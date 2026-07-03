Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuộc xác minh điểm thi môn Toán tại Tuyên Quang

Ngày 3/7, Bộ GD&ĐT cho biết, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, qua rà soát, Bộ GD&ĐT nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ. Do đó, ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã về làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang để kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy trình tổ chức kỳ thi.

Việc kiểm tra, rà soát đang được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất sự việc; trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có) sẽ được xử lý theo đúng quy định, đúng thẩm quyền theo phân cấp trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Khi có kết quả kiểm tra, rà soát, Bộ GD&ĐT sẽ kịp thời thông tin để các cơ quan báo chí và nhân dân được biết.

Trước đó, theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh Tuyên Quang ghi nhận tổng cộng 242 điểm 10 ở các môn thi. Số lượng điểm 10 phân bố cụ thể theo các môn như sau: Toán có 154 điểm 10, Lịch sử có 76 điểm 10, Hóa học có 5 điểm 10, môn Sinh học có 4 điểm 10, môn Vật lý có 1 điểm 10, môn tiếng Anh có 1 điểm 10 và Công nghệ nông nghiệp có 1 điểm 10.

Với 154 điểm 10 môn Toán thì môn học này chiếm tới gần 64% tổng số điểm 10 mà toàn tỉnh Tuyên Quang đạt được năm nay. Tuyên Quang xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố về số lượng điểm 10 môn Toán. Trong khi đó, năm 2025, toàn tỉnh Tuyên Quang không đạt điểm 10 nào của môn Toán.