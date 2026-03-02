Tăng gần 4.000 thí sinh, thi tuyển vào lớp 10 ở Hà Tĩnh nóng lên từng ngày

Theo thống kê của ngành giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh, năm nay toàn tỉnh có hơn 22.600 học sinh lớp 9, tăng gần 4.000 em so với năm học trước. Trong khi đó, dự báo chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập không tăng, kỳ thi vào lớp 10 năm nay được đánh giá sẽ cạnh tranh gay gắt hơn.

Một giờ học của học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Bình (phường Thành Sen)

Tại Trường THCS Lê Bình (phường Thành Sen), năm nay có 265 học sinh lớp 9, tăng 116 em so với năm học trước. Số lượng thí sinh tăng đột biến khiến áp lực cạnh tranh vào các trường THPT, nhất là những trường ở khu vực trung tâm, được dự báo sẽ gia tăng đáng kể. Kéo theo đó, điểm chuẩn nhiều khả năng sẽ nhích lên, buộc học sinh phải nỗ lực nhiều hơn để giành suất trúng tuyển.

Em Nguyễn Trung Nguyên - học sinh lớp 9D, Trường THCS Lê Bình, chia sẻ: “Năm nay số lượng thí sinh tăng nhiều nên em cũng khá lo lắng. Em xác định phải nỗ lực học tập, sắp xếp thời gian hợp lý và chăm luyện đề để làm quen với áp lực phòng thi. Em hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mình sẽ đạt được kết quả như mong muốn”.

Trước áp lực thi cử gia tăng, các thầy cô giáo đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập bài bản, sát với cấu trúc đề thi.

Học sinh Trường THCS Lê Bình được tăng cường rèn luyện kỹ năng làm đề.

Cô Phạm Thị Thu Hằng - giáo viên Trường THCS Lê Bình cho biết: “Để trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh, thời gian này, chúng tôi bám sát cấu trúc, "phom" đề thi của Sở GD&ĐT những năm gần đây để định hướng nội dung ôn tập cho học sinh. Đồng thời, giáo viên cũng tham khảo đề thi của một số tỉnh, thành có cấu trúc tương đồng để đa dạng hóa dạng bài, giúp học sinh rèn kỹ năng xử lý tình huống. Trong quá trình ôn tập, chúng tôi tập trung hệ thống hóa kiến thức trọng tâm, hướng dẫn các em phương pháp làm bài hiệu quả và tăng cường luyện đề nhằm nâng cao kỹ năng phân bổ thời gian, tránh mất điểm ở những câu hỏi cơ bản”.

Tại Trường THCS Tô Hiến Thành (xã Toàn Lưu), 171 học sinh lớp 9 (tăng hơn 30 em so với năm học trước) cũng đang bước vào giai đoạn ôn tập nước rút. Không khí học tập ngay từ đầu học kỳ II trở nên khẩn trương khi thầy và trò đều ý thức rõ áp lực của kỳ thi năm nay.

Giáo viên Trường THCS Tô Hiến Thành chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập bài bản cho học sinh.

Các đợt kiểm tra, đánh giá năng lực được tổ chức định kỳ nhằm phân loại học sinh theo từng nhóm trình độ, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp. Học sinh khá, giỏi được rèn luyện chuyên sâu các dạng bài nâng cao, học sinh trung bình được củng cố kiến thức nền tảng để hạn chế mất điểm ở những câu hỏi cơ bản. Giáo viên đồng thời chú trọng hướng dẫn kỹ năng làm bài, cách phân bổ thời gian và ổn định tâm lý trước kỳ thi.

Thầy Nguyễn Trung Sơn – Phó Hiệu trưởng nhà trường thông tin: “Năm nay số lượng học sinh lớp 9 tăng, áp lực thi cử chắc chắn lớn hơn. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học, bám sát cấu trúc đề thi của sở, đồng thời phối hợp với trường THPT trên địa bàn tổ chức thi thử để học sinh rèn luyện tâm lý, kỹ năng làm bài. Qua mỗi đợt thi thử, giáo viên phân tích kết quả, chỉ ra những hạn chế để điều chỉnh nội dung và phương pháp ôn tập phù hợp”.

Theo dự kiến, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 25/5/2026, sớm hơn năm trước khoảng một tuần. Ngày thi được đẩy lên khiến quỹ thời gian ôn tập của học sinh không còn nhiều, đòi hỏi các nhà trường phải chủ động, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch giảng dạy và ôn tập ngay từ đầu học kỳ II.

Theo dự kiến, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay diễn ra vào ngày 25/5.

Ông Đậu Quang Hồng - Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: “Ngay sau khi công bố môn thi thứ ba, sở đã tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của học kỳ II, đặc biệt là công tác ôn tập cho học sinh lớp 9. Chúng tôi đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể, khoa học, phù hợp với tình hình thực tế từng đơn vị, đảm bảo vừa hoàn thành chương trình, vừa dành thời gian hợp lý cho ôn luyện. Việc ôn tập phải bám sát cấu trúc đề thi, chuẩn kiến thức, kỹ năng, tránh dàn trải hoặc gây áp lực quá mức cho học sinh.

Cùng đó, ngành cũng chỉ đạo các trường khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống câu hỏi và đề thi tham khảo, tổ chức các kỳ thi thử nhằm giúp học sinh làm quen với không khí phòng thi, rèn kỹ năng phân bổ thời gian và xử lý các dạng bài. Đồng thời, tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm giữa giáo viên các trường, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và tư vấn tâm lý cho học sinh trong giai đoạn nước rút”.

Việc tăng gần 4.000 thí sinh, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh năm nay được dự báo sẽ nhiều áp lực và cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, sự chủ động từ ngành giáo dục, kế hoạch ôn tập bài bản của các nhà trường cùng quyết tâm của học sinh đang tạo nên tâm thế sẵn sàng cho một kỳ thi nghiêm túc, công bằng.