Chính thức bỏ bằng tốt nghiệp cấp 2 từ ngày 15/4

Quy chế văn bằng, chứng chỉ mới của hệ thống giáo dục quốc dân chính thức bãi bỏ bằng tốt nghiệp cấp trung học cơ sở.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 10/2026/TT-BGDĐT với nhiều thay đổi trong quản lý văn bằng, chứng chỉ.
Một trong những thay đổi lớn nhất là việc thay thế bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) bằng hình thức xác nhận hoàn thành chương trình trong học bạ. Như vậy, học sinh sau khi học hết lớp 9 sẽ không còn phải chờ đợi để được cấp tấm bằng tốt nghiệp như trước đây.
Quy chế mới cũng hợp thức hoá văn bằng số và chứng chỉ số. Văn bằng số sẽ có giá trị pháp lý tương đương văn bằng giấy. Điều này giúp người học dễ dàng lưu trữ, tra cứu và sử dụng trong các thủ tục hành chính trực tuyến.
Thời gian cấp bằng cũng được rút ngắn lại đáng kể. Học sinh, sinh viên, học viên tốt nghiệp THPT, đại học, cao học sẽ được nhận bằng tốt nghiệp số chỉ sau 5 ngày và nhận bằng giấy sau 30 ngày.
Một trong những yếu tố giúp rút ngắn thời gian cấp bằng THPT là cơ chế phân quyền. Theo đó, quy chế mới phân quyền cho Hiệu trưởng được trực tiếp ký bằng tốt nghiệp cho học sinh của trường mình.
Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT không còn quy định cứng nhắc các mẫu văn bằng cho giáo dục đại học và nghề nghiệp mà chỉ quy định các nội dung chính cần có.
Các trường được tự chủ thiết kế mẫu văn bằng, sổ gốc, phụ lục... theo phong cách riêng của mình, trừ bằng tốt nghiệp THPT vẫn được quản lý mẫu thống nhất toàn quốc.
Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4. Các mẫu văn bằng, chứng chỉ và bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc được ban hành, phê duyệt trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/8.
Theo Quyết định số 458/QĐ-TM của Tổng Tham mưu trưởng, năm học 2026-2027, các cơ sở đào tạo trong Quân đội được giao đào tạo hệ dân sự với hơn 3.880 chỉ tiêu ở các trình độ: Trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học.
Nghị quyết số 71-NQ/TW và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh đặt mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển GD&ĐT. Nhân dịp đầu năm mới, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm về nội dung này.
Không chỉ tạo không khí vui tươi trước thềm năm mới, các hoạt động trải nghiệm Tết tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh còn góp phần bồi đắp cho học sinh tình yêu, ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Tại buổi làm việc với đoàn Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam, lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh mong muốn Đại sứ quán kết nối hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp có vốn đầu tư Đức tại Việt Nam nhằm thúc đẩy đào tạo gắn với nhu cầu của thị trường lao động.
Mùa tuyển sinh 2026 với nhiều thay đổi đang tác động mạnh đến học sinh lớp 12 trên địa bàn Hà Tĩnh, đòi hỏi các em điều chỉnh chiến lược ôn tập, tập trung vào năng lực toàn diện để tăng cơ hội vào đại học.
Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 3 do Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup tổ chức đã chính thức tìm ra những quán quân sau Vòng Chung kết diễn ra vào ngày 1/2 tại Trường Đại học VinUni; khép lại hành trình tranh tài kéo dài hơn 4 tháng với hàng nghìn học sinh đến từ 34 tỉnh, thành cả nước.
Những gian hàng Tết, hội chợ xuân rộn ràng sắc màu truyền thống đang trở thành điểm nhấn ý nghĩa trong phong trào “Tết cho bạn nghèo” tại các trường học ở Hà Tĩnh. Không chỉ gây quỹ hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động này còn lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia và nuôi dưỡng và nhân lên giá trị nhân văn trong môi trường giáo dục.