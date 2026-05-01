Giữ nhịp sản xuất trong kỳ nghỉ lễ

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 duy trì nhịp sản xuất trong ngày thường, vận hành liên tục các tổ máy.

Với đặc thù của ngành điện – lĩnh vực không cho phép ngắt quãng, trong những ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Khu kinh tế Vũng Áng) vẫn duy trì hoạt động ổn định như ngày thường. Không khí làm việc diễn ra khẩn trương, nghiêm túc ở tất cả các bộ phận. Từ phòng điều khiển trung tâm đến vị trí ngoài hiện trường, các kíp trực được bố trí đầy đủ, đảm bảo 2 tổ máy vận hành liên tục, an toàn, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Anh Dương Thanh Lâm – Phân xưởng vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 chia sẻ: "Làm việc trong những ngày lễ của đất nước vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào của những kỹ sư ngành điện. Dù không có nhiều thời gian sum họp cùng gia đình như nhiều ngành nghề khác, nhưng chúng tôi luôn xác định rõ vai trò của mình, nỗ lực đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, góp phần giữ vững nguồn điện phục vụ sản xuất và đời sống của người dân".

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 triển khai đồng bộ giải pháp, đảm bảo các tổ máy vận hành liên tục, an toàn, hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Mậu Cảm – Phó Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1: Tập thể cán bộ, công nhân viên nhà máy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung duy trì sản xuất an toàn, ổn định và hiệu quả. Với đặc thù vận hành liên tục, chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thiết bị; bảo trì, bảo dưỡng máy móc nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ phát sinh. Lũy kế 4 tháng đầu năm, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 hòa lưới quốc gia 2,6 tỷ kWh, tạo tiền đề vững chắc để sớm cán đích mục tiêu sản lượng điện thương mại đạt trên 6,5 tỷ kWh trong năm 2026.

Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh tăng nguồn cung 20-30% trong dịp lễ để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Không chỉ lĩnh vực điện, hoạt động kinh doanh xăng dầu – một "mắt xích" quan trọng của nền kinh tế – cũng được duy trì liên tục trong dịp nghỉ lễ. Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh (phường Thành Sen) đã chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh dịp lễ từ sớm với mục tiêu xuyên suốt là không để gián đoạn nguồn cung trong bất kỳ thời điểm nào. Toàn bộ hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn đều duy trì hoạt động 24/24 giờ.

Cùng đó, công tác dự trữ, điều phối nguồn hàng được đơn vị triển khai linh hoạt, sát với diễn biến nhu cầu thị trường, đặc biệt trong bối cảnh lưu lượng phương tiện và nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tăng cao trong dịp nghỉ lễ. Qua đó, góp phần đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, cũng như duy trì nhịp độ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

100% cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh hoạt động ổn định dịp lễ.

Ông Trương Doãn Đức – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh cho biết: “Nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo nguồn cung hàng hóa và bố trí lực lượng lao động hợp lý để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Công ty đã chủ động xây dựng phương án nguồn hàng từ hơn hai tuần trước, tăng 20–30% nguồn cung so với thời điểm bình thường nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hiện nay, toàn bộ 81 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn đều hoạt động ổn định, thông suốt. Cán bộ, người lao động được đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định, đồng thời được hưởng các khoản phụ cấp khi làm việc trong ngày lễ. Cùng đó, chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, nhất là công tác phòng cháy, chữa cháy và đảm bảo an toàn tài chính tại tất cả các cửa hàng”.

Các doanh nghiệp duy trì nhịp sản xuất kinh doanh, đảm bảo không gián đoạn chuỗi sản xuất và cung ứng.

Bên cạnh các doanh nghiệp làm việc xuyên 4 ngày nghỉ lễ, nhiều doanh nghiệp sản xuất, chế biến trên địa bàn linh hoạt bố trí kế hoạch làm việc phù hợp nhằm vừa đảm bảo tiến độ đơn hàng, vừa tạo điều kiện cho người lao động nghỉ ngơi. Song song với duy trì sản xuất, các doanh nghiệp cũng đặc biệt quan tâm đến chế độ, chính sách cho người lao động làm việc trong dịp lễ. Nhiều đơn vị thực hiện đầy đủ chế độ lương, thưởng theo quy định, đồng thời có thêm các khoản hỗ trợ, động viên kịp thời, góp phần tạo tâm lý phấn khởi, yên tâm làm việc cho người lao động.

Ông Phan Trí Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (cụm công nghiệp Đức Thọ) cho biết: “Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5, công ty thực hiện nghỉ 2 ngày và làm việc 2 ngày để đảm bảo tiến độ các đơn hàng cho đối tác. Công ty cũng đảm bảo đầy đủ các chế độ lương, thưởng trong dịp lễ nhằm động viên người lao động yên tâm làm việc”.

Công ty CP Bao bì Sông La Xanh bố trí nhân lực một cách linh hoạt để đảm bảo tiến độ các đơn hàng.

Việc duy trì sản xuất, kinh doanh xuyên lễ của cộng đồng doanh nghiệp không đơn thuần là đảm bảo kế hoạch riêng của từng đơn vị, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với nền kinh tế chung. Sự chủ động của các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững chuỗi cung ứng, ổn định thị trường và phục vụ tốt nhu cầu của người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.