Những việc thí sinh cần làm sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT

Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh.

Các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Tĩnh.

Thí sinh có 5 ngày để phúc khảo bài thi nếu có nhu cầu, hạn cuối ngày 5/7. Kết quả được trả muộn nhất vào 20/7.

Về quy trình chấm phúc khảo, Văn là môn duy nhất thi tự luận, nên được chấm lại bởi hai giám khảo ở hai vòng độc lập, dùng bút màu khác so với lần chấm đầu tiên. Nếu kết quả chấm giống nhau, đó là điểm phúc khảo của thí sinh.

Trường hợp điểm của hai giám khảo lệch nhau, bài thi sẽ được giao cho người thứ ba chấm. Nếu 2/3 giám khảo trùng kết quả, điểm đó được lấy; còn khác nhau sẽ sử dụng trung bình cộng ba đầu điểm.

Điểm phúc khảo lệch với điểm đã công bố từ 0,25 trở lên, bất kể tăng hay giảm, thí sinh sẽ được điều chỉnh điểm.

Với môn trắc nghiệm, giám khảo đối chiếu câu trả lời mà thí sinh đã tô trên phiếu với hình ảnh lưu trong máy quét và kết quả nhận dạng trên máy tính. Nếu sai lệch, giám khảo xác định nguyên nhân, in kết quả chấm ở thời điểm trước và sau khi sửa lỗi để lưu hồ sơ.

Thí sinh sẽ được xét tốt nghiệp THPT khi thi đủ số môn, không môn nào bị điểm liệt (từ 1 trở xuống).

Điểm xét tốt nghiệp được tính theo thang 10, là tổng trung bình các môn thi và trung bình học bạ, kết hợp cùng điểm khuyến khích, ưu tiên. Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026 cụ thể như sau:

Với điểm ưu tiên, thí sinh được cộng từ 0,25 đến 0,5 điểm, nếu là con thương binh, bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, người dân tộc thiểu số, người bị nhiễm chất độc hóa học... Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên được hưởng tiêu chuẩn cao nhất, không cộng dồn.

Thí sinh được cộng 1-2 điểm khuyến khích nếu đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên, các kỳ thi thí nghiệm thực hành, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật... Nếu đạt nhiều giải, các em cũng chỉ được hưởng một mức cộng của loại giải cao nhất.

Còn điểm trung bình học bạ được tính như sau:

Đạt từ 5 điểm xét tốt nghiệp, thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT, trong vòng 5 ngày từ khi công bố điểm thi.

Thí sinh có thể dùng điểm thi tốt nghiệp để đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ, bắt đầu từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7. Trong thời gian này, các em được điều chỉnh nguyện vọng vô số lần. Hạn nộp lệ phí xét tuyển là 17h ngày 21/7.

Sau thời gian này, các trường đại học tổ chức lọc ảo, xét tuyển và công bố kết quả từ 17h ngày 9/8. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8; những trường còn thiếu chỉ tiêu tiếp tục tuyển bổ sung, hạn cuối là tháng 12/2026.