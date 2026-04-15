Bổ sung thiết bị làm mát, linh hoạt điều chỉnh giờ học

Tại Trường THCS Trung Lương (phường Bắc Hồng Lĩnh), để đảm bảo sức khỏe cho gần 450 học sinh, thời gian qua, nhà trường đã linh hoạt bố trí thời gian vào học. Theo đó, buổi sáng học sinh vào học sớm hơn 15 phút, buổi chiều kết thúc muộn hơn 15 phút.

Trường THCS Trung Lương điều chỉnh giờ học theo mùa, đảm bảo sức khoẻ cho học sinh.

Em Nguyễn Như Nguyệt (lớp 9A, Trường THCS Trung Lương) chia sẻ: “Việc bố trí thời gian hợp lý giúp chúng em ra về sớm hơn, buổi trưa có thời gian nghỉ ngơi dài hơn. Giờ giấc sinh hoạt thoải mái nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch học tập khiến chúng em rất yên tâm”.

Không chỉ điều chỉnh thời gian học, Trường THCS Trung Lương còn chú trọng cải thiện điều kiện học tập. Các lớp học được vệ sinh thường xuyên, đảm bảo thông thoáng, khuôn viên trường được phong quang sạch sẽ để phòng ngừa dịch bệnh mùa nắng nóng. Cùng đó, nhà trường phối hợp với hội phụ huynh bổ sung thêm quạt mát, nước uống, góp phần giúp học sinh học tập trong điều kiện tốt hơn.

Các lớp học ở Trường THCS Trung Lương được bổ sung thêm quạt mát.

Thầy Nguyễn Xuân Kỳ – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trung Lương cho biết: “Nhà trường đặc biệt quan tâm học sinh lớp 9 đang trong giai đoạn ôn thi. Ngoài bố trí phòng học thoáng mát vào buổi chiều, chúng tôi cân đối thời gian học, nghỉ hợp lý, đồng thời chỉ đạo giáo viên theo dõi sát sức khỏe học sinh, nhắc nhở các em uống đủ nước, hạn chế hoạt động ngoài trời, chủ động phòng tránh các bệnh mùa nắng nóng”.

Tại Trường Tiểu học Ngô Đức Kế (xã Can Lộc) - nơi có hơn 1.200 học sinh, công tác chống nóng cũng được triển khai linh hoạt, hiệu quả. Bên cạnh sự hỗ trợ của hội phụ huynh trong việc tăng cường quạt mát ở các lớp, nhà trường còn lắp đặt thêm hệ thống ri đô, rèm che tại các cửa sổ để giảm nhiệt trong phòng học. Các hoạt động tập thể được sắp xếp hợp lý, hạn chế tổ chức ngoài trời vào thời điểm nắng gắt.

Hoạt động sinh hoạt đội của Trường Tiểu học Ngô Đức Kế được thực hiện trong lớp, các phòng học được lắp thêm rèm che.

Cô Vũ Thị Hải Yến (Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Ngô Đức Kế) cho biết: “Đối với các hoạt động tập trung, chúng tôi ưu tiên tổ chức vào sáng sớm khi thời tiết còn dịu mát; các hoạt động sinh hoạt sao, sinh hoạt chi đội được bố trí trong phòng học. Qua đó, nhà trường vừa đảm bảo sức khỏe cho học sinh, vừa tạo không khí học tập, sinh hoạt vui tươi, thoải mái”.

Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, bậc học mầm non cũng siết chặt công tác bán trú, thay đổi thực đơn phù hợp với điều kiện thời tiết. Tại Trường Mầm non Phố Châu (xã Hương Sơn) - nơi có 165 học sinh bán trú, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa nắng nóng được nhà trường đặc biệt chú trọng. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu, tiếp nhận thực phẩm đến chế biến, bảo quản đều được kiểm soát chặt chẽ, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

Trường Mầm non Phố Châu tăng cường các biện pháp chống nắng cho học sinh.

Cô Nguyễn Thị Hồng Sa – Hiệu trưởng Trường Mầm non Phố Châu cho biết: “Mặc dù từ đầu năm học, nhà trường đã ký kết hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm uy tín, đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, song hằng ngày, thực phẩm nhập vào vẫn được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo tươi, ngon. Thời điểm trên địa bàn xuất hiện dịch bệnh ở đàn lợn, chúng tôi đã tạm dừng sử dụng thịt lợn trong bữa ăn, thay thế bằng các thực phẩm khác như thịt gà, bò, tôm, cá... Thực đơn cũng được điều chỉnh linh hoạt theo mùa, ưu tiên các món ăn thanh mát, dễ tiêu hóa, đủ dinh dưỡng, phù hợp với thời tiết nắng nóng, góp phần giúp trẻ ăn ngon miệng, phát triển khỏe mạnh”.

Tại các bếp ăn bán trú, công tác vệ sinh an toàn, đảm bảo sức khoẻ cho học sinh được chú trọng.

Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đã chủ động chỉ đạo các trường triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thích ứng nhằm đảm bảo điều kiện học tập, an toàn sức khoẻ cho học sinh. Ông Phan Khắc Nghệ – Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD&ĐT) cho biết: “Ngành đã yêu cầu các nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng, chống nắng nóng cho học sinh và phụ huynh, đồng thời chủ động điều chỉnh thời gian học tập phù hợp theo mùa. Cùng đó, các cơ sở giáo dục cần quan tâm đầu tư, bổ sung hệ thống quạt mát, nước uống, đảm bảo môi trường học tập thông thoáng, an toàn. Đặc biệt, việc chăm lo cho học sinh cuối cấp cần được chú trọng để vừa bảo vệ sức khỏe, vừa đảm bảo hiệu quả ôn tập trong giai đoạn cao điểm chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng”.