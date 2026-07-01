Hà Tĩnh đứng top đầu cả nước về điểm trung bình nhiều môn thi tốt nghiệp THPT

Điểm trung bình ở hầu hết các môn thi của thí sinh Hà Tĩnh đều thuộc top đầu cả nước. (Ảnh minh họa)

Sáng 1/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo Báo cáo Thống kê và phân tích phổ điểm thi THPT năm 2026 do Bộ công bố, ở môn Toán, điểm trung bình của thí sinh Hà Tĩnh đạt 5,981 điểm, xếp thứ 6 trong số 34 tỉnh, thành phố.

10 địa phương có điểm trung bình cao nhất ở môn Toán và 10 địa phương có nhiều điểm 10 môn Toán.

Toàn tỉnh có 167 điểm 10 môn Toán, đứng thứ 10 cả nước về số lượng điểm tuyệt đối. Ở môn Ngữ văn, điểm trung bình của thí sinh Hà Tĩnh đạt 6,979 điểm, xếp thứ 6 toàn quốc.

Top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất môn Ngữ Văn.

Đáng chú ý, Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về điểm trung bình ở môn Vật lý với 6,251 điểm, dù không nằm trong top 10 địa phương có nhiều điểm 10 nhất môn này. Môn Hóa học cũng đứng đầu cả nước với điểm trung bình 6,899; môn Tin học dẫn đầu với 7,503 điểm.

Thí sinh Hà Tĩnh đứng đầu cả nước về điểm trung bình môn Vật Lý.

Thí sinh Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn Hóa học.

Thí sinh Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn Tin học.

Đối với các môn còn lại, Hà Tĩnh đều nằm trong nhóm 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất. Cụ thể, môn Sinh học đạt 6,229 điểm, xếp thứ 6; môn Lịch sử đạt 6,321 điểm, xếp thứ 6; môn Địa lý đạt 5,281 điểm, xếp thứ 7; môn Công nghệ - Công nghiệp đạt 6,417 điểm, xếp thứ 7; môn Giáo dục Kinh tế và pháp luật đạt 5,237 điểm, xếp thứ 5; môn Ngoại ngữ đạt 5,009 điểm, xếp thứ 9.

Riêng môn Công nghệ - Nông nghiệp, Hà Tĩnh không có mặt trong top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất.

Top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất môn Sinh học và 10 địa phương có nhiều điểm 10 môn Sinh học.

Top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất môn Ngoại ngữ và 10 địa phương có nhiều điểm 10 môn Ngoại ngữ.

Top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất môn và 10 địa phương có nhiều điểm 10 môn Lịch sử.

Top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất môn Địa lý và 10 địa phương có nhiều điểm 10 môn Địa lý.

Top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất môn Công nghệ - Công nghiệp và 10 địa phương có nhiều điểm 10 môn Công nghệ - Công nghiệp.

Top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất môn Giáo dục Kinh tế và pháp luật; 10 địa phương có nhiều điểm 10 môn Giáo dục Kinh tế và pháp luật.