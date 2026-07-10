Mùa hè bổ ích từ những lớp học miễn phí

Mỗi dịp hè, việc tạo ra những sân chơi bổ ích, an toàn để trẻ em vừa học, vừa vui chơi luôn là điều được nhiều địa phương quan tâm. Tại Hà Tĩnh, nhiều lớp học miễn phí do tổ chức Đoàn phối hợp triển khai đang góp phần mang đến cho các em thiếu nhi một mùa hè ý nghĩa, giúp các em phát triển kỹ năng, bồi dưỡng kiến thức và hạn chế những nguy cơ từ các hoạt động thiếu lành mạnh.

Lớp học tiếng Anh miễn phí được tổ chức tại Ngôi nhà trí tuệ thôn Đức Lạc.

Tại thôn Đức Lạc (xã Đức Thọ), lớp học tiếng Anh miễn phí với sự đồng hành của các đoàn viên thanh niên trên địa bàn được duy trì đều đặn 2 buổi mỗi tuần tại Ngôi nhà trí tuệ của thôn. Không chỉ được ôn tập, làm quen với nhiều từ vựng, mẫu câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản, các em còn tham gia nhiều hoạt động tương tác, rèn luyện sự tự tin, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng giao tiếp.

Em Lương Đoàn Minh Khang (thôn Đức Lạc) chia sẻ: "Tham gia lớp học tiếng Anh bổ ích này, em cảm thấy rất vui vì được ôn lại những từ vựng đã học và rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Nhờ đó, em ngày càng yêu thích môn học này hơn".

Để các buổi học trở nên hấp dẫn, đội ngũ tình nguyện viên luôn linh hoạt đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo không khí học tập cởi mở. Chị Nguyễn Phan Bảo Chi - tình nguyện viên Đoàn xã Đức Thọ cho biết: "Những buổi học đầu tiên các em còn khá rụt rè, song nhờ áp dụng linh hoạt các phương pháp truyền đạt và tạo không khí học tập cởi mở, các em dần mạnh dạn hơn, từ đó tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng".

Lớp học tiếng Anh miễn phí thu hút các em ở cả trong và ngoài thôn tham gia.

Lớp học càng trở nên ý nghĩa khi được tổ chức tại thôn Đức Lạc bởi đây là địa bàn mới được hình thành sau khi sáp nhập 4 thôn Thượng Tiến, Đồng Lạc, Thị Hòa và Hòa Thái. Thôn còn nhiều khó khăn, cách xa trung tâm, sân chơi dành cho trẻ em còn hạn chế. Nhiều em có bố mẹ đi làm ăn xa, chủ yếu sống cùng ông bà nên việc học tập, vui chơi chưa nhận được sự đồng hành thường xuyên từ gia đình. Vì vậy, những lớp học miễn phí không chỉ giúp các em tiếp cận thêm kiến thức mà còn tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh trong dịp hè.

Ngoài giờ học, các em được tham gia các trò chơi truyền thống đầy hứng thú.

Bà Nguyễn Thị Hoài - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Đức Thọ cho hay: "Để tạo những sân chơi bổ ích cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn, chúng tôi đã triển khai kế hoạch đến tất cả các chi đoàn. Đặc biệt, các chi đoàn đã phát huy các ngôi nhà trí tuệ, triển khai các lớp học miễn phí ở các thôn, góp phần thu hút đông đảo các em tham gia sinh hoạt và học tập trong dịp hè".

Lớp học cờ vua miễn phí được tổ chức tại trụ sở UBND xã Sơn Kim 1.

Không chỉ mang đến những giờ học bổ ích, ở nhiều địa phương, các mô hình sinh hoạt hè còn được thiết kế đa dạng để phù hợp với sở thích của từng nhóm trẻ. Tại xã Sơn Kim 1, sau 1 tháng triển khai, lớp học cờ vua miễn phí do Đoàn Thanh niên phối hợp với Công an xã tổ chức đang trở thành điểm hẹn hấp dẫn của nhiều em nhỏ.

Tại đây, các em được làm quen với các quân cờ, học những nước đi cơ bản và từng bước khám phá môn thể thao trí tuệ hấp dẫn. Dù nhiều em mới lần đầu tiếp xúc với cờ vua, nhưng qua mỗi buổi học đều hào hứng vì được rèn luyện tư duy, khả năng tập trung và tính kiên trì. Lớp học hoàn toàn miễn phí, không yêu cầu trình độ hay kinh nghiệm, chỉ cần có tinh thần ham học hỏi và yêu thích khám phá.

Các bạn nhỏ say mê trong những giờ chơi cờ vua.

Thiếu tá Phan Mạnh Long, Trưởng Công an xã Sơn Kim 1 cho biết thêm: "Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên rà soát học sinh nghỉ hè, nắm bắt tâm tư, nhu cầu của các em. Trên cơ sở đó, các đơn vị phối hợp tổ chức nhiều sân chơi phù hợp, góp phần giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời tránh xa các trò chơi thiếu lành mạnh".

Đoàn Thanh niên và Công an xã Sơn Kim 1 phối hợp triển khai mô hình "Cùng em tiến bước".

Nghỉ hè là khoảng thời gian để trẻ em vui chơi, nghỉ ngơi sau một năm học tập. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn, thương tích và vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên nếu thiếu sự quan tâm, giám sát của gia đình. Vì vậy, những lớp học miễn phí do các tổ chức, đoàn thể triển khai tại cơ sở không chỉ tạo thêm sân chơi an toàn, bổ ích cho trẻ em, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, mà còn góp phần giúp các em rèn luyện kỹ năng, phát triển toàn diện và có một mùa hè ý nghĩa.