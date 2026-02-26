Học sinh Albert Einstein hào hứng với những tiết học đầu xuân

Bộ Giáo dục chốt bỏ xét riêng học bạ, siết điểm cộng IELTS 15/02/2026 11:29 Thí sinh xét học bạ phải đạt sàn về điểm thi tốt nghiệp là 15/30, bị giới hạn 15 nguyện vọng và giảm một nửa điểm cộng với chứng chỉ IELTS.

iSchool Hà Tĩnh - một thập kỷ kiến tạo môi trường học tập hạnh phúc 13/02/2026 15:01 Xuân 2026 ghi dấu chặng đường tròn 10 năm hình thành và lớn mạnh của iSchool Hà Tĩnh với quy mô gần 1.100 học sinh liên cấp từ mầm non đến THPT.

Giúp học sinh Hà Tĩnh có kỳ nghỉ Tết an toàn, bổ ích 13/02/2026 05:15 Học sinh Hà Tĩnh đã bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ngành giáo dục và các địa phương tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn, giúp các em đón Xuân vui tươi, an toàn.

Ngành Giáo dục Hà Tĩnh là 1 trong 5 đơn vị được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua 12/02/2026 07:39 Việc được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua là sự ghi nhận xứng đáng cho những cố gắng bền bỉ và tinh thần đổi mới, sáng tạo của toàn ngành GD&ĐT Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ 2 trường học đã khởi công, chuẩn bị tốt xây dựng 5 công trình tiếp theo 12/02/2026 05:15 Khi hoàn thành, những ngôi trường ở vùng biên giới Hà Tĩnh sẽ tạo môi trường học tập, sinh hoạt hiện đại, an toàn, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực.

Rộn ràng hội chợ “Xuân yêu thương” tại iSchool Hà Tĩnh 11/02/2026 06:00 Hòa trong không khí đón Xuân, Trường iSchool Hà Tĩnh vừa tổ chức hội chợ “Xuân yêu thương” 2026 với chủ đề Forward Together – Cùng nhau tiến về phía trước, cùng nhau đón Tết an vui.

Tưởng niệm 60 năm 33 học sinh Trường cấp II Hương Phúc bị bom Mỹ sát hại 09/02/2026 11:56 Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với 33 học sinh Trường cấp II Hương Phúc (Hà Tĩnh).

Đưa Tết cổ truyền vào trường học 09/02/2026 10:46 Không chỉ tạo không khí vui tươi trước thềm năm mới, các hoạt động trải nghiệm Tết tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh còn góp phần bồi đắp cho học sinh tình yêu, ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tết sẻ chia từ hơn 390 nghìn cán bộ, giáo viên, học sinh Hà Tĩnh 08/02/2026 15:00 Với sự chung tay của hơn 390 nghìn cán bộ, giáo viên, học sinh Hà Tĩnh bằng những nghĩa cử yêu thương, không khí Tết sẻ chia đang lan tỏa đến giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Vietcombank trao học bổng trị giá 200 triệu đồng cho học sinh Hà Tĩnh 06/02/2026 18:07 Vietcombank trao 200 suất học bổng với tổng trị giá 200 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn các xã Hương Sơn và Sơn Hồng (Hà Tĩnh).

Kết nối hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức với doanh nghiệp Đức 06/02/2026 16:12 Tại buổi làm việc với đoàn Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam, lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh mong muốn Đại sứ quán kết nối hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp có vốn đầu tư Đức tại Việt Nam nhằm thúc đẩy đào tạo gắn với nhu cầu của thị trường lao động.

Ấm áp “Lửa xuân giữa đại ngàn” ở Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên 05/02/2026 13:50 Chương trình lễ hội ẩm thực với chủ đề “Lửa xuân giữa đại ngàn” của Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên (phường Thành Sen - Hà Tĩnh) diễn ra trong không khí rộn ràng, ấm áp.

Tuyển sinh đại học năm 2026: Khi IELTS không còn là “tấm vé ưu tiên” 05/02/2026 10:42 Mùa tuyển sinh 2026 với nhiều thay đổi đang tác động mạnh đến học sinh lớp 12 trên địa bàn Hà Tĩnh, đòi hỏi các em điều chỉnh chiến lược ôn tập, tập trung vào năng lực toàn diện để tăng cơ hội vào đại học.

Khi mỗi học sinh là một “người gieo mầm” cho tương lai 05/02/2026 07:29 Giáo dục từ hoạt động trồng cây xanh đang được nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, tình yêu thiên nhiên cho thế hệ trẻ.

Thăm dò dư luận đối với các ứng viên danh hiệu Nhà giáo Ưu tú 05/02/2026 05:08 Đợt này, Hà Tĩnh có 35 giáo viên được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Đây là những nhà giáo tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh

Học bổng Vừ A Dính - thắp sáng ước mơ cho nữ sinh vùng biên 04/02/2026 08:39 Gói học bổng Vừ A Dính trị giá gần 150 triệu đồng đã “thắp lửa” ước mơ tương lai cho em Trần Bảo Ngọc – nữ sinh người Mán, học sinh lớp 10 Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh.

Cặp học sinh Đắk Lắk và Hà Nội giành quán quân Cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3 03/02/2026 10:48 Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 3 do Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup tổ chức đã chính thức tìm ra những quán quân sau Vòng Chung kết diễn ra vào ngày 1/2 tại Trường Đại học VinUni; khép lại hành trình tranh tài kéo dài hơn 4 tháng với hàng nghìn học sinh đến từ 34 tỉnh, thành cả nước.

Khơi dậy niềm say mê học tập từ các kỳ thi học sinh giỏi 03/02/2026 09:13 Không chỉ là sân chơi trí tuệ, các kỳ thi học sinh giỏi trở thành động lực, góp phần thúc đẩy phương pháp dạy học, khơi dậy niềm say mê học tập trong toàn ngành Giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh.

Xuân ấm lan tỏa từ những gian hàng Tết dành cho học sinh nghèo 02/02/2026 21:01 Những gian hàng Tết, hội chợ xuân rộn ràng sắc màu truyền thống đang trở thành điểm nhấn ý nghĩa trong phong trào “Tết cho bạn nghèo” tại các trường học ở Hà Tĩnh. Không chỉ gây quỹ hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động này còn lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia và nuôi dưỡng và nhân lên giá trị nhân văn trong môi trường giáo dục.

Thi tốt nghiệp 2026: Những lưu ý không thể bỏ qua 02/02/2026 05:28 Năm 2026, kỳ thi tốt nghiệp THPT có nhiều đổi mới như thời gian tổ chức sớm hơn, điều chỉnh về quy trình, giấy tờ và tổ chức.

Lớp học ở Hà Tĩnh có 3 giải nhất học sinh giỏi môn Địa lý 02/02/2026 05:16 "Bộ ba" nữ sinh tại lớp 11A5, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã cùng nhau chinh phục giải nhất môn Địa lý tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Bước đột phá của đội tuyển Ngữ văn ở ngôi trường vùng biển 01/02/2026 08:20 Đội tuyển học sinh giỏi Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) đã tạo nên bước đột phá ấn tượng tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11.

Hành trình chinh phục giải nhất Sinh học của cậu học trò miền núi 31/01/2026 09:44 Giải nhất Sinh học Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh lớp 11 với điểm số 17,5 của Đinh Tiến Thành là phần thưởng xứng đáng cho những tháng ngày nỗ lực vượt khó của cậu học trò miền núi.

“Phiên chợ mùa xuân 2026” của Trường Albert Einstein lan tỏa yêu thương 30/01/2026 20:06 "Phiên chợ mùa xuân 2026" tại Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein (Hà Tĩnh) không chỉ mang không khí Tết rộn ràng mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay vì cộng đồng.

966 thí sinh đạt giải Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh lớp 11 30/01/2026 16:11 Trong tổng số 966 thí sinh được công nhận học sinh giỏi tỉnh lớp 11 năm học 2025 - 2026 của Hà Tĩnh có 88 giải nhất, 225 giải nhì, 326 giải ba và 327 giải khuyến khích.

Xuân ấm từ những gian hàng Tết cho học sinh nghèo 30/01/2026 05:18 Hội chợ xuân với các gian hàng mang đậm bản sắc truyền thống nhằm gây quỹ hỗ trợ bạn nghèo, gieo mầm yêu thương đang lan toả trong các trường học ở Hà Tĩnh.

Tuyển sinh đại học 2026: Bộ GD-ĐT 'siết' phương thức và số nguyện vọng xét tuyển 29/01/2026 07:55 Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2026 với rất nhiều điểm mới quan trọng, tác động trực tiếp đến thí sinh và các trường.

Từ “nghe - chép” đến trải nghiệm - sinh động hóa môn Lịch sử 28/01/2026 14:35 Thay vì chỉ tiếp cận lịch sử qua sách vở, nhiều trường học Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động học tập sôi nổi gắn với trải nghiệm thực tế để bài học trở nên sinh động, hấp dẫn hơn.

Hành trang vững vàng cho con vào lớp 1 cùng iSchool Hà Tĩnh 26/01/2026 08:48 Khóa tiền tiểu học ở Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh khai giảng vào 28/2/2026 nhằm giúp học sinh sẵn sàng tâm thế, năng lực trước khi vào lớp 1.