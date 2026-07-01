Thủ khoa khối B00 Hà Tĩnh: "Học không cốt ở ghi nhớ nhiều mà phải hiểu sâu"

Khoảnh khắc những điểm số dần hiện lên với Toán 10, Hóa học 10, Sinh học 9,75, cô học trò vỡ òa trong niềm vui khó tả. "Em khá tự tin sau khi hoàn thành bài thi, nhưng khi biết mình là thủ khoa của tỉnh thì thực sự rất bất ngờ và hạnh phúc", Thu chia sẻ.

Lê Thị Hoài Thu - Thủ khoa khối B00 ở Hà Tĩnh.

Người đầu tiên Thu gọi điện báo tin là mẹ - người đang làm công nhân tại Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh. Ở đầu dây bên kia, niềm vui xen lẫn xúc động khiến hai mẹ con gần như nghẹn lời.

Hoài Thu sinh ra trong gia đình có 2 con ở thôn Đông Mỹ, xã Cẩm Bình. Bố mẹ em đều xuất thân từ nghề nông. Hơn một năm nay, cả hai chuyển sang làm công nhân với mong muốn có cuộc sống ổn định hơn để tạo điều kiện cho các con học tập. Kinh tế gia đình không dư dả nên từ nhỏ, Thu ít có cơ hội học thêm như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Thay vì phụ thuộc vào các lớp học thêm và để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, Thu lựa chọn cách tự học. Phần lớn kiến thức em tích lũy được từ sự dạy bảo của thầy cô, tài liệu tham khảo, những bộ đề do thầy cô hướng dẫn và bạn bè chia sẻ.

﻿ Hoài Thu cùng ông bà nội kiểm tra điểm thi tốt nghiệp THPT.

Để giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo và việc học đạt hiệu quả, Hoài Thu không chọn cách thức khuya "cày" bài. Với em, học không cốt ở ghi nhớ thật nhiều mà là phải hiểu thật sâu. “Em luôn cố gắng tìm hiểu bản chất của vấn đề. Khi đã hiểu thì sẽ nhớ lâu hơn và có thể vận dụng vào nhiều dạng bài khác nhau. Ngoài giờ học, em thường vẽ tranh. Mỗi bức tranh là một khoảng lặng giúp em cân bằng cảm xúc, giải tỏa áp lực sau những giờ học căng thẳng", Thu chia sẻ về bí quyết học tập của mình.

Không chỉ gây ấn tượng với thành tích học tập đáng nể, Hoài Thu còn là một học sinh khá toàn diện. Em từng giành giải khuyến khích học sinh giỏi tỉnh lớp 9, giải ba học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học các năm lớp 10 và 11, trước khi xuất sắc đoạt giải nhất học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học năm lớp 12. Bên cạnh đó, Thu luôn duy trì kết quả học tập nổi bật ở các môn học khác, từng tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia khi học lớp 11, đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" năm lớp 12 và tích cực tham gia các hoạt động đoàn, phong trào của nhà trường.

Hoài Thu đạt nhiều thành tích trong quá trình học tập.

Đặc biệt, ngày 30/6 vừa qua, Hoài Thu vinh dự trở thành một trong 15 học sinh ưu tú của Trường THPT Cẩm Bình được kết nạp vào Đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18 là niềm tự hào rất lớn đối với Thu. Đây cũng là động lực để em tiếp tục rèn luyện, học tập tốt hơn và sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Ít ai biết rằng, ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng của Hoài Thu không bắt đầu từ những điểm số cao, thành tích học tập nổi bật, mà được gieo mầm, nuôi dưỡng từ tình yêu thương dành cho gia đình. Ước mơ ấy càng trở nên rõ nét hơn trong năm học lớp 12, khi em chứng kiến ông bà tuổi ngày một cao, sức khỏe giảm sút, còn bố mẹ vẫn tất bật mưu sinh để lo cho hai chị em ăn học. Mục tiêu ấy cũng đã tạo động lực để năm học cuối cấp, Thu có sự bứt phá hơn từ việc xây dựng kế hoạch học tập khoa học, kiên trì từng ngày để tiến gần hơn tới giấc mơ trở thành bác sĩ.

Ông Lê Đức Lương (ngoài cùng bên phải) vui mừng khi cháu gái đạt điểm cao.

Ông Lê Đức Lương - ông nội của Thu, xúc động chia sẻ: "Cháu từ nhỏ đã rất chăm ngoan, tự giác trong học tập. Khi biết cháu đạt danh hiệu thủ khoa, cả gia đình ai cũng vui mừng. Với ông bà, đó là món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa sau bao năm dõi theo từng bước trưởng thành của cháu".

Niềm vui của gia đình cũng là niềm tự hào của thầy cô - những người đã đồng hành cùng Hoài Thu trong suốt những năm học THPT và chứng kiến hành trình em từng bước chinh phục mục tiêu của mình.

Cô Trần Thị Hiến, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 cho biết: “Hoài Thu là học sinh có nền tảng kiến thức đồng đều, luôn chủ động trong học tập và đặc biệt rất cầu thị. Điều tôi ấn tượng nhất ở Thu là sự bền bỉ, khả năng tự học tốt. Em không học theo kiểu chạy nước rút mà biết tự nghiên cứu, đào sâu kiến thức và luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bè. Thành tích hôm nay là kết quả xứng đáng cho cả một quá trình nỗ lực không ngừng của em".

Hoài Thu chia sẻ niềm vui cùng thầy cô, bạn bè sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT.

Từ cô học trò lớn lên trong gia đình còn nhiều vất vả, đến nữ sinh vừa được đứng vào hàng ngũ của Đảng và trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh, hành trình của Lê Thị Hoài Thu là minh chứng rằng thành công không phụ thuộc vào xuất phát điểm, mà được tạo nên từ ý chí, phương pháp học tập đúng đắn và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Với cô học trò tuổi 18, danh hiệu thủ khoa là bước khởi đầu để hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu và đóng góp cho cộng đồng.