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Hà Tĩnh có 8 thủ khoa ở 5 tổ hợp

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh có 8 thí sinh đạt điểm cao nhất toàn tỉnh ở 5 tổ hợp xét tuyển đại học truyền thống gồm A00, A01, B00, C00 và D01. Trong đó, nhiều em nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ GD&ĐT công bố sáng 1/7, Hà Tĩnh xác định được 8 thủ khoa ở 5 tổ hợp xét tuyển truyền thống gồm: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) và D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh).

Ở tổ hợp A00, có 2 đồng thủ khoa là các thí sinh mang số báo danh 42002434 và 42006093 với cùng 29,25 điểm. Cả hai đều đạt 10 điểm Toán, 9,75 điểm Vật lý và 9,5 điểm Hóa học.

Đáng chú ý, thí sinh Nguyễn Tiến Đạt (Trường THPT Nguyễn Huệ, xã Kỳ Xuân), mang số báo danh 42002434, cũng là người có tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp cao nhất Hà Tĩnh với 38 điểm, xếp thứ 17 toàn quốc. Điểm các môn của Đạt gồm: Toán 10, Ngữ văn 8,75, Vật lý 9,75 và Hóa học 9,5.

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Thí sinh Nguyễn Tiến Đạt có tổng điểm thi tốt nghiệp 2026 cao nhất tỉnh Hà Tĩnh, đồng thủ khoa khối A00 tỉnh. (Ảnh: Trường THPT Nguyễn Huệ)

Ở tổ hợp B00, nữ sinh Lê Thị Hoài Thu, Trường THPT Cẩm Bình (xã Cẩm Bình) là thủ khoa của Hà Tĩnh với 29,75 điểm; trong đó Toán và Hóa học cùng đạt 10 điểm, Sinh học đạt 9,75 điểm. Với kết quả này, Hoài Thu là á khoa toàn quốc khối B00. Thủ khoa toàn quốc của tổ hợp B00 đạt điểm tuyệt đối 30/30 và có 4 thí sinh cùng đạt mức điểm này.

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Thí sinh Lê Thị Hoài Thu là thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh, đồng thời là á khoa toàn quốc ở tổ hợp này. Nữ sinh từng tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. (Ảnh chụp màn hình).

Đối với tổ hợp C00, thí sinh mang số báo danh 42011637 là thủ khoa Hà Tĩnh với 28,5 điểm, gồm Ngữ văn 8,75, Lịch sử 10 và Địa lý 9,75. Em cũng là á khoa toàn quốc khối C00, chỉ kém thủ khoa 0,25 điểm.

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Bảng điểm của thủ khoa khối C00 của Hà Tĩnh, đồng thời là á khoa toàn quốc ở tổ hợp này.

Tại tổ hợp D01, Hà Tĩnh có 2 đồng thủ khoa là các thí sinh mang số báo danh 42006242 và 42006475, cùng đạt 28 điểm.

Ở tổ hợp A01, có 2 thí sinh mang số báo danh 42006059 và 42006394 cùng đạt 29 điểm, trở thành đồng thủ khoa của Hà Tĩnh.

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Chủ đề Kỳ thi THPT Quốc gia

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

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