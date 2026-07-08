Khi căn bếp trở thành lớp học kỹ năng của trẻ em Hà Tĩnh

Những ngày hè, lớp kỹ năng nấu ăn - pha chế của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh luôn rộn ràng tiếng cười của những “đầu bếp nhí”. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em được làm quen với những công việc quen thuộc trong căn bếp như nhặt rau, sơ chế thực phẩm, chuẩn bị nguyên liệu, nêm nếm gia vị và chế biến những món ăn gia đình. Từ những trải nghiệm tưởng chừng rất giản dị ấy, nhiều em dần hình thành tính tự lập và biết sẻ chia nhiều hơn với gia đình.

Các "đầu bếp nhí" chăm chú nghe giáo viên hướng dẫn quy trình chế biến các món ăn.

Nếu những buổi đầu còn nhiều bỡ ngỡ khi tiếp xúc với thực phẩm và dụng cụ nhà bếp thì chỉ sau vài buổi học, nhiều em đã thành thạo hơn trong từng công đoạn, biết phối hợp cùng bạn bè để hoàn thành một bữa cơm. Mỗi món ăn hoàn thành không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp các em thêm tự tin khi được tự tay tạo nên thành quả của mình.

Em Nguyễn Công Bảo Duy (13 tuổi, phường Thành Sen) chia sẻ: "Em rất thích được đến lớp học nấu ăn vì ở đây, thầy dạy cho chúng em nhiều món ngon như: cơm rang, nem rán, thịt kho tàu và cả các loại nước ép. Trước đây, em nghĩ nấu ăn là việc của người lớn, nhưng khi được tự tay làm thì em thấy rất vui và thú vị. Em thích cảm giác tự chuẩn bị một bữa ăn và thưởng thức các món do mình nấu".

Sau vài buổi học, Bảo Duy đã tự tay nấu được những món ăn đơn giản trong bữa cơm gia đình.

Không chỉ học cách chế biến món ăn, các em còn được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm thông qua việc cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, phân chia công việc và hoàn thành từng món ăn. Những trải nghiệm ấy giúp các em mạnh dạn hơn trong giao tiếp, biết phối hợp với bạn bè và thêm trân trọng công sức của cha mẹ qua từng bữa cơm gia đình.

Em Cao Thị Phương Thảo (12 tuổi, xã Thạch Hà) cho biết: "Sau khi học nấu ăn, em mới thấy để có một bữa cơm ngon cũng khá vất vả nên em càng thương bố mẹ hơn. Về nhà em thường phụ nấu cơm, có hôm tự chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình. Được bố mẹ khen và động viên, em rất vui và có thêm động lực học nấu ăn".

Theo các giáo viên, giá trị lớn nhất của lớp học không nằm ở việc trẻ nấu được bao nhiêu món ăn, mà ở quá trình các em hình thành kỹ năng sống thông qua những công việc rất gần gũi trong gia đình.

Thầy Nguyễn Văn Tú - giáo viên chuyên ngành chế biến món ăn, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, chia sẻ: "Độ tuổi từ 8 - 15 là thời điểm phù hợp để các em làm quen với căn bếp và học cách chuẩn bị những bữa ăn đơn giản. Khi được tự tay nấu nướng, các em không chỉ biết chăm sóc bản thân mà còn hiểu hơn công sức của bố mẹ. Điều quan trọng là phụ huynh cần tạo cơ hội để con cùng tham gia việc nhà với những công việc phù hợp. Những trải nghiệm ấy sẽ giúp trẻ hình thành tính tự lập, tinh thần trách nhiệm và trưởng thành hơn".

Độ tuổi từ 8 - 15 là thời điểm thích hợp để các em bắt đầu làm quen với công việc nội trợ.

Với những "đầu bếp nhí", căn bếp không còn là nơi chỉ có bố mẹ hay ông bà tất bật mỗi ngày mà đã trở thành không gian để trải nghiệm, khám phá khả năng của bản thân và mạnh dạn thử sức với những điều mới. Chính những giá trị thiết thực ấy khiến các lớp học kỹ năng nấu ăn, pha chế ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều gia đình.

Chị Trần Thị Thu Trang (phường Thành Sen) cho biết: "Từ khi tham gia lớp học nấu ăn, con thay đổi nhiều lắm. Về nhà cháu chủ động vào bếp, biết phụ mẹ chuẩn bị bữa cơm. Có hôm mẹ bận hoặc đi làm về muộn, con đã nấu sẵn vài món đơn giản. Điều khiến tôi vui nhất không phải là con nấu ngon đến đâu, mà là con biết quan tâm, chia sẻ với bố mẹ và hiểu hơn những vất vả trong công việc hằng ngày".

Chị Trần Thị Thu Trang cùng các con bên mâm cơm gia đình do chính các em chế biến.

Có thể sau một khóa học, không phải em nào cũng trở thành một “đầu bếp nhí” thực thụ. Nhưng những lần tự tay chuẩn bị bữa cơm, biết phụ giúp cha mẹ hay chủ động chăm sóc bản thân sẽ là những bài học quý giá theo các em lâu dài. Một mùa hè ý nghĩa đôi khi không chỉ đến từ những chuyến đi hay hoạt động vui chơi, mà còn được vun đắp từ chính căn bếp của mỗi gia đình - nơi trẻ học cách trưởng thành bằng những việc làm giản dị nhất.

Các em chia sẻ những trải nghiệm sau khi tham gia khóa học "Đầu bếp nhí".

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