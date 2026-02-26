Học sinh Albert Einstein hào hứng với những tiết học đầu xuân

(Baohatinh.vn) - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh Trường Albert Einstein (Hà Tĩnh) đã trở lại trường với nhiều hoạt động học tập, ngoại khóa sôi nổi, tạo động lực sẵn sàng chinh phục những mục tiêu mới.
Lễ hội diễn ra với các hoạt động bổ ích nhằm tạo nhiều cơ hội cho học sinh tham gia trải nghiệm.
Các em được trải nghiệm văn hóa truyền thống viết thư pháp, các trò chơi truyền thống như: nhảy bao bố, đi cầu khỉ, đi cà kheo...
Không chỉ tạo không khí vui tươi trước thềm năm mới, các hoạt động trải nghiệm Tết tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh còn góp phần bồi đắp cho học sinh tình yêu, ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Tại buổi làm việc với đoàn Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam, lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh mong muốn Đại sứ quán kết nối hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp có vốn đầu tư Đức tại Việt Nam nhằm thúc đẩy đào tạo gắn với nhu cầu của thị trường lao động.
Mùa tuyển sinh 2026 với nhiều thay đổi đang tác động mạnh đến học sinh lớp 12 trên địa bàn Hà Tĩnh, đòi hỏi các em điều chỉnh chiến lược ôn tập, tập trung vào năng lực toàn diện để tăng cơ hội vào đại học.
Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 3 do Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup tổ chức đã chính thức tìm ra những quán quân sau Vòng Chung kết diễn ra vào ngày 1/2 tại Trường Đại học VinUni; khép lại hành trình tranh tài kéo dài hơn 4 tháng với hàng nghìn học sinh đến từ 34 tỉnh, thành cả nước.
Những gian hàng Tết, hội chợ xuân rộn ràng sắc màu truyền thống đang trở thành điểm nhấn ý nghĩa trong phong trào “Tết cho bạn nghèo” tại các trường học ở Hà Tĩnh. Không chỉ gây quỹ hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động này còn lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia và nuôi dưỡng và nhân lên giá trị nhân văn trong môi trường giáo dục.