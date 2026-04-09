Lập rào chắn ngăn ngừa thực phẩm “bẩn” len vào bếp ăn bán trú

Trước thông tin gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi bị tuồn ra thị trường, thậm chí có nguy cơ xâm nhập vào bếp ăn trường học tại Hà Nội, vấn đề an toàn thực phẩm học đường một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo. Trong bối cảnh đó, các trường học có tổ chức bán trú trên địa bàn Hà Tĩnh đang đồng loạt siết chặt việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn.

Tại Trường Tiểu học Nam Hà (phường Thành Sen), quy trình kiểm thực ba bước được thực hiện nghiêm túc và xuyên suốt, gồm: kiểm tra nguyên liệu đầu vào; giám sát trong quá trình chế biến; kiểm tra trước khi đưa thực phẩm đến học sinh. Đây được xem là “hàng rào kỹ thuật” quan trọng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ thực phẩm không đảm bảo lọt vào bữa ăn bán trú.

Cán bộ, nhân viên Trường Tiểu học Nam Hà kiểm soát nguồn thực phẩm đầu vào.

Mỗi buổi sáng, nhà trường bố trí 3 cán bộ, nhân viên trực tiếp kiểm tra, giám sát thực phẩm từ các nhà cung cấp như đối chiếu giấy tờ, hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ, thời gian nhập hàng… Cách làm này giúp giảm thiểu rủi ro từ khâu đầu vào - vốn được xem là mắt xích dễ bị “buông lỏng” nếu thiếu giám sát chặt chẽ.

Quá trình nhập thực phẩm tại Trường Tiểu học Nam Hà được ghi chép cẩn thận.

Bà Nguyễn Thị Nữ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hà cho biết: “Việc đảm bảo an toàn thực phẩm không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là trách nhiệm đối với sức khỏe học sinh. Đặc biệt, nhà trường yêu cầu phải quan sát kỹ khi nhận thực phẩm, ngâm, rửa thật kỹ rồi mới đưa vào chế biến. Các dụng cụ phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm".

Sự tận tâm, trách nhiệm trong từng khâu chế biến là yếu tố quan trọng để đảm bảo bữa ăn an toàn cho trẻ.

Khâu lưu mẫu thức ăn theo quy định của Bộ Y tế cũng được các trường học chú trọng. Mỗi mẫu thức ăn sau khi chế biến và sử dụng đều được lưu giữ tối thiểu 24 giờ, kèm theo đầy đủ thông tin như về thời gian, tên món ăn... Đây không chỉ là quy định bắt buộc mà còn là cơ sở pháp lý quan trọng để xử lý kịp thời nếu có sự cố phát sinh.

Thức ăn, đồ uống của các em học sinh được lưu mẫu tối thiểu 24 giờ.

Trường Mầm non Cẩm Quang (xã Cẩm Xuyên) hiện có 320 học sinh ăn bán trú. Khu bếp ăn của nhà trường được thiết kế theo nguyên tắc một chiều, đảm bảo tách biệt hoàn toàn các khu vực tiếp nhận, sơ chế, chế biến và chia thức ăn. Quy trình này không chỉ đảm bảo tính khoa học mà còn là “lá chắn” quan trọng để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

Nhà trường cũng chú trọng xây dựng thực đơn đa dạng, cân đối dinh dưỡng và điều chỉnh linh hoạt theo mùa, giúp trẻ hấp thu tốt hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ thực phẩm bị biến chất trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Khu vực bếp ăn được bố trí gọn gàng, ngăn nắp, tránh việc lây nhiễm chéo.

Cô Đậu Thị Chức – Hiệu trưởng Trường Mầm non Cẩm Quang cho biết, nhà trường có 6 nhân viên cấp dưỡng được ký hợp đồng. Trong quá trình làm việc, chúng tôi yêu cầu các nhân viên này thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh cá nhân như đeo găng tay, tạp dề, khẩu trang... nhằm đảm bảo không có bất kỳ yếu tố nào gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng bữa ăn.

Việc tổ chức bữa ăn bán trú ở Trường Mầm non Cẩm Quang được thực hiện bài bản.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản 1602/BGDĐT-HSSV về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cũng đã có văn bản về việc đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non trong tình hình dịch bệnh và thời tiết nắng nóng.

Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Công tác học sinh, sinh viên (Sở GD&ĐT), trên địa bàn tỉnh có 100% trường mầm non và 21% trường tiểu học tổ chức ăn bán trú. Trước thông tin liên quan đến việc sử dụng thực phẩm bẩn tại một số trường học trên địa bàn toàn quốc, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức ăn bán trú thực hiện nghiêm các quy định về thu mua, chế biến thực phẩm. Đặc biệt, quán triệt rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục và cá nhân liên quan trong đảm bảo an toàn thực phẩm tại tất cả các khâu. Thời gian tới, ngành tiếp tục phối hợp với ngành y tế và các đơn vị liên quan tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện của các nhà trường nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bữa ăn của học sinh”.