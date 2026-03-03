Chính thức bỏ bằng tốt nghiệp cấp 2 từ ngày 15/4

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 10/2026/TT-BGDĐT với nhiều thay đổi trong quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Một trong những thay đổi lớn nhất là việc thay thế bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) bằng hình thức xác nhận hoàn thành chương trình trong học bạ. Như vậy, học sinh sau khi học hết lớp 9 sẽ không còn phải chờ đợi để được cấp tấm bằng tốt nghiệp như trước đây.

Quy chế mới cũng hợp thức hoá văn bằng số và chứng chỉ số. Văn bằng số sẽ có giá trị pháp lý tương đương văn bằng giấy. Điều này giúp người học dễ dàng lưu trữ, tra cứu và sử dụng trong các thủ tục hành chính trực tuyến.

Thời gian cấp bằng cũng được rút ngắn lại đáng kể. Học sinh, sinh viên, học viên tốt nghiệp THPT, đại học, cao học sẽ được nhận bằng tốt nghiệp số chỉ sau 5 ngày và nhận bằng giấy sau 30 ngày.

Sinh viên Đại học Hà Nội trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: Mỹ Hà).

Một trong những yếu tố giúp rút ngắn thời gian cấp bằng THPT là cơ chế phân quyền. Theo đó, quy chế mới phân quyền cho Hiệu trưởng được trực tiếp ký bằng tốt nghiệp cho học sinh của trường mình.

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT không còn quy định cứng nhắc các mẫu văn bằng cho giáo dục đại học và nghề nghiệp mà chỉ quy định các nội dung chính cần có.

Các trường được tự chủ thiết kế mẫu văn bằng, sổ gốc, phụ lục... theo phong cách riêng của mình, trừ bằng tốt nghiệp THPT vẫn được quản lý mẫu thống nhất toàn quốc.

Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4. Các mẫu văn bằng, chứng chỉ và bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc được ban hành, phê duyệt trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/8.