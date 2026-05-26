Sức nóng trường chuyên và những cung bậc cảm xúc

Hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 25/05/2026 05:15 Trong tổng số hơn 21.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 năm nay, có hơn 19.700 em đăng ký nguyện vọng thi vào các trường THPT công lập không chuyên, gần 1.500 em thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Thí sinh làm thủ tục thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh 24/05/2026 16:01 Chiều 24/5, hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh đăng ký thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 đã có mặt tại 39 hội đồng thi để xem số báo danh, phòng thi, đính chính sai sót (nếu có).

Mùa hè bổ ích từ các lớp kỹ năng cho trẻ 24/05/2026 14:25 Trong dịp hè, các lớp học kỹ năng, năng khiếu đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình ở Hà Tĩnh, nhằm giúp con em có một mùa hè bổ ích, thiết thực và phát triển toàn diện.

Việt Nam nằm trong Top 8 Olympic Vật lí châu Á lần thứ 26 24/05/2026 10:55 Ngày 24/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chính thức về kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lí châu Á lần thứ 26 - APhO 2026, tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17 - 25/5/2026.

[Motion Graphic] Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh: Những lưu ý quan trọng 24/05/2026 08:43 Trong hai ngày (25 - 26/5), hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TPHT năm học 2026 - 2027. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã ban hành văn bản hướng dẫn thí sinh thực hiện các quy định trong phòng thi.

Lan tỏa lối sống xanh từ mô hình tái chế phế liệu thành đồ dùng học tập 23/05/2026 16:48 Không chỉ tạo nên những món đồ chơi, đồ dùng học tập, hoạt động tái chế phế liệu tại nhiều trường mầm non ở Hà Tĩnh còn giúp trẻ hình thành ý thức bảo vệ môi trường ngay từ nhỏ.

12 đội giành giải xuất sắc giao lưu “Bé với vũ điệu Aerobic” 22/05/2026 17:14 Giao lưu “Bé với vũ điệu Aerobic” cấp cụm năm học 2025-2026 tạo sân chơi bổ ích cho trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động trong các cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Hà Tĩnh.

Sinh viên nữ nghiên cứu khoa học: Rèn tư duy, nuôi khát vọng 22/05/2026 14:46 Năm học 2025 - 2026, tại Trường Đại học Hà Tĩnh, sinh viên nữ chiếm gần 90% số người tham gia nghiên cứu khoa học, cho thấy sự chủ động và tự tin trong môi trường học thuật.

Sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 22/05/2026 11:12 Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 39 hội đồng thi đã hoàn tất, sẵn sàng đón thí sinh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ thị tổ chức tốt các kỳ thi vào lớp 10, tốt nghiệp THPT 22/05/2026 05:20 Sở GD&ĐT Hà Tĩnh có nhiệm vụ xây dựng phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức 2 kỳ thi đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Nam sinh Hà Tĩnh tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương, chinh phục loạt giải thưởng về AI 22/05/2026 05:18 Không chỉ tốt nghiệp loại xuất sắc tại Trường Đại học Ngoại thương, được vinh danh là sinh viên tiêu biểu toàn khóa, nam sinh quê Hà Tĩnh Nguyễn Đức Hiệp còn ghi dấu ấn với loạt giải thưởng nổi bật về AI, lập trình, Tin học và Toán học sinh viên.

Hành trình chinh phục HCB Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương của nam sinh Hà Tĩnh 21/05/2026 05:10 Với 125 điểm, Thái Văn Gia Kiên - lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh xếp thứ 3 trong số các thí sinh Việt Nam tham gia dự thi và xuất sắc giành HCB Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương 2026.

Công bố điểm thi vào lớp 6 Trường THCS Lê Văn Thiêm 20/05/2026 14:42 Từ ngày 22 - 23/5, thí sinh có nhu cầu sẽ nộp đơn phúc khảo tại Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen, Hà Tĩnh); dự kiến ngày 25/5, nhà trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển.

Nam sinh Hà Tĩnh giành huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương 20/05/2026 11:36 Em Thái Văn Gia Kiên - học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vừa mang về huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2026, góp phần giúp Việt Nam xếp thứ nhì toàn đoàn.

Những giờ học nuôi dưỡng cảm xúc tuổi học trò 20/05/2026 11:19 Âm nhạc, mỹ thuật và các hoạt động trải nghiệm tại nhiều trường học ở Hà Tĩnh đang góp phần nuôi dưỡng cảm xúc, khơi dậy sáng tạo và giúp học sinh phát triển toàn diện.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 19/05/2026 18:46 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt yêu cầu các thành viên Ban Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 phát huy trách nhiệm để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Thiếu nhi Hà Tĩnh vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ 18/05/2026 12:41 Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều trường học, trung tâm dạy vẽ tại Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và lòng kính yêu Bác Hồ cho thiếu nhi.

Tập trung hoàn thiện đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 18/05/2026 09:52 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo phù hợp thực tiễn địa phương.

Hà Tĩnh tập trung hoàn thành sáp nhập trường học trước 30/6/2026 16/05/2026 15:15 Trước yêu cầu tinh gọn bộ máy, Hà Tĩnh đang gấp rút hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30/6/2026, với hàng chục trường học được đưa vào phương án tổ chức lại.

Học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh chuẩn bị ra sao cho kỳ thi quan trọng nhất? 16/05/2026 11:46 Còn hơn tuần nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 ở Hà Tĩnh sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm hiện tại, học sinh lớp 9 đã sẵn sàng tâm thế, từ kiến thức đến tâm lý, chờ đón kỳ thi quan trọng nhất.

Chuyện Tổng phụ trách Đội đạt Giải thưởng “Cánh én hồng” 14/05/2026 13:00 Với vai trò Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Thạch Linh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh), cô Nguyễn Thị Thương luôn nhiệt huyết, góp phần xây dựng phong trào Đội sôi nổi, tạo môi trường để học sinh rèn luyện kỹ năng, sự tự tin và tinh thần trách nhiệm.

Học sinh lớp 4 ở Hà Tĩnh chinh phục IELTS 7.5 ngay lần thi đầu tiên 14/05/2026 10:05 Thành tích IELTS 7.5 của em Kiều Tuấn Khôi - lớp 4A1, Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh đã trở thành dấu ấn nổi bật, bởi đây là kết quả đáng nể đối với một học sinh tiểu học.

Gần 1.400 học sinh thi vào Trường THCS Lê Văn Thiêm 14/05/2026 07:47 Các thí sinh sẽ làm bài ở 3 nội dung: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh để được tuyển chọn vào Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen, Hà Tĩnh).

Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước 13/05/2026 19:41 Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Hà Tĩnh tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026 13/05/2026 17:23 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao khen thưởng cho các tập thể, giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong dạy và học năm học 2025-2026.

Những liên đội trưởng tiêu biểu truyền cảm hứng trong trường học 13/05/2026 14:49 Không chỉ năng nổ trong hoạt động, phong trào, những chỉ huy Đội tại Hà Tĩnh còn thể hiện vai trò tiên phong trong học tập, rèn luyện và các hoạt động tập thể bằng sự tự tin, trách nhiệm và tinh thần gương mẫu.

Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh 13/05/2026 11:32 Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra nhằm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tiếp sức học sinh giáo dục thường xuyên trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 13/05/2026 08:50 Thời gian này, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trường nghề ở Hà Tĩnh đang tăng cường ôn tập kiến thức, tiếp sức cho học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tiếng Trung – “tấm vé” bước vào hành trình hội nhập 12/05/2026 16:36 Từng được xem là “ngoại ngữ kén người học”, tiếng Trung đang dần trở thành lựa chọn của nhiều học sinh, sinh viên Hà Tĩnh để đón đầu cơ hội du học, việc làm và hội nhập quốc tế.