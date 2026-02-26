Hotline: 02393.693.427
Học sinh Albert Einstein hào hứng với những tiết học đầu xuân

Phúc Sơn
(Baohatinh.vn) - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh Trường Albert Einstein (Hà Tĩnh) đã trở lại trường với nhiều hoạt động học tập, ngoại khóa sôi nổi, tạo động lực sẵn sàng chinh phục những mục tiêu mới.

Sáng 26/2, hơn 2.200 học sinh Trường Albert Einstein đã trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong không khí mừng năm mới, nhà trường đã tổ chức lễ hội "Sắc màu dân gian Việt".
Lễ hội diễn ra với các hoạt động bổ ích nhằm tạo nhiều cơ hội cho học sinh tham gia trải nghiệm.
Các em được trải nghiệm văn hóa truyền thống viết thư pháp, các trò chơi truyền thống như: nhảy bao bố, đi cầu khỉ, đi cà kheo...
Thông qua các hoạt động giúp các em hiểu hơn những nét văn hóa xưa của cha ông, nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy các nét văn hóa đặc sắc của dân tộc.
Sau các hoạt động ngoại khóa, không khí học tập nghiêm túc, chăm chỉ được ổn định trở lại ngay sau kỳ nghỉ tết dài ngày.
Nền nếp học tập được thiết lập.
Học sinh Albert Einstein quyết tâm cho giai đoạn tăng tốc để chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ II và những mục tiêu mới trong tương lai.

