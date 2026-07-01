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Hà Tĩnh có 255 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - Thí sinh Hà Tĩnh giành 255 điểm 10 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xếp thứ 10 cả nước về số lượng điểm tuyệt đối. Riêng môn Toán bứt phá với 167 điểm 10 - cao nhất trong tất cả các môn thi.

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Hà Tĩnh có 255 điểm 10 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. (Ảnh minh họa)

8h ngày 1/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo kết quả tra cứu, thí sinh Hà Tĩnh có tổng cộng 255 bài thi đạt điểm 10, xếp thứ 10 cả nước về số lượng bài thi đạt điểm tuyệt đối. Đứng đầu là Hà Nội với 1.182 bài thi đạt điểm 10.

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Top 10 địa phương có nhiều điểm 10 nhất cả nước trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

So với những năm gần đây, tổng số điểm 10 của thí sinh Hà Tĩnh giảm đáng kể. Năm 2025, toàn tỉnh có 341 bài thi đạt điểm 10; năm 2024 có 348 bài và năm 2023 ghi nhận 403 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Trong các môn thi, Toán có số lượng điểm 10 nhiều nhất với 167 bài thi, đồng thời là môn có nhiều điểm tuyệt đối nhất tại cụm thi Hà Tĩnh năm nay. Kết quả này tăng mạnh so với năm 2025 khi toàn tỉnh chỉ có 9 bài thi đạt điểm 10; năm 2024, điểm cao nhất của môn Toán là 9,6 và không có bài thi đạt điểm tuyệt đối. Với kết quả này, Hà Tĩnh cũng nằm trong top 10 địa phương có nhiều điểm 10 môn Toán nhất cả nước trong kỳ thi năm nay.

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Phổ điểm môn Toán tại cụm thi Hà Tĩnh.
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Top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất ở môn Toán và top 10 địa phương có nhiều điểm 10 môn Toán.

Ở môn Ngữ văn, Hà Tĩnh không có điểm 10. Điểm cao nhất là 9,5, chỉ có 1 thí sinh Hà Tĩnh đạt mức điểm này, mang số báo danh 42006549.

Môn Ngoại ngữ, Hà Tĩnh có 3 bài thi đạt điểm 10. Vật lý có 2 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Ở môn Hóa học, Hà Tĩnh có 8 bài thi đạt điểm 10. Môn Sinh học chỉ có 1 thí sinh Hà Tĩnh đạt điểm tuyệt đối, mang số báo danh 42015815.

Môn Tin học, Hà Tĩnh không có điểm 10, điểm cao nhất là 9,75 và có 2 thí sinh cùng đạt mức điểm này.

Đối với các môn còn lại, Hà Tĩnh có 70 bài đạt điểm 10 môn Lịch sử, 4 bài điểm 10 môn Địa lý. Môn Công nghệ - Công nghiệp có điểm cao nhất là 9,25, với 1 thí sinh đạt mức điểm này; Công nghệ - Nông nghiệp có điểm cao nhất là 9, với 2 thí sinh cùng đạt. Môn Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Hà Tĩnh không có điểm 10, điểm cao nhất là 8,75.

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Top 10 địa phương có điểm trung bình chung các môn thi cao nhất cả nước trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cũng theo dữ liệu điểm thi do Bộ GD&ĐT công bố, với điểm trung bình chung đạt 6,154, Hà Tĩnh xếp thứ 5 trong số 34 tỉnh, thành phố tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước, gần 18.600 thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo quy chế, mọi thí sinh đều có quyền nộp đơn phúc khảo theo thời gian quy định của Bộ GD&ĐT (từ ngày 1 – 5/7). Công tác tổ chức phúc khảo bài thi hoàn thành chậm nhất ngày 20/7.

Từ 2/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, kéo dài đến 17h ngày 14/7.

Điểm chuẩn đại học và kết quả của thí sinh được công bố sau 17h ngày 9/8.

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Chủ đề Kỳ thi THPT Quốc gia

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