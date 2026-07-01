Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Những việc thí sinh cần làm sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Thí sinh băn khoăn về kết quả thi cần làm đơn phúc khảo trước ngày 6/7; đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng từ ngày 2 đến 14/7.

Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh.

hhagasss.jpg
Các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Tĩnh.

Thí sinh có 5 ngày để phúc khảo bài thi nếu có nhu cầu, hạn cuối ngày 5/7. Kết quả được trả muộn nhất vào 20/7.

Về quy trình chấm phúc khảo, Văn là môn duy nhất thi tự luận, nên được chấm lại bởi hai giám khảo ở hai vòng độc lập, dùng bút màu khác so với lần chấm đầu tiên. Nếu kết quả chấm giống nhau, đó là điểm phúc khảo của thí sinh.

Trường hợp điểm của hai giám khảo lệch nhau, bài thi sẽ được giao cho người thứ ba chấm. Nếu 2/3 giám khảo trùng kết quả, điểm đó được lấy; còn khác nhau sẽ sử dụng trung bình cộng ba đầu điểm.

Điểm phúc khảo lệch với điểm đã công bố từ 0,25 trở lên, bất kể tăng hay giảm, thí sinh sẽ được điều chỉnh điểm.

Với môn trắc nghiệm, giám khảo đối chiếu câu trả lời mà thí sinh đã tô trên phiếu với hình ảnh lưu trong máy quét và kết quả nhận dạng trên máy tính. Nếu sai lệch, giám khảo xác định nguyên nhân, in kết quả chấm ở thời điểm trước và sau khi sửa lỗi để lưu hồ sơ.

Thí sinh sẽ được xét tốt nghiệp THPT khi thi đủ số môn, không môn nào bị điểm liệt (từ 1 trở xuống).

Điểm xét tốt nghiệp được tính theo thang 10, là tổng trung bình các môn thi và trung bình học bạ, kết hợp cùng điểm khuyến khích, ưu tiên. Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026 cụ thể như sau:

Với điểm ưu tiên, thí sinh được cộng từ 0,25 đến 0,5 điểm, nếu là con thương binh, bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, người dân tộc thiểu số, người bị nhiễm chất độc hóa học... Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên được hưởng tiêu chuẩn cao nhất, không cộng dồn.

Thí sinh được cộng 1-2 điểm khuyến khích nếu đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên, các kỳ thi thí nghiệm thực hành, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật... Nếu đạt nhiều giải, các em cũng chỉ được hưởng một mức cộng của loại giải cao nhất.

Còn điểm trung bình học bạ được tính như sau:

Đạt từ 5 điểm xét tốt nghiệp, thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT, trong vòng 5 ngày từ khi công bố điểm thi.

Thí sinh có thể dùng điểm thi tốt nghiệp để đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ, bắt đầu từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7. Trong thời gian này, các em được điều chỉnh nguyện vọng vô số lần. Hạn nộp lệ phí xét tuyển là 17h ngày 21/7.

Sau thời gian này, các trường đại học tổ chức lọc ảo, xét tuyển và công bố kết quả từ 17h ngày 9/8. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8; những trường còn thiếu chỉ tiêu tiếp tục tuyển bổ sung, hạn cuối là tháng 12/2026.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/thi-sinh-lam-gi-sau-khi-biet-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2026-5091442.html

Tin liên quan

Tags:

#phúc khảo #Những việc thí sinh cần làm sau khi biết điểm thi #việc cần làm sau khi biết điểm #sau khi biết điểm cần làm gì

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Lớp học MC nhí: Nơi gieo mầm tự tin cho trẻ em

Lớp học MC nhí: Nơi gieo mầm tự tin cho trẻ em

Dịp hè, các lớp MC nhí tại Hà Tĩnh thu hút đông đảo phụ huynh đăng ký cho con theo học. Đây là môi trường giúp trẻ tự tin trước đám đông, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và ứng xử.
Mở rộng nguồn tuyển, thêm cơ hội cho học sinh vào lớp 10

Mở rộng nguồn tuyển, thêm cơ hội cho học sinh vào lớp 10

Sau khi Hà Tĩnh công bố dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập, nhiều phụ huynh, học sinh đã chủ động hướng sang các trường ngoài công lập và công lập tự chủ. Sự dịch chuyển này khiến công tác tuyển sinh trở nên sôi động.
Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Sự gia tăng đột biến số lượng học sinh lớp 6 đang đặt ra bài toán áp lực tuyển sinh đầu cấp tại nhiều trường THCS ở Hà Tĩnh. Việc mở thêm lớp, dù là giải pháp tình thế, song đã giúp đảm bảo được quyền lợi học tập cho các em.
Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.
Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhằm bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, điện lực... đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử Hà Tĩnh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.
Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hình ảnh những bậc phụ huynh đứng ngoài cổng trường dưới trời mưa, lặng lẽ dõi theo và chờ đợi con em hoàn thành bài thi đã để lại nhiều cảm xúc đẹp về tình yêu thương, sự hy sinh lặng thầm mà cha mẹ dành cho con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!