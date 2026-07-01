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Lộ diện thí sinh có điểm thi tốt nghiệp 2026 cao nhất Hà Tĩnh

An Nhiên
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(Baohatinh.vn) - Với điểm thi 4 môn đạt 38/40, thí sinh có số báo danh 42002434 là người có tổng điểm thi tốt nghiệp cao nhất tỉnh Hà Tĩnh và đứng thứ 17 toàn quốc.

Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong kỳ thi năm nay, thí sinh thi 2 môn bắt buộc là: Ngữ văn, Toán và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 gồm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ.

Tại cụm thi Hà Tĩnh, thí sinh Nguyễn Tiến Đạt (Trường THPT Nguyễn Huệ, đóng trên địa bàn xã Kỳ Xuân) có số báo danh 42002434 đạt tổng điểm thi tốt nghiệp cao nhất tỉnh với 38 điểm, xếp thứ 17 toàn quốc. Điểm từng môn của thí sinh này gồm: Toán 10; Ngữ văn 8,75; Vật lý 9,75; Hóa học 9,5.

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Bảng điểm của thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cao nhất tỉnh Hà Tĩnh.

Thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là thí sinh có số báo danh 11001717 đến từ Điện Biên và số báo danh 31056104 đến từ Hải Phòng. Thí sinh có tổng điểm 4 môn thi đạt 38,5/40 điểm.

Cùng với đó, có 6 á khoa cùng đạt 38,3 điểm.

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Thí sinh Hà Tĩnh đứng thứ 17 trong bảng xếp hạng top 21 thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp năm 2026 cao nhất cả nước.

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Tags:

#điểm thi #tốt nghiệp 2026 #thủ khoa điểm thi

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

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