em học sinh trong dịp nghỉ hè.

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Những ngày hè, tại các phòng đọc của Thư viện tỉnh Hà Tĩnh luôn có đông bạn đọc, đặc biệt là học sinh đến đọc sách và tự học.
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Trung bình mỗi ngày, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh phục vụ khoảng 400 - 500 lượt bạn đọc. Với hệ thống phòng đọc được bố trí khoa học, cùng nguồn tài liệu phong phú, thư viện ngày càng thu hút nhiều độc giả đến đọc sách.
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Em Bùi Thị Bảo Ngọc - học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Tân Giang (phường Thành Sen) chia sẻ: “Em rất thích đến thư viện vào dịp hè vì ở đây không chỉ có nhiều sách hay như truyện thiếu nhi, sách khám phá khoa học, mà còn giúp em hạn chế được thời gian xem điện thoại".
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Không chỉ thu hút học sinh tiểu học, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh còn là địa điểm được nhiều học sinh lớp 12 lựa chọn để ôn thi. Ở đây, các em không chỉ tìm thấy sự yên tĩnh để tập trung, mà còn dễ dàng tiếp cận các nguồn tài liệu chính thống, phục vụ tối đa cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
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Em Nguyễn Thị Việt Hà - học sinh lớp 12A12, Trường THPT Mai Thúc Loan cho biết: “Thư viện là môi trường lý tưởng để chúng em học nhóm và ôn thi. Lợi thế lớn nhất là mỗi khi gặp những dạng bài khó hoặc nội dung chưa hiểu, em có thể tìm kiếm các dạng sách tham khảo để củng cố lại kiến thức”.
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Với hơn 300.000 bản sách và hệ thống tài liệu đa dạng, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng tối đa nhu cầu tiếp cận thông tin của nhiều nhóm bạn đọc. Đơn vị cũng thường xuyên luân chuyển, trao đổi sách nhằm làm mới nguồn tài liệu.
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Để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc, thư viện duy trì mở cửa phục vụ cả ngày những ngày cuối tuần. Việc bố trí thời gian phục vụ linh hoạt góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiếp cận thông tin, tra cứu tài liệu của các nhóm độc giả khác nhau.
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Các em học sinh tập trung học tập tại thư viện.
Được biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đã cấp mới 546 thẻ bạn đọc, phục vụ gần 18.900 lượt bạn đọc.

Được biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đã cấp mới 546 thẻ bạn đọc, phục vụ gần 18.900 lượt bạn đọc.

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Sự quan tâm của đông đảo bạn đọc là tín hiệu tích cực đối với việc phát triển văn hóa đọc hiện nay. Với những đổi mới trong hoạt động phục vụ, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục khẳng định vai trò là địa chỉ học tập, nghiên cứu và đọc sách của người dân trên địa bàn.

Những năm gần đây, lượng bạn đọc đến thư viện tăng lên khá nhiều, nhất là vào dịp hè. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy văn hóa đọc được duy trì và phát triển trong cộng đồng. Thời gian tới, thư viện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân.

Ông Mai Quốc Quyền - Giám đốc Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

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Tags:

#Thư viện tỉnh Hà Tĩnh #Văn hoá đọc

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