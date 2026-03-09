Hotline: 02393.693.427
Giáo viên mầm non được giảm 30 phút đứng lớp, thời gian đến trường của trẻ có thay đổi?

Thuý Ngọc
(Baohatinh.vn) - Từ ngày 4/3/2026, theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, giáo viên mầm non được giảm 30 phút đứng lớp mỗi ngày. Thông tin này khiến nhiều phụ huynh băn khoăn liệu thời gian đến trường của trẻ có thay đổi?

Ngay sau khi quy định giảm 30 phút đứng lớp mỗi ngày đối với giáo viên mầm non có hiệu lực, nhiều phụ huynh bày tỏ sự quan tâm về khả năng thay đổi thời gian đến trường của trẻ. Bởi với nhiều gia đình, việc đưa con đi học gắn chặt với lịch làm việc hằng ngày.

bqbht_br_12.jpg
Theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, giáo viên mầm non được giảm 30 phút đứng lớp mỗi ngày. Trong ảnh: Giờ học của học sinh Trường Mầm non Phù Việt, xã Việt Xuyên.

Là công nhân tại một xí nghiệp may ở phường Thành Sen, chị Nguyễn Thị Hồng (trú xã Mai Phụ) khá băn khoăn khi nghe thông tin giáo viên mầm non được giảm 30 phút đứng lớp mỗi ngày. Chị Hồng chia sẻ: “Chồng xa nhà, tôi đi làm theo giờ quy định của xí nghiệp nên khi nghe quy định mới, tôi lo không biết nhà trường có điều chỉnh giờ giấc, cho trẻ đến muộn hoặc đón sớm hơn không. Nếu thay đổi khung giờ như vậy thì phụ huynh sẽ rất khó sắp xếp công việc để đưa đón con”.

Cùng chung nỗi băn khoăn, chị Nguyễn Thị Thảo – cán bộ xã Trường Lưu lo lắng: “Thời gian đưa đón con đến trường hằng ngày đã được gia đình sắp xếp phù hợp với giờ làm việc. Vì vậy, khi nghe thông tin giáo viên được giảm thời gian đứng lớp, tôi cũng lo lắng không biết lịch sinh hoạt của các cháu ở trường có bị thay đổi hay không”.

Chia sẻ với những băn khoăn của phụ huynh, nhiều trường mầm non cho biết, quy định mới chỉ điều chỉnh định mức giờ dạy trực tiếp của giáo viên, trong khi khung thời gian hoạt động chung của nhà trường vẫn được giữ ổn định. Vì vậy, các cơ sở giáo dục sẽ chủ động sắp xếp lại lịch làm việc của giáo viên để bảo đảm các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và học tập của trẻ diễn ra bình thường.

bqbht_br_14.jpg
bqbht_br_13.jpg
Việc giảm giờ làm mỗi ngày cho giáo viên mầm non không ảnh hưởng đến giờ giấc đưa, đón trẻ.

Cô Nguyễn Thị Thúy Anh – Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Phù Việt khẳng định: “Việc giảm 30 phút đứng lớp không đồng nghĩa với việc trẻ đến trường muộn hơn hay thay đổi lịch sinh hoạt trong ngày. Nhà trường sẽ chủ động sắp xếp thời gian làm việc của giáo viên một cách hợp lý để vẫn bảo đảm việc đón trẻ đúng giờ và tổ chức đầy đủ các hoạt động chăm sóc, học tập, vui chơi cho các cháu. Vì vậy, phụ huynh có thể yên tâm đưa con đến trường để đi làm như bình thường”.

Ở góc độ quản lý ngành, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cũng khẳng định việc điều chỉnh này không làm ảnh hưởng đến thời gian sinh hoạt của trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Ông Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng phòng Giáo dục mầm non – công tác học sinh, sinh viên (Sở GD&ĐT Hà Tĩnh) cho biết: “Quy định giảm 30 phút đứng lớp mỗi ngày nhằm phù hợp hơn với đặc thù công việc của giáo viên mầm non, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên có thêm thời gian chuẩn bị chuyên môn, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Căn cứ vào điều kiện thực tế về đội ngũ và số lượng trẻ ở từng trường, hiệu trưởng các trường sẽ chủ động, linh hoạt bố trí thời gian làm việc, bảo đảm đúng quy định nhưng vẫn duy trì ổn định các hoạt động đón trả trẻ, chăm sóc và giáo dục trẻ, không gây xáo trộn đối với phụ huynh”.

bqbht_br_15.jpg
Thời gian sinh hoạt của trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non vẫn giữ nguyên như trước.

Hiện tại, phòng chuyên môn của sở cũng đang trong quá trình nghiên cứu, tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để các cơ sở giáo dục mầm non triển khai thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và nhà trường.

Như vậy, việc giảm 30 phút đứng lớp mỗi ngày đối với giáo viên mầm non không làm thay đổi thời gian đến trường của trẻ như nhiều phụ huynh lo ngại. Với sự chủ động sắp xếp của các nhà trường, hoạt động đón, trả trẻ và tổ chức các hoạt động trong ngày vẫn được duy trì ổn định. Quy định mới vì thế vừa tạo thêm điều kiện để giáo viên chuẩn bị chuyên môn tốt hơn, vừa bảo đảm nhịp sinh hoạt quen thuộc của trẻ và sự thuận tiện cho phụ huynh.

