Trường Albert Einstein tổ chức hội thảo tuyển sinh năm học 2026 - 2027

(Baohatinh.vn) - Hội thảo tuyển sinh Trường Albert Einstein (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) diễn ra vào thứ 7 ngày 18/4/2026 nhằm giới thiệu tổng quan về môi trường học tập, chương trình giáo dục, định hướng phát triển học sinh, các thông tin tuyển sinh và chính sách học bổng cho năm học mới.

Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein trân trọng thông báo tổ chức Hội thảo tuyển sinh năm học 2026–2027 theo từng cấp học:

*Thời gian:

7h45 ngày 18/4/2026 - Hội thảo tuyển sinh bậc Tiểu học.

14h30 ngày 18/4/2026 - Hội thảo tuyển sinh bậc THCS & THPT.

*Địa điểm: Khu nhà B - Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein

Tại hội thảo, phụ huynh sẽ được giới thiệu tổng quan về môi trường học tập, chương trình giáo dục, lộ trình học tập theo từng cấp học, định hướng phát triển học sinh, cùng các thông tin tuyển sinh và chính sách học bổng cho năm học mới.

Chương trình được thiết kế khoa học, đan xen giữa các nội dung chia sẻ và phần trao đổi trực tiếp với Ban Giám hiệu, giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về phương pháp giáo dục cũng như cách nhà trường đồng hành cùng học sinh trên hành trình phát triển.

Thông qua hội thảo, nhà trường tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng môi trường giáo dục chuyên nghiệp - hiện đại - bài bản - chuẩn quốc tế, chú trọng phát triển năng lực toàn diện, phẩm chất học sinh và tư duy công dân toàn cầu trong bối cảnh hội nhập.

Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein hướng tới trở thành môi trường giáo dục chất lượng cao trong tỉnh và cả nước; đào tạo học sinh phát triển toàn diện về tri thức và nhân cách, đáp ứng yêu cầu công dân toàn cầu.

Học sinh của Trường Albert Einstein có khả năng nắm bắt được bản chất vấn đề, tư duy nhanh nhạy, sắc sảo; hợp tác hiệu quả, giao tiếp và thuyết phục tốt; có năng lực xử lý và phân tích thông tin, tinh thần sáng tạo, chủ động khởi xướng. Trường Albert Einstein kết hợp giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam bên cạnh việc hội nhập quốc tế, là nơi ươm mầm cho sự sáng tạo và trách nhiệm xã hội của từng đối tượng giáo dục.

Địa chỉ: 151 Vũ Quang, phường Thành Sen, Hà Tĩnh;

Số điện thoại: 0868 37 27 27;

Email: info@sae.edu.vn.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển sinh năm 2026

Năm 2026, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh triển khai tuyển sinh đa dạng các ngành học ở trình độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo ngắn hạn, tạo cơ hội học tập, việc làm ổn định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn và các vùng lân cận.
Khi học bạ không còn là "phao cứu sinh"

Trước việc siết chặt xét tuyển học bạ, nhiều học sinh lớp 12 tại Hà Tĩnh đã thay đổi cách học, chủ động ôn tập, hướng tới kết quả thực chất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.
Hướng nghiệp sớm - vững tương lai

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chương trình ngoại khóa ở Hà Tĩnh. Nhờ đó, học sinh được khám phá nghề nghiệp phù hợp từ sớm.