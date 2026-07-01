Hà Tĩnh đứng top đầu cả nước về điểm trung bình nhiều môn thi tốt nghiệp THPT

Sáng 1/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo Báo cáo Thống kê và phân tích phổ điểm thi THPT năm 2026 do Bộ công bố, ở môn Toán, điểm trung bình của thí sinh Hà Tĩnh đạt 5,981 điểm, xếp thứ 6 trong số 34 tỉnh, thành phố.
Toàn tỉnh có 167 điểm 10 môn Toán, đứng thứ 10 cả nước về số lượng điểm tuyệt đối. Ở môn Ngữ văn, điểm trung bình của thí sinh Hà Tĩnh đạt 6,979 điểm, xếp thứ 6 toàn quốc.
Đáng chú ý, Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về điểm trung bình ở môn Vật lý với 6,251 điểm, dù không nằm trong top 10 địa phương có nhiều điểm 10 nhất môn này. Môn Hóa học cũng đứng đầu cả nước với điểm trung bình 6,899; môn Tin học dẫn đầu với 7,503 điểm.
Đối với các môn còn lại, Hà Tĩnh đều nằm trong nhóm 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất. Cụ thể, môn Sinh học đạt 6,229 điểm, xếp thứ 6; môn Lịch sử đạt 6,321 điểm, xếp thứ 6; môn Địa lý đạt 5,281 điểm, xếp thứ 7; môn Công nghệ - Công nghiệp đạt 6,417 điểm, xếp thứ 7; môn Giáo dục Kinh tế và pháp luật đạt 5,237 điểm, xếp thứ 5; môn Ngoại ngữ đạt 5,009 điểm, xếp thứ 9.
Riêng môn Công nghệ - Nông nghiệp, Hà Tĩnh không có mặt trong top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất.
Cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước, gần 18.600 thí sinh Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo quy chế, mọi thí sinh đều có quyền nộp đơn phúc khảo theo thời gian quy định của Bộ GD&ĐT (từ ngày 1 – 5/7). Công tác tổ chức phúc khảo bài thi hoàn thành chậm nhất ngày 20/7.
Từ 2/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kéo dài đến 17h ngày 14/7.
Điểm chuẩn đại học và kết quả của thí sinh được công bố sau 17h ngày 9/8.