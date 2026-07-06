Một mùa thi, nhiều dấu ấn của giáo dục Hà Tĩnh

Những con số ấn tượng

Những ngày đầu tháng 7, khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, niềm vui lan tỏa khắp các miền quê trên địa bàn Hà Tĩnh. Từ những ngôi trường ở miền núi, vùng biển đến khu vực trung tâm rộn ràng tiếng chúc mừng của thầy cô, học sinh và phụ huynh. Không chỉ Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vị thế, nhiều trường THPT công lập không chuyên cũng ghi dấu với kết quả nổi bật, nhiều học sinh đạt điểm cao, lớp học có nhiều điểm 10 …góp phần khẳng định chất lượng giáo dục ngày càng đồng đều giữa các nhà trường.

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ tặng hoa chúc mừng em Nguyễn Tiến Đạt (lớp 12A1) - thí sinh nằm trong top 20 cả nước về tổng điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời là thủ khoa khối A00 của Hà Tĩnh.

Đằng sau niềm vui ngày công bố điểm là một mùa thi ghi nhiều dấu ấn của giáo dục Hà Tĩnh. Những kết quả ấn tượng không chỉ phản ánh thành tích của kỳ thi mà còn cho thấy chất lượng giáo dục phổ thông của tỉnh tiếp tục được nâng lên, khẳng định hiệu quả của quá trình đổi mới trong quản lý, dạy học và ôn tập tại các nhà trường.

Theo số liệu tổng hợp, toàn tỉnh có 255 bài thi đạt điểm 10, xếp thứ 10 cả nước về số lượng điểm tuyệt đối. Trong đó, môn Toán tạo dấu ấn nổi bật với 167 bài thi đạt điểm 10 - nhiều nhất trong tất cả các môn thi tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.

Đáng chú ý, tại một phòng thi có 22 thí sinh dự thi thì có tới 16 em đạt điểm 10 môn Toán; 6 bài thi còn lại đều đạt từ 9 điểm trở lên, gồm 2 bài đạt 9 điểm, 2 bài đạt 9,5 điểm và 2 bài đạt 9,75 điểm. Thông tin này đã thu hút sự quan tâm của dư luận sau khi kết quả thi được công bố.

Trao đổi với các cơ quan báo chí, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, phần lớn thí sinh trong phòng thi này là học sinh hai lớp chuyên Toán 1 và Toán 2 của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh - những em có năng lực nổi trội về môn Toán. Bên cạnh đó, đề thi năm nay được đánh giá có độ phân hóa vừa phải hơn so với năm trước nên số lượng điểm 10 tăng là điều có thể lý giải. Việc nhiều học sinh đạt điểm cao cùng ở một phòng thi xuất phát từ nguyên tắc xếp phòng của phần mềm Bộ GD&ĐT. Hệ thống tối ưu việc bố trí thí sinh theo các môn tự chọn để hạn chế việc di chuyển giữa các phòng, vì vậy, những học sinh cùng tổ hợp xét tuyển, đặc biệt ở các khối tự nhiên, có thể xếp chung phòng. Đây không phải hiện tượng riêng của Hà Tĩnh mà đã xuất hiện ở nhiều địa phương khác.

Lớp 12A6 - Trường THPT Nguyễn Đình Liễn có 9 em đạt điểm 10 môn Toán.

Không chỉ gia tăng về số lượng điểm 10 môn Toán, chất lượng mặt bằng điểm thi của Hà Tĩnh cũng tiếp tục được khẳng định. Với điểm trung bình chung đạt 6,154, Hà Tĩnh xếp thứ 5 trong số 34 tỉnh, thành phố.

Toàn tỉnh có 11/12 môn thi nằm trong top 10 về điểm trung bình. Đáng chú ý, Hà Tĩnh dẫn đầu ở ba môn Vật lý, Hóa học và Tin học với điểm trung bình lần lượt đạt 6,251; 6,899 và 7,503. Các môn còn lại: Toán, Sinh học, Ngữ văn và Lịch sử cùng xếp thứ 6; Địa lý và Công nghệ - Công nghiệp xếp thứ 7; Giáo dục kinh tế và pháp luật xếp thứ 5; Ngoại ngữ xếp thứ 9. Đáng chú ý, điểm trung bình tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) đứng đầu cả nước, tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) xếp thứ 3 và tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh), cho thấy chất lượng giáo dục được nâng lên đồng đều ở nhiều nhóm môn học.

Kết tinh từ hành trình bền bỉ

Để có được những kết quả nổi bật tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngành giáo dục Hà Tĩnh đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị từ sớm. Bám sát yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và phương án tổ chức kỳ thi, ngay từ đầu năm học, Sở GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch ôn tập theo từng giai đoạn; tổ chức tập huấn chuyên môn, phân tích cấu trúc đề tham khảo, hướng dẫn giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Ngành đã sớm triển khai hệ thống ôn tập trực tuyến do đội ngũ giáo viên cốt cán toàn tỉnh phụ trách.

Khi thời điểm tổ chức kỳ thi được điều chỉnh sớm hơn so với các năm trước, ngành giáo dục tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch dạy học, bảo đảm tiến độ chương trình nhưng không tạo áp lực cho học sinh. Hệ thống ôn tập trực tuyến do đội ngũ giáo viên cốt cán toàn tỉnh phụ trách được duy trì hiệu quả. Hai kỳ thi thử quy mô toàn tỉnh cùng nhiều đợt khảo sát tại các trường được tổ chức khoa học, giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề, đánh giá đúng năng lực để điều chỉnh phương pháp ôn tập.

Từ định hướng chung của ngành, các trường THPT đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh. Giáo viên không chỉ giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài mà còn hướng dẫn phương pháp tự học, phân tích kỹ những lỗi làm bài sau mỗi lần khảo sát và đồng hành về tâm lý trong giai đoạn nước rút. Từ miền núi đến vùng biển, hình ảnh những lớp phụ đạo miễn phí, những phòng học sáng đèn sau giờ chính khóa hay những cuộc gọi giải đáp bài vở đến tận khuya đã trở thành điều quen thuộc trong suốt năm học.

Giáo viên các trường miệt mài đồng hành với học sinh trong quá trình ôn thi.

Cô Hà Thị Tường - giáo viên Toán, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn chia sẻ: "Mỗi kết quả đạt được đều là thành quả của cả một quá trình nỗ lực bền bỉ. Với người giáo viên, niềm vui không chỉ đến từ những điểm số đẹp mà còn từ việc được chứng kiến học sinh trưởng thành, biết vượt qua áp lực, tin vào bản thân và từng bước chinh phục những mục tiêu của mình".

Chính sự tận tâm của đội ngũ giáo viên đã góp phần tạo nên một mùa thi nhiều dấu ấn, đồng thời viết tiếp những câu chuyện đẹp về ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của học sinh Hà Tĩnh. Đó là lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn - ngôi trường có điểm đầu vào thuộc nhóm thấp của tỉnh - gây ấn tượng với 9 học sinh đạt điểm 10 môn Toán; là những thủ khoa, á khoa đến từ nhiều trường THPT công lập không chuyên; là nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn bền bỉ vươn lên để chinh phục những điểm số tự hào.

Em Lê Thị Hiền, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Nghèn, á khoa toàn quốc khối C00 cho biết: "Điều em biết ơn nhất sau kỳ thi là sự đồng hành của các thầy cô. Không chỉ truyền đạt kiến thức, thầy cô còn luôn động viên, định hướng phương pháp học phù hợp và giúp chúng em vững tin sau mỗi lần khảo sát. Chính sự tận tâm ấy đã tiếp thêm động lực để em nỗ lực mỗi ngày và đạt được kết quả như mong muốn".

Trong thành công của Lê Thị Hiền - học sinh lớp 12A5, Trường THPT Nghèn, á khoa toàn quốc khối C00 có sự đồng hành của các thầy cô, bạn bè.

Cảm nhận của Hiền cũng là tâm sự chung của nhiều học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi năm nay. Không chỉ dạy kiến thức, các thầy cô còn là người truyền cảm hứng, tiếp thêm niềm tin để học sinh vượt qua áp lực, tự tin chinh phục những mục tiêu đã đặt ra.

Đánh giá về kết quả kỳ thi, ông Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho rằng: "Những kết quả đạt được phản ánh đúng chất lượng dạy và học của toàn ngành cũng như sự chuẩn bị chủ động, bài bản của các nhà trường trước những đổi mới của kỳ thi. Thành quả ấy có được nhờ sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh; sự chủ động của ngành giáo dục trong công tác tập huấn, bồi dưỡng, ôn tập và quan trọng hơn cả là nỗ lực của học sinh, tâm huyết của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cùng sự đồng hành của gia đình và toàn xã hội".

Một mùa thi đã khép lại với nhiều dấu ấn tự hào. Những điểm số hôm nay không chỉ ghi nhận thành quả của một chặng đường nỗ lực mà còn mở ra những cánh cửa mới cho các em học sinh. Giá trị lớn hơn mà mùa thi để lại là niềm tin vào chất lượng giáo dục Hà Tĩnh đang được bồi đắp theo hướng thực chất, đồng đều và bền vững. Đó là nền tảng để ngành giáo dục tiếp tục nuôi dưỡng những thế hệ học sinh bản lĩnh, tự tin và khát vọng vươn lên, viết tiếp truyền thống hiếu học của quê hương.