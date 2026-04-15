Trường Albert Einstein tổ chức hội thảo tuyển sinh năm học 2026 - 2027

Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein trân trọng thông báo tổ chức Hội thảo tuyển sinh năm học 2026–2027 theo từng cấp học:

*Thời gian:

7h45 ngày 18/4/2026 - Hội thảo tuyển sinh bậc Tiểu học.

14h30 ngày 18/4/2026 - Hội thảo tuyển sinh bậc THCS & THPT.

*Địa điểm: Khu nhà B - Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein

Tại hội thảo, phụ huynh sẽ được giới thiệu tổng quan về môi trường học tập, chương trình giáo dục, lộ trình học tập theo từng cấp học, định hướng phát triển học sinh, cùng các thông tin tuyển sinh và chính sách học bổng cho năm học mới.

Chương trình được thiết kế khoa học, đan xen giữa các nội dung chia sẻ và phần trao đổi trực tiếp với Ban Giám hiệu, giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về phương pháp giáo dục cũng như cách nhà trường đồng hành cùng học sinh trên hành trình phát triển.

Thông qua hội thảo, nhà trường tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng môi trường giáo dục chuyên nghiệp - hiện đại - bài bản - chuẩn quốc tế, chú trọng phát triển năng lực toàn diện, phẩm chất học sinh và tư duy công dân toàn cầu trong bối cảnh hội nhập.