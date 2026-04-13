Tôi dạy trẻ vẽ tranh về ngày Giải phóng miền Nam

Tôi dạy trẻ vẽ tranh về ngày Giải phóng miền Nam
Tác giả: Nguyễn Liễu - Quỳnh Trang
13/04/2026 14:47
Tôi là Đặng Thị Hiền (SN 1987, trú tại tổ dân phố Kỳ Phong, phường Hà Huy Tập). Với 14 năm đứng lớp dạy vẽ, mỗi dịp lễ trọng đại của đất nước, tôi lại cùng các em nhỏ thực hành vẽ tranh theo chủ đề. Hôm nay, tôi dạy các em vẽ về ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975)
Trước khi bắt đầu buổi học, tôi chuẩn bị chu đáo nội dung và dụng cụ vẽ, giúp các em tự do sáng tạo.
Hôm nay, lớp học của tôi có 12 học viên trong độ tuổi từ 5 đến 15. Trong quá trình học vẽ, các em luôn chủ động kết nối, trò chuyện, chia sẻ ý tưởng và sẵn sàng giúp đỡ nhau.
Ở công đoạn đầu tiên, các em sẽ tiến hành phác họa tranh bằng bút chì. Trong quá trình đó, tôi luôn theo sát, kịp thời chỉnh sửa về bố cục, tỷ lệ hay đường nét, giúp các em hoàn thiện bản phác thảo một cách ưng ý.
Không gian lớp học được trang trí bằng nhiều bức vẽ đã hoàn thiện của học viên, tạo nên một “thư viện thị giác” nhỏ đầy màu sắc. Tôi gợi ý các em quan sát, tham khảo từ đó vận dụng linh hoạt vào bài vẽ của mình.
Việc chọn màu luôn mang lại nhiều hứng thú bởi đây là lúc ý tưởng dần được “hiện thực hóa” một cách rõ ràng nhất. Từng gam màu góp phần tô điểm, làm nổi bật nội dung và giúp tác phẩm trở nên sinh động. Với chủ đề về dịp 30/4, các gam màu đỏ, vàng, xanh, cam… được sử dụng chủ đạo.
Đồng hành cùng tôi trong buổi học hôm nay có bạn trợ giảng Nguyễn Thị Ngọc (SN 2003, phường Vũng Áng). Với sự phối hợp giữa chúng tôi, việc hướng dẫn và theo dõi từng em trở nên thuận lợi hơn.
Những bức tranh về ngày Giải phóng miền Nam 30/4 dần hiện lên rõ nét với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, người chiến sĩ... Màu sắc được các em lựa chọn tươi sáng, bố cục hài hòa, từng chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng.
Trong buổi học hôm nay, chúng tôi hoàn thành khoảng 12 bức tranh. Đa số các em theo học ở lớp trên 1 năm nên đã quen với cách thể hiện ý tưởng, nhờ vậy tiến độ hoàn thành bài khá đồng đều.
Sau khi các em hoàn thiện và chỉnh sửa bài vẽ, chúng tôi chuyển sang công đoạn sấy tranh. Vì màu còn ướt dễ bị lem, tôi sử dụng máy sấy để làm khô bề mặt, giúp tác phẩm giữ nguyên màu sắc và độ sắc nét.
Tiếp đó, tôi hướng dẫn các em thuyết trình về bức tranh mình đã vẽ, giúp các em tự tin hơn trong việc trình bày ý tưởng và câu chuyện phía sau tác phẩm. Đây cũng là cách để các em có cơ hội tìm hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa của ngày 30/4.
Đối với những tác phẩm xuất sắc, tôi lựa chọn trưng bày ở vị trí nổi bật trong lớp hoặc gửi tham gia các cuộc thi phù hợp. Điều này nhằm khích lệ tinh thần sáng tạo và thêm động lực để các em phát huy khả năng hội họa.
Sau mỗi buổi học, chúng tôi đều chụp lại bài vẽ của học sinh và đưa ra những nhận xét cụ thể, giúp phụ huynh nắm bắt rõ quá trình học tập của con.
Đây là hai bức tranh ấn tượng trong buổi học hôm nay. Màu sắc được phối hợp hài hòa, tinh tế, bố cục rõ ràng, cân đối và có điểm nhấn. Đặc biệt, các em đã thể hiện được sự sáng tạo riêng trong cách xử lý chi tiết, khiến mỗi bức tranh đều mang một cảm xúc và dấu ấn riêng rất đáng ghi nhận.
Những tác phẩm về chủ đề ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ thể hiện tư duy sáng tạo của học viên mà còn là kênh giáo dục trực quan, giúp các em hiểu hơn về lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và ý thức trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.
Với tôi, dạy vẽ không đơn thuần là một công việc mà là hành trình đồng hành cùng các em trên con đường khám phá và nuôi dưỡng tình yêu hội họa. Mỗi nét vẽ, mỗi mảng màu đều có sự hướng dẫn tỉ mỉ của cô và tinh thần học hỏi không ngừng của trò, góp phần tạo nên những sản phẩm giàu cảm xúc.
Học Bác để tận hiến suốt đời
Tôi dạy trẻ vẽ tranh về ngày Giải phóng miền Nam
Miệt mài làm việc xuyên lễ, sẵn sàng phục vụ người dân
Công nhân, người lao động Hà Tĩnh tiên phong bước vào kỷ nguyên mới
Truyền thông thế giới đưa tin đậm nét về đại lễ 30/4 của Việt Nam
7 lưu ý bảo vệ sức khỏe khi đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ
Hà Tĩnh công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027
Giúp học sinh lớp 5 hoàn thiện kỹ năng, tự tin chuyển cấp
Chọn ngành, chọn nghề: Theo xu hướng hay theo năng lực?
Thi vào lớp 10: Làm thế nào để giảm áp lực?
8 học sinh Hà Tĩnh sẽ tham dự vòng chung kết Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi toàn quốc
Nữ sinh miền núi Hà Tĩnh bật mí hành trình chinh phục SAT
Khơi dậy tinh thần sáng tạo, đam mê khởi nghiệp cho học sinh THPT
Bộ GD&ĐT thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính