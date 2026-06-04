Những “điểm hẹn mùa hè” của học sinh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với hệ thống phòng đọc được bố trí khoa học cùng nguồn tài liệu phong phú, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn đọc, nhất là các em học sinh trong dịp nghỉ hè.
Trung bình mỗi ngày, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh phục vụ khoảng 400 - 500 lượt bạn đọc. Với hệ thống phòng đọc được bố trí khoa học, cùng nguồn tài liệu phong phú, thư viện ngày càng thu hút nhiều độc giả đến đọc sách.
Với hơn 300.000 bản sách và hệ thống tài liệu đa dạng, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng tối đa nhu cầu tiếp cận thông tin của nhiều nhóm bạn đọc. Đơn vị cũng thường xuyên luân chuyển, trao đổi sách nhằm làm mới nguồn tài liệu.
Các em học sinh tập trung học tập tại thư viện.
Những năm gần đây, lượng bạn đọc đến thư viện tăng lên khá nhiều, nhất là vào dịp hè. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy văn hóa đọc được duy trì và phát triển trong cộng đồng. Thời gian tới, thư viện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân.
Ông Mai Quốc Quyền - Giám đốc Thư viện tỉnh Hà Tĩnh
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