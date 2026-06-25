Sắp xếp trường lớp ở Sông Trí: Bước đi cần thiết cho giáo dục bền vững

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Sông Trí đã tiến hành rà soát, kiện toàn mạng lưới trường lớp trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng hợp lý cơ sở vật chất và đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh.

Sau khi vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Sông Trí đã rà soát và sắp xếp lại hệ thống trường lớp một cách phù hợp.

Một trong những nội dung trọng tâm là việc tách Trường Tiểu học Hưng Trí (có hai điểm trường ở TDP Hưng Lợi và TDP Tân Hà) thành hai đơn vị độc lập gồm: Trường Tiểu học Hưng Trí và Trường Tiểu học Sông Trí. Theo đề án được xây dựng, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh cùng toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản và nguồn lực liên quan sẽ được phân chia phù hợp giữa hai trường.

Theo đó, toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đất đai tại điểm trường Hưng Lợi được bàn giao cho Trường Tiểu học Hưng Trí; cơ sở vật chất tại điểm trường Tân Hà được bàn giao cho Trường Tiểu học Sông Trí.

Ông Hoàng Nhật Tiến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Trí cho biết: “Việc tách trường xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khi quy mô nhà trường hiện nay đã vượt xa quy định. Trường đang có 56 lớp với hơn 2.000 học sinh, trong khi quy định của Bộ GD&ĐT giới hạn quy mô trường tiểu học không quá 30 lớp. Riêng điểm trường Hưng Lợi có tới 46 lớp học, gây áp lực rất lớn cho công tác quản lý, điều hành. Diện tích phòng học cũng chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn diện tích trên mỗi học sinh theo quy định, ảnh hưởng đến việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo bộ tiêu chí mới”.

Toàn bộ cơ sở vật chất tại điểm trường Tân Hà được chuyển giao cho Trường Tiểu học Sông Trí.



Không chỉ giải quyết bài toán quy mô trường lớp, việc tách trường còn phù hợp với định hướng phát triển đô thị của địa phương. Tổ dân phố Tân Hà hiện được xác định là khu vực trung tâm mới của phường Sông Trí, có tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh trong những năm gần đây. Việc thành lập Trường Tiểu học Sông Trí trên địa bàn tổ dân phố này sẽ góp phần khai thác hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tình trạng tập trung quá đông học sinh tại điểm trường Hưng Lợi nhiều năm qua đã gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông khu vực. Vào đầu giờ và cuối buổi học, lưu lượng phương tiện tăng cao, thường xuyên xảy ra ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi hai trường đi vào hoạt động độc lập, lượng học sinh sẽ được phân bổ hợp lý hơn, góp phần giảm tải cho khu vực trung tâm và bảo đảm an toàn cho học sinh, phụ huynh.

UBND phường Sông Trí tổ chức bốc thăm phân công cán bộ, giáo viên về công tác tại hai trường sau khi phân tách.

Theo đề án, sau khi tách, Trường Tiểu học Hưng Trí sẽ có quy mô 36 lớp với hơn 1.290 học sinh và 53 cán bộ, giáo viên; Trường Tiểu học Sông Trí có 20 lớp với trên 750 học sinh và 32 cán bộ, giáo viên. Để bảo đảm công khai, minh bạch trong việc bố trí nhân sự, UBND phường Sông Trí đã tổ chức hội nghị bốc thăm phân công cán bộ, giáo viên về công tác tại hai trường. Đồng thời, địa phương cũng đầu tư xây dựng thêm một khối nhà với 12 phòng học tại điểm trường Tân Hà nhằm tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho Trường Tiểu học Sông Trí khi bước vào năm học 2026 - 2027.

Song song với việc tách trường tiểu học, phường Sông Trí cũng thực hiện sáp nhập Trường Mầm non Kỳ Châu và điểm trường ở TDP Tân Hà thuộc Trường Mầm non Hoa Mai thành Trường Mầm non Kỳ Châu. Đây được xem là giải pháp cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy quản lý, khắc phục tình trạng trường lớp nhỏ lẻ, phân tán và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực giáo dục.

Toàn cảnh cơ sở vật chất điểm trường Tân Hà thuộc Trường Mầm non Hoa Mai sẽ sáp nhập với Trường Mầm non Kỳ Châu để hình thành trường mới.

Theo đề án, toàn bộ tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh cùng cơ sở vật chất, tài sản và nguồn lực của Trường Mầm non Kỳ Châu sẽ được sắp xếp lại tại cơ sở Tân Hà. Sau sáp nhập, đơn vị mới mang tên Trường Mầm non Kỳ Châu với tổng quy mô 12 lớp học và dự kiến có 32 cán bộ, giáo viên

Bà Lê Thị Thắm - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai cho rằng, việc sáp nhập không chỉ giúp sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mà còn phát huy tối đa cơ sở vật chất hiện có, tạo điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Việc sáp nhập sẽ tạo điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Bà Đoàn Thị Mỹ - Phó Chủ tịch UBND phường Sông Trí khẳng định: “Việc sắp xếp mạng lưới trường học được địa phương nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở thực tiễn phát triển dân cư, quy mô học sinh và định hướng quy hoạch giáo dục lâu dài. Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, đây là thời điểm phù hợp để rà soát, kiện toàn hệ thống trường học. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và nguồn nhân lực giáo dục trên địa bàn”.

Với những giải pháp đồng bộ và phù hợp thực tiễn, việc sắp xếp trường lớp tại phường Sông Trí không chỉ giải quyết những bất cập hiện hữu về quy mô trường học, cơ sở vật chất và công tác quản lý, mà còn tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của người dân trong những năm tới.