Sức hút bậc tiểu học tại Albert Einstein qua góc nhìn phụ huynh, học sinh

Chị Nguyễn Thị Nhuần - phụ huynh em Trần Nhật Linh, lớp 1A2: Môi trường ấm áp, tạo động lực và sự tự tin cho học sinh

Khi lựa chọn môi trường học tập bậc tiểu học cho con, tôi đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, cân nhắc để có quyết định phù hợp. Trường TH, THCS & THPT Albert Einstein là một trong những lựa chọn để lại ấn tượng sâu sắc ngay từ những ngày đầu.

Học sinh nhận được sự quan tâm ngay từ lúc bước vào trường.

Điều khiến tôi cảm nhận rõ nhất là sự ấm áp, yêu thương được thể hiện qua những cử chỉ giản dị như cái ôm, lời chào, hay việc thầy cô gọi đúng tên học sinh mỗi khi các con đến trường. Chính những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại góp phần tạo nên sự tự tin cho học sinh ngay từ ngày đầu đến lớp.

Chúng tôi cũng có cơ hội tham gia cùng con trong một số tiết học trải nghiệm. Qua đó, có thể thấy rõ phương pháp giáo dục lấy học sinh làm trung tâm được triển khai hiệu quả. Giáo viên luôn đặt mình vào vị trí của học sinh, khuyến khích các em phát huy tính chủ động, sáng tạo, đồng thời tạo động lực học tập tích cực. Việc giao bài tập có sự phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, như quay video gửi lại cho giáo viên, không chỉ giúp theo dõi quá trình học tập của con mà còn tăng cường sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường.

Giáo viên luôn khuyến khích các em phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Bên cạnh đó, cách trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh được thực hiện nhẹ nhàng, tinh tế, thấu tình đạt lý, giúp phụ huynh yên tâm và giảm bớt áp lực trong việc đồng hành cùng con. Nhà trường cũng chú trọng chăm sóc học sinh từ những điều thiết thực như bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, thực đơn thay đổi linh hoạt theo ngày, theo mùa, đồ dùng học tập, sách vở được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Tất cả góp phần tạo nên một môi trường giáo dục thân thiện, khoa học và giàu tính nhân văn.

Em Trần Gia Bảo - lớp 5A5: Mỗi ngày đến trường là một trải nghiệm

Em rất vui và tự hào khi được học tập tại Trường TH, THCS & THPT Albert Einstein. Với em, mỗi ngày đến trường không chỉ là học kiến thức trong sách vở mà còn là hành trình khám phá với nhiều giờ học trải nghiệm thú vị.

Mỗi buổi học, thầy cô thường tổ chức nhiều hoạt động như thảo luận nhóm, thuyết trình, làm dự án nhỏ hay trò chơi học tập. Nhờ đó, chúng em hiểu bài sâu hơn, hứng thú hơn và chủ động hơn trong học tập..

Em đặc biệt yêu thích các hoạt động trải nghiệm và ngoại khóa của nhà trường. Ở đó, chúng em được tham gia thể thao, nghệ thuật, các câu lạc bộ theo sở thích và những chuyến dã ngoại bổ ích.

Mỗi buổi học, thầy cô thường tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa

Qua những hoạt động đó, chúng em học được cách làm việc nhóm, tự tin thể hiện bản thân và biết quan tâm, sẻ chia với bạn bè.

Với chúng em, thầy cô luôn gần gũi, yêu thương, là điểm tựa trong cả học tập lẫn sinh hoạt. Mỗi khi gặp khó khăn, chúng em đều được thầy cô tận tình hướng dẫn, động viên để thêm tự tin và cố gắng hơn mỗi ngày. Nhờ sự quan tâm, đồng hành của thầy cô, Albert Einstein không chỉ là nơi em học tập mà còn là nơi em lớn lên mỗi ngày, thêm tự tin và từng bước thực hiện ước mơ của mình.

Thầy cô luôn gần gũi, yêu thương, là điểm tựa trong cả học tập lẫn sinh hoạt.

Anh Trần Trọng Thân - phụ huynh em Trần Tiểu My: Tin tưởng lựa chọn Albert Einstein từ khóa trải nghiệm

Khi con chuẩn bị bước vào lớp 1, gia đình tôi đặc biệt quan tâm đến việc giúp con làm quen với môi trường học tập mới. Thông qua tìm hiểu từ các phụ huynh đi trước, từ mạng xã hội và các nguồn tin, tôi đã tin tưởng, lựa chọn khóa trải nghiệm "Bé tự tin vào lớp 1" tại Trường TH, THCS & THPT Albert Einstein.

Thông qua các hoạt động được thiết kế sinh động, phù hợp với lứa tuổi, các con được làm quen dần với nền nếp học tập, kỹ năng giao tiếp, sự tự lập cũng như môi trường lớp học. Điều tôi nhận thấy rõ nhất là con mạnh dạn hơn, dần quen với môi trường mới và không còn bỡ ngỡ khi chuẩn bị vào lớp 1.

Đội ngũ giáo viên luôn gần gũi, tận tâm, biết cách tạo không khí thân thiện để các con cảm thấy thoải mái như ở nhà. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh cũng giúp chúng tôi yên tâm hơn khi đồng hành cùng con trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng này.

Theo tôi, đây là một chương trình thiết thực, không chỉ giúp học sinh chuẩn bị tâm thế vững vàng trước khi vào lớp 1 mà còn tạo nền tảng ban đầu để các con tự tin thích nghi và phát triển trong môi trường học tập mới.