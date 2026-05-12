Tiếng Trung – “tấm vé” bước vào hành trình hội nhập

Trong tiết học tiếng Trung của lớp 6A5, Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein Hà Tĩnh, không khí trở nên sôi nổi khi cô và trò cùng hòa theo những giai điệu quen thuộc của các ca khúc Hoa ngữ. Ở nhiều lớp học khác, học sinh hào hứng luyện phát âm, nhập vai trong các tình huống giao tiếp để làm quen với ngôn ngữ mới. Những giờ học vì thế không còn khô cứng với ngữ pháp hay sách vở, mà trở thành các hoạt động trải nghiệm sinh động, giúp học sinh tiếp cận tiếng Trung một cách tự nhiên và đầy hứng thú.

Học sinh trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein Hà Tĩnh thích thú với các tình huống giả định trong tiết học tiếng Trung.

Dù mới tiếp cận tiếng Trung từ đầu năm học lớp 6, nhiều học sinh của trường đã nhanh chóng làm quen với cách phát âm, giao tiếp cơ bản và tự tin thể hiện khả năng của mình bằng ngôn ngữ này. Những nét chữ tượng hình mới lạ và phương pháp học trực quan, sinh động đang khơi dậy niềm yêu thích với tiếng Trung ngay từ những buổi học đầu tiên.

Em Trần Hoàng Ngọc Diệp - lớp 6A5 bày tỏ: “Lúc mới bắt đầu học, em thấy tiếng Trung khá khó vì chữ khác hoàn toàn tiếng Việt, cách phát âm cũng đòi hỏi phải có kỹ thuật. Nhưng khi được cô giáo hướng dẫn, em thấy rất thú vị và muốn học tốt hơn”.

﻿ ﻿ Các tiết học trực quan giúp các em ghi nhớ từ vựng tốt hơn.

Nắm bắt xu hướng hội nhập và nhận thấy lợi thế ngày càng rõ của tiếng Trung trong học tập cũng như cơ hội nghề nghiệp tương lai, từ năm 2019, Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein đã trở thành một trong những đơn vị tiên phong tại Hà Tĩnh đưa tiếng Trung vào giảng dạy ở bậc trung học cơ sở. Đây không đơn thuần là thêm một môn học, mà là chiến lược tạo nền tảng sớm, giúp học sinh sở hữu "chìa khóa" ngôn ngữ có tính ứng dụng cao trong tương lai.

Tiến sĩ Nguyễn Gia Việt - Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein phân tích: “Việc trang bị thêm ngoại ngữ cho học sinh là yêu cầu rất cần thiết để các em có thêm cơ hội phát triển. Khi đưa tiếng Trung vào giảng dạy từ bậc trung học cơ sở, chúng tôi mong muốn giúp học sinh được tiếp cận sớm với một ngôn ngữ đang có nhiều lợi thế, từ đó xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc ngay từ đầu".

Tiếp cận tiếng trung ở bậc THCS tạo nền tảng vững chắc để các em mở rộng cơ hội học tập.

Nếu tại Trường Albert Einstein Hà Tĩnh, học sinh được tiếp cận tiếng Trung từ sớm để khơi mở năng lực và sở thích, thì tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, môn học này đang được định hướng theo chiều sâu, dành cho những học sinh mong muốn theo đuổi lâu dài.

Bắt đầu tuyển sinh lớp chuyên tiếng Trung từ năm học 2024 - 2025, nhà trường nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh và phụ huynh. Không chỉ là một hướng đi mới phù hợp với xu thế hội nhập, tiếng Trung còn được nhiều học sinh xem là lợi thế trong xét tuyển đại học, cơ hội du học cũng như khả năng tiếp cận thị trường lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Các lớp tiếng Trung của trường THPT Chuyên Hà Tĩnh hướng đến đào tạo chuyên sâu.

Sau gần 2 năm triển khai, các lớp chuyên Trung từng bước khẳng định sức hút khi nhiều học sinh đạt thành tích nổi bật tại các kỳ thi học sinh giỏi, đồng thời chủ động xây dựng lộ trình học tập dài hạn với mục tiêu chinh phục các chứng chỉ quốc tế.

Là một trong những học sinh xuất sắc giành giải ba tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026, em Nguyễn Thị Hiền Mai - lớp 11 Trung, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định năng lực của mình với môn tiếng Trung.

Hiền Mai chia sẻ: “Hiện nay, ngày càng nhiều trường đại học mở rộng tổ hợp xét tuyển hoặc ưu tiên thí sinh có thế mạnh tiếng Trung như Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao hay các trường đào tạo về kinh tế, thương mại, du lịch, ngôn ngữ… Điều đó giúp em có thêm động lực để theo đuổi môn học này”.

Hiền Mai (đầu tiên hàng thứ hai bên trái) cùng cô giáo và các thành viên trong đội tuyển tiếng Trung.

Ở các lớp chuyên Trung, cùng với giao tiếp, học sinh còn được rèn luyện kỹ năng biên, phiên dịch, nghiên cứu văn hóa và hướng tới các chứng chỉ năng lực HSK theo cấp độ cao, sẵn sàng cho lộ trình du học hoặc các ngành nghề trong tương lai.

Cô Nguyễn Thị Loan – giáo viên chủ nhiệm lớp 11 Trung, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cho biết: "Điều chúng tôi nhận thấy rõ là học sinh hiện nay chủ động hơn trong việc lựa chọn học tiếng Trung, không chạy theo phong trào mà đã có những định hướng khá cụ thể. Vì vậy, bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, chúng tôi cũng chú trọng rèn cho học sinh khả năng tự học, tự nghiên cứu để các em có thể sẵn sàng cho các kỳ thi lớn, xét tuyển đại học cũng như những cơ hội học tập chuyên sâu hơn".

Tiếng Trung ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Sức hút của tiếng Trung không còn là xu hướng nhất thời mà đang trở thành lựa chọn gắn với nhu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập. Việc mở các lớp, các khóa đào tạo chuyên Trung cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với ngôn ngữ này, đồng thời phản ánh xu hướng đầu tư bài bản hơn cho một ngoại ngữ mang lại nhiều cơ hội học tập và việc làm. Hoạt động đào tạo cũng đang được đẩy mạnh theo hướng gắn học với thực hành và trải nghiệm thực tế.

Tại Trường Đại học Hà Tĩnh, tiếng Trung được đưa vào giảng dạy từ năm 2014 và những năm gần đây đã trở thành một trong những ngành học thu hút đông thí sinh đăng ký. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, phương pháp đào tạo cũng đang chuyển dần theo hướng gắn kiến thức trên giảng đường với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Các hoạt động trải nghiệm, giao lưu tìm hiểu văn hóa Trung Hoa được Khoa Ngoại ngữ, trường ĐH Hà Tĩnh đẩy mạnh trong quá trình đào tạo.

Thạc sĩ Trần Minh Đức - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh cho biết: “Chương trình đào tạo tiếng Trung của nhà trường hiện nay được định hướng theo hướng tăng cường kỹ năng giao tiếp và chú trọng thực hành thông qua các tình huống thực tế. Bên cạnh thời gian học trên giảng đường, sinh viên còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, kết nối với doanh nghiệp để tích lũy kỹ năng nghề nghiệp. Đặc biệt, sau 3 năm học tập tại trường, sinh viên có cơ hội thực tập hưởng lương tại các doanh nghiệp nước ngoài liên kết với nhà trường. Đây là điều kiện để các em cọ xát thực tế, nâng cao năng lực chuyên môn và tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động.”

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (Đại học Hà Tĩnh) tham gia thi lồng tiếng tại cuộc thi "Ngôi sao Hoa ngữ" lần IX.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, ngoại ngữ ngày càng trở thành chìa khóa mở ra cơ hội học tập và nghề nghiệp. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dạy và học tiếng Trung thời gian qua cho thấy đây không còn là lựa chọn mang tính trào lưu, mà đã trở thành hướng đầu tư cho tương lai. Nhiều học sinh, sinh viên đã chủ động lựa chọn tiếng Trung như một lợi thế để mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Cùng với việc các cơ sở giáo dục xây dựng lộ trình đào tạo bài bản, gắn với thực tiễn, tiếng Trung đang mở ra thêm nhiều cơ hội trong thị trường lao động hiện nay.