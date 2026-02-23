Hà Tĩnh thống nhất môn thi thứ 3 Kỳ thi vào lớp 10 THPT

(Baohatinh.vn) - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chọn môn thi thứ 3 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.
Chiều 23/2, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp lựa chọn môn thi, bài thi thứ 3 cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 – 2027.
Theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, các địa phương có thể lựa chọn hình thức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp.
Với hình thức thi tuyển, kỳ thi sẽ gồm môn Toán, Ngữ văn và môn thi thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp). Môn thi thứ 3 được lựa chọn từ các môn học được đánh giá bằng điểm số, đồng thời không được chọn một môn quá 3 năm liên tiếp.
Thông tư cũng quy định thời gian làm bài đối với từng môn thi, trong đó môn Ngữ văn 120 phút; môn Toán từ 90 đến 120 phút; môn thi thứ ba từ 60 đến 90 phút; bài thi tổ hợp từ 90 đến 120 phút.
Việc công bố môn thi thứ 3 được thực hiện sau khi kết thúc học kỳ I và không muộn hơn ngày 31/3 hằng năm.
Đại diện lãnh đạo các trường THCS trên địa bàn phát biểu ý kiến.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn và xu thế phát triển, các đại biểu tham dự cuộc họp cơ bản thống nhất lựa chọn môn tiếng Anh là môn thi thứ 3. Đồng thời, các ý kiến cũng tập trung thảo luận, góp ý về kế hoạch tuyển sinh, đề thi và phương án tổ chức thi thử nhằm bảo đảm chất lượng kỳ thi.
Kết luận cuộc họp, Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm thống nhất lựa chọn tiếng Anh là môn thi thứ 3 trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 – 2027. Việc lựa chọn này thể hiện định hướng nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở cấp THCS, tạo nền tảng vững chắc cho học sinh khi bước vào bậc THPT, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong giai đoạn mới.
Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị các phòng chuyên môn thuộc sở, UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục tích cực tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; các nhà trường chủ động tổ chức ôn tập, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, chất lượng và đạt kết quả tốt.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 – 2027 tại Hà Tĩnh sẽ gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Sở GD&ĐT Hà Tĩnh lựa chọn Tiếng Anh là môn thi thứ 3 trong kỳ thi quan trọng này.
