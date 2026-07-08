Bộ Giáo dục yêu cầu các địa phương tự rà soát kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, báo cáo trước 10-7

Trường THPT chuyên Tuyên Quang - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Tối 7-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát tổng thể kết quả kỳ thi.

Đồng thời, bộ có văn bản gửi giám đốc các sở giáo dục và đào tạo yêu cầu chủ động phát hiện, kiểm tra, xác minh và xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có).

Các sở giáo dục và đào tạo tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra, xác minh, đánh giá nguyên nhân đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường (nếu có). Đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trong thời gian tới và gửi báo cáo về bộ trước ngày 10-7.

Trước đó tối cùng ngày, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Theo Phó thủ tướng, vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới ngành giáo dục và toàn xã hội. Cần khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc, xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân sai phạm theo đúng quy định.

Đồng thời bảo đảm phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân, từ đó đề xuất phương án khắc phục hậu quả theo đúng quy chế thi và quy định pháp luật.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng, uy tín của kỳ thi.

UBND tỉnh Tuyên Quang được giao đánh giá toàn diện, công tâm, khách quan đối với công tác tổ chức, kết quả kỳ thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Song song đó tổ chức trao đổi, làm việc với tất cả phụ huynh và học sinh của nhà trường tham gia kỳ thi. Trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án xử lý cụ thể bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh; hoàn thành trước ngày 9-7.

Bên cạnh đó, tỉnh cần chủ động tổ chức họp báo, cung cấp thông tin chính xác kịp thời cho cơ quan báo chí, nghiêm túc nhận trách nhiệm về thiếu sót, sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện (nếu có).

Xôn xao hơn 140 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Trường THPT chuyên Tuyên Quang Theo thống kê, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán, trong đó hơn 140 bài thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang, chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh. Qua rà soát hồ sơ coi thi, chấm thi, dữ liệu quét bài thi và đối chiếu kết quả học tập của thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết chưa phát hiện bất thường ở các khâu in sao đề, vận chuyển, bảo quản và chấm thi. Tuy nhiên kết quả phân tích bước đầu cho thấy điểm thi môn toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, cần tiếp tục làm rõ, đặc biệt đối với công tác coi thi. Ngày 6-7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.