Nộp hồ sơ đăng ký dự thi, xét tốt nghiệp THPT năm 2026 ở đâu, khi nào?

Nguyễn Hải
(Baohatinh.vn) - Theo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, thí sinh trên địa bàn có thể đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, nộp hồ sơ xét tốt nghiệp THPT năm 2026 theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 - 12/6/2026. Năm nay, Bộ GD&ĐT không công bố đề minh họa, đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng tự ôn tập và thích ứng của học sinh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD&ĐT vừa có thông báo về thời gian, hình thức đăng ký dự thi và địa điểm thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi, hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, thời gian thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp THPT năm 2026 từ ngày 24/4/2026 đến 17 giờ ngày 5/5/2026.

Về hình thức đăng ký dự thi, thí sinh sẽ đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến.

Với thí sinh không thể đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến thì đăng ký dự thi trực tiếp tại trường THPT hoặc trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn nơi thí sinh cư trú.

Thí sinh đăng nhập vào đường link http://hatinh.edu.vn/thongbao để biết các thông tin về đăng ký dự thi, hồ sơ đăng ký dự thi hoặc thí sinh đến các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX để được hướng dẫn.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển sinh năm 2026

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển sinh năm 2026

Năm 2026, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh triển khai tuyển sinh đa dạng các ngành học ở trình độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo ngắn hạn, tạo cơ hội học tập, việc làm ổn định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn và các vùng lân cận.
Khi học bạ không còn là “phao cứu sinh”

Khi học bạ không còn là “phao cứu sinh”

Trước việc siết chặt xét tuyển học bạ, nhiều học sinh lớp 12 tại Hà Tĩnh đã thay đổi cách học, chủ động ôn tập, hướng tới kết quả thực chất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.
Hướng nghiệp sớm - vững tương lai

Hướng nghiệp sớm - vững tương lai

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chương trình ngoại khóa ở Hà Tĩnh. Nhờ đó, học sinh được khám phá nghề nghiệp phù hợp từ sớm.