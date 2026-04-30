Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Giá bộ sách giáo khoa chung sẽ giảm khoảng 13%

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dự kiến giảm giá sách giáo khoa khoảng 13%, góp phần giảm chi phí cho học sinh và phụ huynh từ năm học 2026-2027.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tối 29/4 cho biết tiết giảm chi phí sản xuất, lưu thông để giảm giá sách giáo khoa, song chưa công bố giá cụ thể từng cuốn và cả bộ theo từng khối lớp.

Sách giáo khoa &quot;Kết nối tri thức với cuộc sống&quot;. Ảnh: Thanh Hằng
Sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Ảnh: Thanh Hằng

Năm ngoái, giá sách giáo khoa bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" từ lớp 1 đến lớp 12 là từ gần 190.000 đến khoảng 400.000 đồng (mức giá cao nhất tùy thuộc vào các môn và chuyên đề tự chọn ở lớp 10-12).

Mức thấp nhất áp dụng với lớp 2. Nếu giảm 13,3%, giá bộ sách này thấp hơn khoảng 25.000 đồng.

Năm học 2026-2027, cả nước quay trở lại sử dụng một bộ sách giáo khoa chung, sau 5 năm thực hiện một chương trình, nhiều bộ sách.

Bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được lựa chọn nhờ đáp ứng đầy đủ và "nổi trội hơn cả", theo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà chức trách cũng nhìn nhận khả năng chỉnh lý và mức độ sẵn sàng với bộ sách này là cao nhất.

Ngoài ra, năm nay Bộ phê duyệt chỉnh sửa 11 sách giáo khoa, ở các nội dung Lịch sử và Địa lí, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, để cập nhật địa giới hành chính và thống kê kinh tế - xã hội mới.

Nội dung cập nhật sẽ được công bố trên hệ thống trực tuyến. Với các sách đã in từ năm 2025 trở về trước, giáo viên và học sinh vẫn có thể dùng làm tài liệu tham khảo.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng dự kiến học sinh cả nước được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030, theo hình thức mượn từ thư viện trường, phải trả khi dùng xong, đền nếu làm hỏng.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/gia-sach-giao-khoa-lop-1-den-lop-12-nam-hoc-2026-2027-moi-nhat-5068495.html

Tin liên quan

Tags:

#sách giáo khoa #giá sách #bộ sách chung #giá sách giảm

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Gửi trọn yêu thương tới biển đảo Tổ quốc

Trường Albert Einstein tổ chức hội thảo tuyển sinh năm học 2026 - 2027

Vượt lên khiếm khuyết, chạm tới ước mơ

Tôi dạy trẻ vẽ tranh về ngày Giải phóng miền Nam

