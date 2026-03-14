Lịch nghỉ Giỗ Tổ và lễ 30/4-1/5 của sinh viên: Có trường tới 9 ngày

Đứng đầu danh sách các trường có kỳ nghỉ dài nhất tính đến thời điểm hiện tại là Trường Đại học Gia Định (GDU) tại TPHCM.

Theo thông báo từ nhà trường, sinh viên sẽ được nghỉ lễ kéo dài từ ngày 26/4 đến hết ngày 3/5. Nếu tính cả ngày thứ bảy (25/4) trước đó, sinh viên GDU sẽ có tổng cộng 9 ngày nghỉ liên tiếp.

Sinh viên Trường Đại học Gia Định được nghỉ lễ kéo dài 9 ngày (Ảnh: GDU).

Giải thích về quyết định này, ThS.LS Trịnh Hữu Chung, Phó Hiệu trưởng GDU, chia sẻ đa phần sinh viên của trường đến từ các tỉnh thành xa. Đặc thù của GDU là đào tạo 3 học kỳ/năm để các em có thể tốt nghiệp trong vòng 3 năm, do đó kỳ nghỉ hè thường ngắn hơn bình thường.

“Nhà trường hiểu được mong mỏi của sinh viên, vì vậy việc bố trí kỳ nghỉ lễ dài đợt này là cơ hội để các em về quê thăm gia đình, giải quyết việc cá nhân hoặc đi làm thêm tích lũy kinh nghiệm và thu nhập", ông Chung nói.

Cũng theo ông Trịnh Hữu Chung, quyết định này sẽ không làm gián đoạn chương trình đào tạo chung: "Trong mỗi học kỳ, nhà trường đều chủ động có sẵn tuần dự phòng. Sau kỳ nghỉ, chúng tôi sẽ sắp xếp lịch học bù khoa học để sinh viên vẫn đảm bảo được khối lượng kiến thức theo đúng tiến độ".

Sinh viên GDU sẽ quay trở lại giảng đường vào thứ hai, ngày 4/5.

Không nghỉ trọn gói như GDU, Trường Đại học Ngoại thương lại chọn phương án linh hoạt để đảm bảo tiến độ chương trình nhưng vẫn tạo điều kiện cho sinh viên.

Cụ thể, bên cạnh các ngày nghỉ chính thức (Giỗ Tổ vào 26-27/4 và lễ 30/4-1/5), nhà trường quyết định chuyển toàn bộ các lớp học trực tiếp trong 2 ngày thứ ba (28/4) và thứ tư (29/4) sang hình thức học trực tuyến.

Giải pháp này nhận được sự ủng hộ lớn từ sinh viên, bởi các bạn có thể học tập từ xa, ngay tại quê nhà hoặc điểm du lịch mà không cần phải có mặt tại trường.

Tổng số thời gian nghỉ lễ và học trực tuyến cũng đến 9 ngày.

Trong khi đó, nhiều trường chia thành 2 đợt nghỉ. Tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 rơi vào chủ nhật 26/4 nên toàn trường được nghỉ bù vào thứ hai 27/4.

Như vậy, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên được nghỉ 2 ngày liên tiếp từ 26 đến 27/4.

Đối với dịp 30/4 và 1/5, nhà trường thông báo lịch nghỉ từ thứ năm 30/4 đến hết chủ nhật 3/5, tổng cộng 4 ngày liên tục.

Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM có 2 đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (Ảnh minh hoạ: IUH).

Nhà trường yêu cầu Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan chủ động bố trí kế hoạch dạy bù, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo chung. Đồng thời, các đơn vị như phòng dịch vụ, quản lý ký túc xá, các cơ sở và phân hiệu được yêu cầu bố trí lực lượng trực trong thời gian nghỉ lễ để đảm bảo hoạt động cần thiết.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM cũng thông báo lịch nghỉ lễ thành 2 đợt. Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ 26/4 đến hết 27/4 và kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 nghỉ từ 30/4 đến hết 1/5.

Trong khi đó, Trường Đại học Công nghệ Đông Á cho sinh viên và học viên cao học nghỉ từ ngày 27/4 đến hết ngày 1/5. Nếu tính cả chủ nhật trước đó, tổng thời gian nghỉ kéo dài khoảng 6 ngày. Sinh viên quay trở lại học tập từ 2/5.

Năm 2026, do Giỗ Tổ Hùng Vương trùng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều trường sắp xếp lịch nghỉ bù hoặc điều chỉnh lịch học, khiến sinh viên có kỳ nghỉ khá dài vào cuối tháng 4, đầu tháng 5.

Theo các trường, việc công bố lịch nghỉ sớm nhằm giúp sinh viên chủ động kế hoạch học tập, di chuyển và tham gia các hoạt động cá nhân trong dịp lễ.