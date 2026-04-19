Hà Tĩnh giành giải nhất Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc

Chiều 19/4, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức bế mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026. Đoàn Hà Tĩnh xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn.

Hội thao diễn ra từ ngày 14 – 19/4, quy tụ 33 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố với 728 vận động viên tham gia, tranh tài ở nhiều nội dung gắn với yêu cầu huấn luyện và rèn luyện kỹ năng quốc phòng.

Đoàn Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm tại lễ bế mạc.

Tham dự hội thao, đoàn Hà Tĩnh có 19 học sinh tham gia ở các nội dung: hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh; điều lệnh đội ngũ; tháo, lắp súng tiểu liên AK; vận dụng các tư thế vận động trên chiến trường; bắn súng tiểu liên AK; băng bó, cấp cứu và chuyển thương; ném lựu đạn; chạy vũ trang 800m...

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần thi đấu nghiêm túc, đoàn kết và quyết tâm cao, ở nội dung tập thể, đoàn Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả ấn tượng: giành giải nhất toàn quốc ở nội dung chạy vũ trang và nội dung vận dụng các tư thế vận động trên chiến trường; giải nhì nội dung ném lựu đạn trúng đích; giải ba ở các nội dung điều lệnh đội ngũ; các giải khuyến khích ở những nội dung lý thuyết hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh, tháo lắp súng và băng bó, chuyển thương.

Ở nội dung cá nhân, đoàn Hà Tĩnh có 12 lượt học sinh đạt giải, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 7 giải khuyến khích. Những kết quả này góp phần giúp đoàn Hà Tĩnh xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn tại hội thao.