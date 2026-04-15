Tuyển sinh năm học 2026-2027 tại iSchool Hà Tĩnh: Hấp dẫn chính sách, đột phá chương trình

Mở rộng cơ hội với nhiều chính sách học bổng giá trị

Thực hiện kế hoạch năm học 2026-2027, Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh dự kiến tuyển sinh 465 học sinh ở các cấp học.

Trong đó, bậc mầm non tuyển 175 trẻ ở các độ tuổi; bậc tiểu học tuyển 5 lớp 1 với 140 học sinh, đồng thời bổ sung 20 học sinh từ lớp 2 đến lớp 5; bậc THCS tuyển 2 lớp 6 với 60 học sinh và bổ sung 10 học sinh các khối từ 7 đến 9; bậc THPT tuyển 2 lớp 10 với 60 học sinh.

Điểm nổi bật trong mùa tuyển sinh năm nay là hệ thống chính sách ưu đãi đa dạng, với tổng giá trị hỗ trợ tài chính lên tới hơn 2 tỷ đồng mỗi năm. Trong đó, chương trình học bổng tài năng dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 có mức hỗ trợ lên tới 100% học phí, không chỉ ghi nhận thành tích học tập mà còn tạo điều kiện phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng lực nổi trội.

Các chính sách khuyến khích mở rộng cơ hội cho học sinh tiếp cận môi trường hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, gói học bổng đồng hành dài hạn với ưu đãi lên đến 25% học phí xuyên suốt cả cấp học, giúp phụ huynh chủ động xây dựng lộ trình học tập ổn định, bền vững cho con em. Các chính sách linh hoạt khác tiếp tục được triển khai, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của nhà trường với phụ huynh và học sinh.

Chia sẻ về định hướng này, thầy Trần Hải Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn tạo điều kiện tối đa để học sinh Hà Tĩnh được tiếp cận môi trường giáo dục tiên tiến. Học bổng không chỉ là hỗ trợ tài chính mà còn là động lực để các em phát huy năng lực, tự tin vươn xa và hiện thực hóa ước mơ trong tương lai.”

Chương trình đào tạo hiện đại – nền tảng hội nhập vững chắc

Không chỉ tạo sức hút từ chính sách tuyển sinh, iSchool Hà Tĩnh còn ghi dấu ấn với chương trình giáo dục được xây dựng theo định hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, chú trọng phát triển toàn diện kiến thức, kỹ năng và phẩm chất học sinh.

Ở bậc mầm non, trẻ được phát triển đồng bộ 8 lĩnh vực, tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến như học qua trải nghiệm, đa giác quan, lấy trẻ làm trung tâm. Đặc biệt, việc tiếp xúc tiếng Anh từ sớm (6-10 tiết/tuần) cùng giáo viên Việt Nam và nước ngoài giúp trẻ hình thành phản xạ ngôn ngữ tự nhiên ngay từ những năm đầu đời.

Ở bậc tiểu học, chương trình được thiết kế theo định hướng hội nhập, tăng cường Toán, Tiếng Việt và đặc biệt là Tiếng Anh Cambridge với 11 tiết/tuần. Học sinh không chỉ phát triển toàn diện 4 kỹ năng ngôn ngữ mà còn được học Toán, Khoa học bằng tiếng Anh, từng bước hình thành tư duy học thuật và khả năng sử dụng ngôn ngữ trong học tập.

Các chương trình bổ trợ như: Âm nhạc LCM, Kiến tạo doanh nhân trẻ (JA), Tin học ICT cùng hệ thống hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ đa dạng góp phần phát triển năng khiếu, tư duy sáng tạo và kỹ năng sống cho học sinh.

Chương trình song ngữ quốc tế - dấu ấn năm học mới

Điểm nhấn nổi bật trong năm học 2026-2027 là việc iSchool Hà Tĩnh chính thức triển khai chương trình song ngữ quốc tế - bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo.

Với thời lượng lên tới 16 tiết liên quan Tiếng Anh/tuần gồm: Tiếng Anh, Toán và Khoa học bằng tiếng Anh, học sinh học bằng ngôn ngữ thông qua các môn Toán, Khoa học theo phương pháp giảng dạy tích hợp nội dung và ngôn ngữ CLIL (Content and Language Integrated Learning). Chương trình được xây dựng trên nền tảng của Bộ GD&ĐT, kết hợp các chuẩn quốc tế như Cambridge của Anh, Common Core State Standards của Mỹ, CEFR của Châu Âu, giúp học sinh phát triển tư duy học thuật, khả năng phản biện và trình bày bằng tiếng Anh một cách tự tin.

Phát triển toàn diện ở bậc THCS - THPT

Ở bậc THCS, THPT, iSchool Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh chương trình hội nhập với Tiếng Anh chuẩn Cambridge (8-11 tiết/tuần), kết hợp phương pháp học qua dự án, thuyết trình và ứng dụng công nghệ, giúp học sinh nâng cao năng lực ngôn ngữ và tư duy độc lập.

Song song đó, các chương trình: Tiếng Trung, Kiến tạo doanh nhân trẻ (JA), Khoa học – công nghệ (STEAM/Robotics) và Âm nhạc quốc tế được triển khai bài bản, mở rộng cơ hội phát triển năng lực cá nhân và định hướng nghề nghiệp. Hệ thống câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa và giáo dục thể chất phong phú tiếp tục là điểm cộng, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ, kỹ năng và thể chất.

Với triết lý giáo dục khai phóng và những bước đi đột phá, iSchool Hà Tĩnh không chỉ là nơi truyền thụ tri thức mà còn là môi trường nuôi dưỡng những thế hệ học sinh tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng bước ra thế giới.

Phụ huynh và học sinh quan tâm có thể liên hệ nhà trường để được tư vấn và đăng ký xét học bổng.

Links đăng ký tư vấn nhập học năm học 2026-2027: https://forms.cloud.microsoft/r/qZi8542s5r

Hotline: 02397 306 268 | 0919 717 586 (mầm non) I 0911 717 586 (tiểu học, THCS & THPT)

Website: https://ischool.vn/ischool-ha-tinh/

Fanpage: https://www.facebook.com/iSchoolHaTinh

TikTok: www.tiktok.com/@ischool_hatinh