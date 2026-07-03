Ấn tượng lớp học ở Hà Tĩnh có 9 em điểm 10 môn Toán

Nghị lực chắp cánh ước mơ

Nhớ lại những ngày vừa qua, cô Hà Thị Tường - giáo viên dạy Toán, chủ nhiệm lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn không giấu nổi niềm vui.

“Thao thức cùng học trò đếm ngược thời gian chờ khoảnh khắc công bố điểm thi, với tôi buổi sáng ngày 1/7 trở thành thời khắc đáng nhớ. Điện thoại gần như đổ chuông liên tục bởi những cuộc gọi báo tin vui từ học trò. Cô ơi, em được 10 điểm Toán, em được 9 điểm Lý, tổng điểm tổ hợp của em là 27... Mỗi cuộc gọi là thêm một niềm hạnh phúc, tôi chỉ biết lặng người rồi bật khóc vì vui sướng” - cô Tường chia sẻ.

Lớp 12A6 có 36 học sinh, trong đó có 9 em đạt điểm 10 môn Toán.

Niềm vui nhanh chóng lan toả trong tập thể Trường THPT Nguyễn Đình Liễn khi kết quả được tổng hợp. Lớp 12A6 có tới 19 học sinh đạt từ 9 điểm Toán trở lên, trong đó 9 em đạt điểm 10; điểm trung bình môn Toán của cả lớp là 8,8; có 3 em đạt từ 27 điểm trở lên tổ hợp A00. Đây cũng là lớp học sở hữu nhiều điểm 10 môn Toán nhất trong khối các trường THPT không chuyên của Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Với cô giáo chủ nhiệm và 36 học sinh lớp 12A6, niềm vui sau kỳ thi không chỉ đến từ những điểm số ấn tượng mà còn là thành quả của hành trình bền bỉ vượt khó. Sau mỗi kết quả là biết bao tháng ngày miệt mài học tập, là khát vọng đổi thay tương lai bằng con đường tri thức của những học sinh vùng ven biển. Trong lớp có em mồ côi cha, em sớm thiếu vắng mẹ, nhiều em lớn lên trong những gia đình thuần nông còn nhiều khó khăn. Hoàn cảnh mỗi người một khác, nhưng tất cả đều gặp nhau ở ý chí vươn lên và quyết tâm chinh phục ước mơ.

Nguyễn Văn Mỹ là một trong 9 học sinh đạt điểm 10 môn Toán của lớp 12A6. Sinh ra trong gia đình có bốn anh chị em ở xã Yên Hoà, em sớm chịu cảnh mồ côi cha. Mẹ là chỗ dựa duy nhất của cả gia đình, quanh năm tảo tần mưu sinh để nuôi các con ăn học. Chính những nhọc nhằn ấy đã trở thành động lực để nam sinh không ngừng cố gắng.

Những kiến thức thầy cô truyền đạt, cùng với sự nỗ lực của bản thân đã giúp Nguyễn Văn Mỹ chinh phục điểm 10 môn Toán.

"Nhìn mẹ vất vả mỗi ngày, em luôn tự nhủ phải học thật tốt để sau này đỡ đần mẹ. Em biết mình không thể lựa chọn hoàn cảnh, nhưng tương lai thì có thể thay đổi bằng sự cố gắng. Những kiến thức, phương pháp học tập mà thầy cô tận tình truyền đạt, cùng với sự nỗ lực của bản thân đã giúp em chinh phục điểm 10 môn Toán. Điểm số của kỳ thi cũng là tấm vé để em tiến gần hơn đến ước mơ trở thành sinh viên trường quân đội ", Mỹ chia sẻ.

Hành trình trưởng thành của Nguyễn Văn Mạnh cũng được viết nên từ tình yêu thương và sự sẻ chia của thầy cô, bạn bè. Bố bỏ đi khi em còn nhỏ, mẹ cũng mất sớm, em lớn lên trong sự chăm sóc, dạy bảo của ông bà đã tuổi cao, sức yếu. Vắng tình yêu thương của cha mẹ, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn khiến có thời điểm Mạnh thu mình, mặc cảm và ít khi bộc lộ cảm xúc.

Thế nhưng, bằng sự tận tâm của thầy cô, sự đồng hành, sẻ chia của nhà trường cả về vật chất lẫn tinh thần cùng tình yêu thương của bạn bè, em đã dần vượt qua những mặc cảm. Từ một người sống khép kín, Mạnh dần trở nên tự tin, mạnh dạn hơn trong học tập và cuộc sống. Mang theo niềm tin mà thầy cô và bạn bè gửi gắm, ngày ngày sau mỗi giờ học, Mạnh lại miệt mài tự ôn luyện, kiên trì giải từng đề thi, cẩn thận ghi lại từng lỗi sai để rút kinh nghiệm. Tháng ngày bền bỉ ấy đã được đền đáp bằng tổng điểm 27, trong đó Toán 9,25, Vật lý 9 và Hóa học 8,75.

Nguyễn Văn Mạnh đạt 27 điểm tổ hợp A00.

Mạnh chia sẻ: "Em biết mình không may mắn, nhưng bù lại em luôn nhận được rất nhiều tình yêu thương từ ông bà, thầy cô và các bạn. Chính mọi người đã tiếp thêm động lực để em không bỏ cuộc. Em dự định đăng ký vào ngành sư phạm, vì vừa được hưởng chính sách hỗ trợ học phí, vừa mong sau này có thể trở thành một giáo viên, truyền đạt kiến thức và tiếp thêm niềm tin cho những học sinh có hoàn cảnh như mình, giống như cách các thầy cô đã luôn đồng hành với em".

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Điều làm nên sự khác biệt của lớp 12A6 không chỉ là thành tích học tập mà còn là tinh thần đoàn kết được vun đắp suốt ba năm học. Ở tập thể này, không ai bị bỏ lại phía sau, cũng không ai muốn một mình chạm đến đích, nên việc học chưa bao giờ là hành trình của riêng một người.

Từ sự hướng dẫn của các thầy cô, sau mỗi buổi học, từng nhóm ôn tập lại quây quần bên nhau, những đôi bạn cùng tiến kiên nhẫn cùng giải đề. Sau mỗi lần thi thử, cả lớp cùng phân tích đề, chia sẻ kinh nghiệm và động viên những bạn còn thiếu tự tin. Có bạn tiến bộ nhờ sự kèm cặp của bạn bè, có bạn vượt qua áp lực nhờ những lời động viên đúng lúc.

Sau mỗi buổi học, từng nhóm ôn tập lại quây quần bên nhau giải đề.

Là giáo viên chủ nhiệm, đồng thời trực tiếp giảng dạy môn Toán, cô Hà Thị Tường luôn theo sát hành trình trưởng thành của từng học sinh lớp 12A6. Cô vẫn nhớ như in những tháng ngày cô trò gần như quên trưa, quên tối để ôn luyện. Tối muộn, điện thoại của cô vẫn liên tục sáng đèn bởi những cuộc gọi, tin nhắn nhờ giải đáp từng dạng toán khó.

Chỉ cần học trò còn băn khoăn, cô đều kiên nhẫn hướng dẫn đến khi các em thực sự hiểu bài. Không chỉ truyền đạt kiến thức, cô còn dành nhiều thời gian tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư của từng học sinh để kịp thời sẻ chia, động viên. Với những em có hoàn cảnh khó khăn hay từng mặc cảm, cô luôn là người lắng nghe, tiếp thêm niềm tin để các em mạnh dạn vươn lên trong học tập và cuộc sống.

"Điều tôi vui nhất là mỗi em đều tiến bộ hơn từng ngày, biết tin vào bản thân và không từ bỏ ước mơ. Nhìn các em trưởng thành, đạt được kết quả xứng đáng sau bao tháng ngày nỗ lực, tôi thấy mọi vất vả của các thầy cô và trò đều được đền đáp" - cô Tường chia sẻ.

Thầy Hoàng Quốc Quyết - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn chia sẻ niềm vui với cô trò lớp 12A6.

Thành tích của lớp 12A6 là "trái ngọt" từ sự đồng hành của cả tập thể giáo viên và định hướng giáo dục của nhà trường. Ở vùng ven biển này, phần lớn học sinh đều xuất thân từ các gia đình thuần nông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên không có nhiều cơ hội học thêm. Vì vậy, mỗi giờ học trên lớp đều được các thầy cô chuẩn bị kỹ lưỡng, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khơi dậy niềm say mê học tập, đồng hành và tạo điều kiện để các em phát huy năng lực.

Vì thế, dù nhiều năm nằm trong nhóm trường có điểm tuyển sinh đầu vào thấp, thầy trò Trường THPT Nguyễn Đình Liễn vẫn luôn tin rằng, xuất phát điểm không quyết định đích đến, nếu cùng chung quyết tâm và không ngừng nỗ lực. Và thành quả hôm nay minh chứng rằng, khi thầy cô tâm huyết, trách nhiệm, học sinh có ý chí và nhà trường tạo dựng được môi trường học tập tích cực thì dù điểm đầu vào chưa cao, các em vẫn có thể chinh phục những mục tiêu lớn.

Lớp 12A6 đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Thầy Hoàng Quốc Quyết - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn chia sẻ: "Nhằm cải thiện chất lượng, học sinh được phân loại theo năng lực để có phương pháp ôn tập phù hợp, giáo viên theo sát từng em, kịp thời hỗ trợ những trường hợp còn hạn chế hoặc gặp khó khăn. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ nâng cao điểm số, mà còn khơi dậy tinh thần tự học, ý chí vươn lên và niềm tin vào bản thân của mỗi học sinh”.

Từ kết quả của kỳ thi, mỗi học sinh lớp 12A6 sẽ bước trên một hành trình riêng. Có em sẽ khoác lên mình màu áo lính, có em lựa chọn nghề sư phạm hay những ngành nghề phù hợp với năng lực và điều kiện gia đình. Nhưng điều đọng lại trong mỗi em không chỉ là những điểm số, mà còn là ký ức về một lớp học biết yêu thương, sẻ chia và cùng nhau trưởng thành. Ở đó, những người thầy lặng lẽ gieo niềm tin, học trò đã chứng minh rằng, xuất phát điểm có thể khác nhau, nhưng bằng ý chí, sự đồng lòng và khát vọng vươn lên, mọi ước mơ đều có thể chạm tới.