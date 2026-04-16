Nộp hồ sơ đăng ký dự thi, xét tốt nghiệp THPT năm 2026 ở đâu, khi nào?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 - 12/6/2026. Năm nay, Bộ GD&ĐT không công bố đề minh họa, đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng tự ôn tập và thích ứng của học sinh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD&ĐT vừa có thông báo về thời gian, hình thức đăng ký dự thi và địa điểm thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi, hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, thời gian thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp THPT năm 2026 từ ngày 24/4/2026 đến 17 giờ ngày 5/5/2026.

Về hình thức đăng ký dự thi, thí sinh sẽ đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến.

Với thí sinh không thể đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến thì đăng ký dự thi trực tiếp tại trường THPT hoặc trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn nơi thí sinh cư trú.

Thí sinh đăng nhập vào đường link http://hatinh.edu.vn/thongbao để biết các thông tin về đăng ký dự thi, hồ sơ đăng ký dự thi hoặc thí sinh đến các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX để được hướng dẫn.