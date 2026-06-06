Mùa hè an toàn - tuổi thơ trọn vẹn

Nhiều sân chơi ngày hè cho trẻ

Những ngày đầu hè, nhịp sinh hoạt của trẻ em tại nhiều khu dân cư trên địa bàn Hà Tĩnh đã có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì quanh quẩn với điện thoại hay ti vi, nhiều em được cha mẹ định hướng tham gia các lớp học, câu lạc bộ phù hợp, vừa lấp đầy thời gian, vừa tạo cơ hội rèn luyện kỹ năng, thể lực.

Những lớp học bóng chuyền được em Nguyễn Lương Giang (SN 2009, học sinh Trường THPT Can Lộc) tổ chức thu hút các bạn trẻ tham gia tập luyện.

Buổi chiều, các sân chơi cộng đồng, câu lạc bộ thể thao trở nên sôi động với những lớp học bóng đá, bóng chuyền, cầu lông… Không khí tập luyện rộn ràng, tiếng cười nói xen lẫn những cú đập bóng, chuyền bóng đã góp phần tạo nên một mùa hè đúng nghĩa.

Từ niềm yêu thích và kinh nghiệm nhiều năm tham gia thi đấu các giải bóng chuyền phong trào trong và ngoài tỉnh, em Nguyễn Lương Giang (SN 2009, học sinh Trường THPT Can Lộc) đã duy trì lớp dạy bóng chuyền cho các em nhỏ tại xã Gia Hanh và Can Lộc. Không chỉ truyền dạy kỹ thuật, Giang còn trở thành người chị gắn kết, tạo môi trường sinh hoạt tích cực cho các em.

Lương Giang chia sẻ: “Với mong muốn tạo dựng sân chơi ý nghĩa, bổ ích và lan tỏa tình yêu bóng chuyền đến các em nhỏ, trong dịp hè này, em tổ chức 3 lớp với khoảng 70 em tham gia. Nhiều phụ huynh cho hay, từ khi tập luyện, các em đã hạn chế sử dụng thiết bị công nghệ và sinh hoạt điều độ hơn”.

Bơi lội trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình cho con em dịp hè.

Bên cạnh đó, bơi lội đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa trang bị kỹ năng phòng tránh rủi ro trong môi trường nước. Tại các bể bơi, cơ sở dạy bơi trên địa bàn, số lượng trẻ đăng ký học đã tăng nhanh ngay từ đầu hè.

Ông Hồ Anh Bảo - phụ trách Bể tắm mái che ở phường Hà Huy Tập cho biết: “Chúng tôi hiện dạy bơi cho gần 40 em từ 6 tuổi trở lên. Trong chương trình, chúng tôi không chỉ dạy bơi mà còn hướng dẫn kỹ năng nổi, kỹ năng thoát hiểm, cách giữ bình tĩnh và cứu đuối. Đây là những kỹ năng rất cần thiết để các em tự bảo vệ mình và hỗ trợ người khác trong môi trường nước”.

Tại Trung tâm Nghệ thuật Smoo Art, bộ môn vẽ được nhiều em nhỏ yêu thích.

Song song với các hoạt động thể chất, nhu cầu phát triển năng khiếu nghệ thuật cũng được nhiều phụ huynh quan tâm. Tại Trung tâm Nghệ thuật Smoo Art (phường Thành Sen), các lớp múa, mỹ thuật sáng tạo luôn duy trì sĩ số cao trong dịp hè.

Bà Phạm Thị Việt Anh - quản lý Trung tâm Nghệ thuật Smoo Art cho hay: “Hiện nay, trung tâm có 350 học viên tham gia các bộ môn, tăng khoảng 50% so với trong năm học. Ngoài giờ học, chúng tôi còn tổ chức biểu diễn, dã ngoại để các em được trải nghiệm, thể hiện bản thân, từ đó mạnh dạn hơn, biết giao tiếp và bộc lộ năng khiếu của bản thân”.

Bộ môn múa phù hợp với trẻ nhỏ ở các lứa tuổi khác nhau.

Từ những sân chơi thể chất đến không gian nghệ thuật, có thể thấy mùa hè của trẻ em Hà Tĩnh đang dần được “làm đầy” bằng nhiều lựa chọn tích cực. Tuy nhiên, ở góc nhìn toàn diện, cơ hội tiếp cận các hoạt động vui chơi, rèn luyện vẫn còn sự chênh lệch nhất định.

Ở vùng sâu, vùng xa hay những gia đình hoàn cảnh khó khăn, điều kiện tham gia các lớp năng khiếu, kỹ năng còn hạn chế hơn so với khu vực đô thị. Điều này đặt ra yêu cầu các hoạt động hè không chỉ dừng ở việc đa dạng hóa sân chơi, mà cần hướng tới tính bao trùm, để mọi trẻ em đều có cơ hội được tham gia và phát triển.

Vì mùa hè an toàn, hạnh phúc

Tháng Hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số” được Hà Tĩnh triển khai từ ngày 1 - 30/6, trùng với thời gian cao điểm học sinh nghỉ hè. Ngay tại lễ phát động, hơn 11 tỷ đồng được các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ đã cho thấy sự quan tâm ngày càng rõ nét của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

Tại lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2026, nhiều cơ quan, đơn vị đã ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh Phúc Quang.

Phát huy tinh thần xung kích, tổ chức đoàn, đội tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc tổ chức, duy trì các hoạt động hè cho thanh, thiếu nhi. Tỉnh đoàn đã sớm ban hành hướng dẫn triển khai, gắn với chương trình tình nguyện hè năm 2026.

Thông qua các lớp tập huấn cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi, cách thức tổ chức sinh hoạt hè đang từng bước được đổi mới theo hướng linh hoạt, phù hợp với lứa tuổi. Tại nhiều địa phương, các mô hình như trò chơi dân gian, câu lạc bộ kỹ năng, hoạt động trải nghiệm… được xây dựng bài bản, góp phần duy trì sự gắn kết của trẻ với cộng đồng.

Tổ chức đoàn, đội ở cơ sở phát huy vai trò quản lý, hướng dẫn sinh hoạt hè cho trẻ em tại cộng đồng dân cư.

Anh Nguyễn Đăng Anh - Phó Trưởng ban Công tác đoàn và thanh thiếu nhi (Ủy ban MTTQ tỉnh) cho biết: “Bên cạnh việc tổ chức các sân chơi, hoạt động trải nghiệm, các cơ sở đoàn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em; hướng dẫn thanh thiếu nhi sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh; đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Không chỉ riêng lực lượng đoàn thanh niên, công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em dịp hè còn có sự vào cuộc đồng bộ của nhiều lực lượng như: công an, các tổ chức đoàn thể và chính quyền cơ sở. Từ công tác tuyên truyền, nhắc nhở đến quản lý, giám sát tại cộng đồng, tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là bảo đảm một mùa hè an toàn, lành mạnh cho trẻ.

Các cấp, ngành tăng cường huy động nguồn lực để chăm lo cho trẻ em.

Từ cách tiếp cận đó, nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động dành sự quan tâm thiết thực hơn cho nhóm trẻ yếu thế. Tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Hà Tĩnh, bên cạnh các lớp năng khiếu cho gần 600 học viên đăng ký, đơn vị còn duy trì các câu lạc bộ miễn phí dành cho trẻ hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hồng Lam - Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Hà Tĩnh thông tin: “Hiện nay, trung tâm đang tổ chức dạy miễn phí cho 40 em hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi mong muốn các em cũng có cơ hội tham gia hoạt động hè như các bạn khác. Khi được hòa mình vào môi trường tập thể, các em không chỉ được học thêm kỹ năng mà còn trở nên tự tin, cởi mở hơn. Đó là yếu tố rất quan trọng cho sự phát triển lâu dài”.

"Hè 2026 - đừng để con chỉ ở nhà xem điện thoại" - thông điệp vì một mùa hè bổ ích, an toàn được Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Hà Tĩnh gửi gắm đến phụ huynh.

Ở góc độ cơ quan quản lý, ông Mai Lê Thuộc - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: “Thực hiện Tháng Hành động vì trẻ em năm 2026, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường truyền thông, tư vấn, hướng dẫn cách thức tổ chức; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương triển khai các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em. Bên cạnh đó, ngành cũng chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho trẻ em, đặc biệt là trẻ hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em”.

Từ những cách làm cụ thể có thể thấy, việc chăm lo cho trẻ em, nhất là trong dịp hè đang được các cấp, ngành, gia đình và xã hội phối hợp triển khai đồng bộ. Đây không chỉ là câu chuyện mang tính thời điểm mà là hành trình bền bỉ để tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ, bắt đầu từ sự quan tâm trong mỗi gia đình và sự chung tay của cộng đồng.