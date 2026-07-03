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Hà Tĩnh điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT công lập lên 77%

Thúy Ngọc - Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 từ mức không quá 74% lên không quá 77% số học sinh hoàn thành chương trình THCS trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 theo đề xuất của Sở GD&ĐT.

Theo đó, thống nhất chủ trương điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026 - 2027 từ mức không quá 74% (tại Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 của UBND tỉnh) lên mức không quá 77% số học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở GD&ĐT.

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Hà Tĩnh điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT công lập lên tối đa 77%

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm căn cứ quy chế tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh được điều chỉnh (không quá 77%), kịp thời kiểm tra, rà soát đầy đủ các điều kiện thực tiễn liên quan để xác định, phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh; phê duyệt điểm chuẩn và kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026 - 2027 bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và đúng quy định.

Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết định chỉ tiêu và phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh. Sau khi hoàn thành công tác tuyển sinh, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã công bố dự kiến điểm chuẩn đầu vào lớp 10 THPT Hà Tĩnh năm học 2026 - 2027. Theo đó, điểm chuẩn đầu vào các trường dao động từ 15 - 24,75; chênh lệch giữa trường cao nhất và thấp nhất là 9,75 điểm. Trường có điểm chuẩn đầu vào cao nhất vẫn là THPT Phan Đình Phùng với 24,75 điểm; tiếp theo là THPT Kỳ Anh và THPT Nghèn 21,25 điểm.

Toàn văn quyết định tại đây.

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