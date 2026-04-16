Nộp hồ sơ đăng ký dự thi, xét tốt nghiệp THPT năm 2026 ở đâu, khi nào?

(Baohatinh.vn) - Theo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, thí sinh trên địa bàn có thể đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, nộp hồ sơ xét tốt nghiệp THPT năm 2026 theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD&ĐT vừa có thông báo về thời gian, hình thức đăng ký dự thi và địa điểm thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi, hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp THPT năm 2026.
Theo đó, thời gian thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp THPT năm 2026 từ ngày 24/4/2026 đến 17 giờ ngày 5/5/2026.
Về hình thức đăng ký dự thi, thí sinh sẽ đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến.
Với thí sinh không thể đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến thì đăng ký dự thi trực tiếp tại trường THPT hoặc trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn nơi thí sinh cư trú.
Thí sinh đăng nhập vào đường link http://hatinh.edu.vn/thongbao để biết các thông tin về đăng ký dự thi, hồ sơ đăng ký dự thi hoặc thí sinh đến các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX để được hướng dẫn.
Tại lễ phát động Ngày hội toàn quốc Trạng nguyên “Nét chữ - Nết người”, Trạng nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXIV và Chặng đua “Trạng nguyên School Tour” năm học 2025-2026 ở Hà Tĩnh, 8 học sinh xuất sắc đã được lựa chọn tham dự vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 4/2026.
1520/1600 điểm SAT không chỉ là tấm vé thông hành vào các trường đại học top đầu mà còn là minh chứng cho nỗ lực của Đoàn Trần Bảo Ngọc (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) trong việc chinh phục những đỉnh cao tri thức.
Trước nguy cơ thực phẩm “bẩn” len lỏi vào bếp ăn, các trường học có tổ chức ăn bán trú ở Hà Tĩnh đang siết chặt quy trình kiểm soát, nâng cao trách nhiệm trong từng khâu nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em học sinh.
Trong không gian rộn ràng của sân trường, ngày hội đọc sách do các trường học phối hợp với Thư viện tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đang trở thành điểm hẹn đầy hứng khởi, nhân lên niềm yêu sách trong mỗi học sinh.
Việc Bộ GD&ĐT sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Giáo viên, học sinh ở Hà Tĩnh kỳ vọng, những điều chỉnh mới sẽ gỡ khó cho học sinh cuối cấp trong công tác ôn tập.
Năm 2026, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh triển khai tuyển sinh đa dạng các ngành học ở trình độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo ngắn hạn, tạo cơ hội học tập, việc làm ổn định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn và các vùng lân cận.
Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm nay, Trần Hữu Việt Hoàng - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã ghi dấu ấn đặc biệt khi trở thành thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối 20/20 và trở thành thủ khoa môn Tin học.
Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
“Ngày hội Toán học mở 2026” được Trường Albert Einstein (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) tổ chức với nhiều hoạt động thú vị nhằm khuyến khích tinh thần khám phá của học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm.