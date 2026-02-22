Sẵn sàng cho giờ học đầu năm

Những ngày cuối kỳ nghỉ, giáo viên các nhà trường đã sớm bắt nhịp trở lại với hoạt động chuyên môn, tranh thủ rà soát chương trình và hoàn thiện giáo án, sẵn sàng cho những tiết học đầu năm mới. Theo các thầy cô giáo, giai đoạn đầu năm có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố nền tảng kiến thức và tạo đà cho học kỳ II. Nếu không kịp thời ổn định nền nếp, học sinh rất dễ rơi vào trạng thái chểnh mảng, ảnh hưởng đến tiến độ học tập.

Cô Nguyễn Thị Trang – giáo viên Trường THPT Cẩm Bình chuẩn bị giáo án cho những giờ học đầu năm.

Cô Nguyễn Thị Trang – giáo viên Trường THPT Cẩm Bình cho biết: “Ngay từ những ngày cuối kỳ nghỉ, chúng tôi đã chủ động rà soát chương trình, chuẩn bị giáo án để các tiết học đầu năm diễn ra nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Mục tiêu là giúp học sinh nhanh chóng lấy lại nhịp học, củng cố những nội dung trọng tâm và tạo tâm thế sẵn sàng cho chặng đường phía trước, nhất là với các em cuối cấp”.

Bên cạnh việc chuẩn bị kỹ nội dung bài giảng, nhiều giáo viên cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng bài giảng điện tử, hình ảnh trực quan nhằm tổ chức các tiết dạy đầu năm một cách sinh động, hiệu quả. Cùng với tinh thần trách nhiệm, chủ động của thầy cô, học sinh ở các cấp học cũng ý thức rõ việc cần nhanh chóng ổn định nền nếp, tránh tâm lý sao nhãng sau kỳ nghỉ dài.

Em Trần Thị Linh Na – học sinh lớp 11A4, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (xã Yên Hòa) chia sẻ: “Những ngày cuối kỳ nghỉ, em cùng một số bạn gần nhà dành thời gian xem lại bài cũ, hoàn thành các bài tập còn dang dở và tìm hiểu trước nội dung bài mới. Việc ôn tập lại giúp em hệ thống kiến thức, tự tin hơn khi trở lại lớp và sẵn sàng cho những tiết học đầu tiên của năm mới”.

Em Trần Thị Linh Na – học sinh lớp 11A4, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn cùng bạn hệ thống lại kiến thức sau kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Đối với học sinh cuối cấp, thời điểm sau Tết không chỉ là sự trở lại trường lớp mà còn là giai đoạn tăng tốc khi kỳ thi chuyển cấp đang đến gần, đòi hỏi các em phải giữ vững phong độ học tập và tinh thần tập trung cao độ.

Em Nguyễn Văn Phúc – học sinh lớp 9A, Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) chia sẻ: “Sau đợt thi thử đầu tiên, kết quả của em chưa đạt như mong muốn nên trong những ngày nghỉ Tết, em tranh thủ sắp xếp thời gian để ôn lại các phần kiến thức còn hạn chế. Ngoài tự học, em và các bạn thường xuyên trao đổi bài qua nhóm chung của lớp để cùng giải những dạng bài khó, nhắc nhau giữ kỷ luật học tập. Việc duy trì ôn tập đều đặn trong kỳ nghỉ dài giúp em củng cố lại kiến thức, tự tin hơn và sẵn sàng bước vào giai đoạn ôn thi quan trọng sắp tới”.

Bên cạnh sự chủ động của nhà trường và tinh thần tự giác của học sinh, sự đồng hành của phụ huynh được xem là “điểm tựa” quan trọng giúp các em nhanh chóng ổn định tâm lý, nền nếp sau kỳ nghỉ dài. Theo nhiều phụ huynh, việc duy trì giờ giấc sinh hoạt khoa học, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử và tạo không gian học tập yên tĩnh trong gia đình là những yếu tố thiết thực giúp con ổn định nền nếp học tập.

Các em học sinh tiểu học cũng đã trở lại nền nếp học tập, chuẩn bị kiến thức cho buổi học đầu tiên trong năm mới.

Chị Nguyễn Thị Huệ (xã Hà Linh) cho biết: “Sau kỳ nghỉ Tết với nhiều hoạt động vui chơi, du xuân, nền nếp sinh hoạt của học sinh tiểu học ít nhiều bị xáo trộn. Vì vậy, trước khi con trở lại trường, tôi đã cùng con xem lại bài cũ, nhắc nhở con sắp xếp lại góc học tập gọn gàng, chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập. Gia đình cũng điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt, cho con đi ngủ sớm, tập thói quen thức dậy đúng giờ để đảm bảo sức khỏe. Bên cạnh đó, chúng tôi động viên con đặt mục tiêu cụ thể cho học kỳ mới, giữ tinh thần học tập nghiêm túc ngay từ những ngày đầu năm”.

Khép lại kỳ nghỉ Tết, thầy và trò đều đã sẵn sàng trở lại guồng học tập với tinh thần mới, quyết tâm mới. Sự chuẩn bị chu đáo về giáo án của giáo viên, cùng tâm thế chủ động của học sinh, sẽ là nền tảng vững chắc để những giờ học đầu năm diễn ra hiệu quả, mở ra một chặng đường học tập đầy hứng khởi, tạo đà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.