Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Sức nóng trường chuyên và những cung bậc cảm xúc

Nhóm PV
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Khép lại buổi thi đầu tiên vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2026 - 2027, hơn 400 thí sinh rời phòng thi với nhiều trạng thái khác nhau: nhẹ nhõm, hồi hộp, tiếc nuối xen lẫn hy vọng...

bqbht_br_3.jpg
Sau 150 phút căng thẳng với các môn chuyên Toán và Ngữ văn, trưa 26/5, các thí sinh hoàn thành buổi thi đầu tiên Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh trong cái nắng oi ả đầu hè.
bqbht_br_aimg-5448.jpg
Trong số hơn 400 thí sinh tham gia kỳ thi sáng nay, có 244 em thi chuyên Toán để giành 70 chỉ tiêu vào lớp Toán 1 và Toán 2 (tỷ lệ chọi 1/3,48); 174 thí sinh thi môn Ngữ văn để giành 35 chỉ tiêu vào lớp chuyên Văn (tỷ lệ chọi 1/4,97).
bqbht_br_aimg-5402.jpg
Bước ra khỏi phòng thi, nhiều em nở nụ cười nhẹ nhõm khi làm bài khá tốt, tự tin với phần thể hiện của mình.
bqbht_br_7.jpg
aimg-5451.jpg
bqbht_br_13.jpg
Một số thí sinh tranh thủ trao đổi đáp án cùng bạn bè ngay dưới sân trường.
bqbht_br_aimg-5428.jpg
Ở một góc khác, không ít em mang vẻ trầm ngâm, tiếc nuối vì chưa hoàn thành trọn vẹn bài thi như mong muốn.
bqbht_br_aimg-5444.jpg
Những cái vỗ vai động viên từ những người bạn phần nào giúp giải tỏa áp lực căng thẳng sau buổi thi.
bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_9.jpg
Sau nhiều tháng miệt mài ôn luyện, các thí sinh đều tự hào về bản thân vì đã cố gắng hết sức trên hành trình chinh phục ước mơ.
bqbht_br_aimg-5458.jpg
Ngoài cổng trường, giữa nền nhiệt oi nóng, nhiều phụ huynh kiên nhẫn chờ con suốt nhiều giờ đồng hồ.
bqbht_br_aimg-5408.jpg
bqbht_br_8.jpg
bqbht_br_aimg-5399.jpg
Ánh mắt dõi theo từ xa chứa đựng biết bao kỳ vọng và yêu thương.
bqbht_br_aimg-5489.jpg
bqbht_br_aimg-5494.jpg
Những cái ôm động viên, những lời an ủi từ phụ huynh phần nào giúp các em giải tỏa áp lực sau nhiều tháng ôn luyện.
bqbht_br_aimg-5465.jpg
bqbht_br_aimg-5475.jpg
Lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp tục là điểm tựa tinh thần, lan tỏa năng lượng tích cực.
Kỳ thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh không chỉ là cuộc cạnh tranh về kiến thức mà còn là hành trình chinh phục ước mơ của mỗi học sinh. Ở đó, các sĩ tử đã nỗ lực vượt qua áp lực, thử thách để khẳng định bản thân và nuôi dưỡng khát vọng vươn tới tương lai.
Kỳ thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh không chỉ là cuộc cạnh tranh về kiến thức mà còn là hành trình chinh phục ước mơ của mỗi học sinh. Ở đó, các sĩ tử đã nỗ lực vượt qua áp lực, thử thách để khẳng định bản thân và nuôi dưỡng khát vọng vươn tới tương lai.

​​

Tin liên quan

Tags:

#Kỳ thi vào lớp 10 #Trường chuyên Hà Tĩnh #Thí sinh #Ngữ văn #Toán #Chuyên môn #Tuyển sinh

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Chủ đề Kỳ thi lớp 10 THPT ở Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Mùa hè bổ ích từ các lớp kỹ năng cho trẻ

Mùa hè bổ ích từ các lớp kỹ năng cho trẻ

Trong dịp hè, các lớp học kỹ năng, năng khiếu đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình ở Hà Tĩnh, nhằm giúp con em có một mùa hè bổ ích, thiết thực và phát triển toàn diện.
Sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 39 hội đồng thi đã hoàn tất, sẵn sàng đón thí sinh.
Thiếu nhi Hà Tĩnh vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ

Thiếu nhi Hà Tĩnh vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều trường học, trung tâm dạy vẽ tại Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và lòng kính yêu Bác Hồ cho thiếu nhi.
Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!