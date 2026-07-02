Thủ khoa A00 Hà Tĩnh lọt tốp 20 thí sinh có điểm cao nhất cả nước

Ngay sau thời khắc công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Huệ vỡ òa trong niềm vui khi nhiều học sinh đạt kết quả ấn tượng. Nổi bật nhất là Nguyễn Tiến Đạt - học sinh lớp 12A1, với tổng điểm 38 ở 4 môn thi. Đạt trở thành học sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất ở Hà Tĩnh, lọt tốp 20 thí sinh có tổng điểm cao nhất cả nước và trở thành thủ khoa khối A00 của Hà Tĩnh với điểm số 29,25.

Thành tích ấy không chỉ là "quả ngọt" của hành trình miệt mài học tập của cậu học trò vùng biển mà còn là kết tinh từ sự tận tâm của các thầy cô cùng truyền thống hiếu học của ngôi trường.

Nguyễn Tiến Đạt - Thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT, thủ khoa khối A00 của Hà Tĩnh.

Lớn lên trong gia đình có ba chị em ở thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân, Đạt luôn thấu hiểu những vất vả, hy sinh lặng thầm của bố mẹ. Bố quanh năm lênh đênh theo những chuyến biển, mẹ sớm hôm gắn bó với đồng ruộng, lặng lẽ vun vén để các con có điều kiện học hành. Chính sự hy sinh ấy đã trở thành động lực để ba chị em luôn nhắc nhở nhau nỗ lực, học tập thật tốt.

Nhắc đến con trai, chị Nguyễn Thị Trường không giấu được niềm xúc động: "Đạt là người sống tình cảm nhưng khá kín đáo, ít khi chia sẻ chuyện học hành với bố mẹ. Con rất tự giác, chăm chỉ và có ý thức học tập từ nhỏ nên vợ chồng tôi luôn tin tưởng. Kết quả trong kỳ thi khiến cả gia đình rất tự hào về con. Đó là thành quả xứng đáng cho những năm tháng con đã âm thầm nỗ lực".

Chị Nguyễn Thị Trường vui mừng, tự hào về thành tích của con trai.

Niềm tin và sự đồng hành lặng lẽ của gia đình trở thành điểm tựa để Đạt vững bước trên hành trình chinh phục tri thức. Từ những bài giảng trên lớp, sự tận tình của thầy cô cùng quá trình tự học, tự khám phá kiến thức, cậu học trò vùng biển sớm rèn cho mình tính tự giác và phương pháp học tập khoa học. Thay vì phụ thuộc vào việc học thêm, Đạt dành nhiều thời gian tự hệ thống kiến thức, luyện đề và kiên trì rút kinh nghiệm sau mỗi lần làm bài.

Tiến Đạt chia sẻ: "Trong học tập, điều quan trọng không chỉ là tìm được lời giải đúng mà còn phải trình bày bài làm thật cẩn thận, hạn chế tối đa những sai sót đáng tiếc. Chính sự tỉ mỉ ấy đã giúp em luôn tự tin khi bước vào mỗi kỳ thi".

Suốt những năm học THPT, đặc biệt trong năm cuối cấp, Đạt luôn nằm trong nhóm học sinh có kết quả nổi bật của tỉnh qua các kỳ thi thử. Điều khiến thầy cô đánh giá cao ở em không chỉ là năng lực học tập mà còn ở tinh thần cầu tiến, sự cẩn trọng và ý thức không ngừng hoàn thiện bản thân.

Các thầy cô giáo Trường THPT Nguyễn Huệ chia sẻ niềm vui với thành tích của học trò.

Thầy Nguyễn Hữu Kỷ - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 cho biết: "Gắn bó với lớp, với Đạt suốt 3 năm, điều tôi ấn tượng nhất ở em là sự cầu tiến. Đạt chưa bao giờ bằng lòng với kết quả của mình. Sau mỗi bài kiểm tra hay kỳ thi, em đều chủ động xem lại những câu làm chưa tốt để rút kinh nghiệm và đặt mục tiêu làm tốt hơn ở lần sau. Chính sự chỉn chu và ý thức tự hoàn thiện ấy đã giúp em có được kết quả xứng đáng hôm nay".

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã khép lại với nhiều niềm vui, nhưng điều khiến Nguyễn Tiến Đạt bất ngờ nhất lại đến từ môn Ngữ văn. Với 8,75 điểm, Đạt cũng trở thành thí sinh có điểm Ngữ văn cao nhất Trường THPT Nguyễn Huệ.

Nam sinh cho biết: “Kết quả ấy vượt ngoài mong đợi của bản thân em, bởi đề Văn năm nay khá bất ngờ, cả ở cách đặt vấn đề lẫn yêu cầu của đề. Điều em tâm đắc nhất trong bài làm là phần phân tích đoạn thơ và liên hệ với bài học về góc nhìn trong cuộc sống. Theo em, mỗi người đều sẽ có lúc đối diện với những tình huống bất ngờ, khó khăn. Điều quan trọng là biết giữ một góc nhìn tích cực, bình tĩnh đón nhận thử thách và tìm cách vượt qua, bởi chính những trải nghiệm ấy sẽ giúp mỗi người trưởng thành hơn”.

Trường THPT Nguyễn Huệ chúc mừng thành tích của Đạt sau khi biết điểm thi.

Bảng điểm ấn tượng đã mở ra nhiều cơ hội phía trước, nhưng với Nguyễn Tiến Đạt, đó chỉ là dấu mốc của một chặng đường. Nam sinh cho rằng phía trước vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi, rèn luyện để hoàn thiện bản thân.

Đứng trước ngưỡng cửa đại học, em đang cân nhắc giữa ngành sư phạm và công nghệ thông tin. Tình yêu với nghề giáo luôn hiện hữu, cùng đó, niềm yêu thích công nghệ cũng khơi gợi nhiều sự thích thú, tò mò và mở ra những hướng đi đầy triển vọng.

Từ ngôi làng ven biển Kỳ Xuân, nam sinh Nguyễn Tiến Đạt đã viết nên câu chuyện đẹp bằng chính ý chí, sự bền bỉ và khát vọng vươn lên. Thành tích của Đạt không chỉ là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và Trường THPT Nguyễn Huệ, mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống hiếu học của vùng quê biển.